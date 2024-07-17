周末好去處｜九龍麵粉廠60周年推「麥香承傳．九廠體驗館」深水埗免費入場！必搶藍水仙限量版Tote Bag

九龍麵粉廠是香港本地碩果僅存仍在運作的麵粉廠，多年來不但為香港人提供新鮮和優質的麵粉， 其廠房更是觀塘海濱道的地標之一，相信不少港人都對內部結構非常好奇，而適逢九龍麵粉廠60周年，品牌將於7月20日至8月4日期間在深水埗 Colour Brown x GO.ON Space 舉行首個大型公開活動—「麥香承傳．九廠體驗館」，公眾可免費入場參觀！
九龍麵粉廠「麥香承傳．九廠體驗館」
今次九龍麵粉廠60周年期間限定活動「麥香承傳．九廠體驗館」，由工廠一班員工合力打造，將九龍麵粉廠經典場景製成縮影，如圓柱麥倉、橙色吸麥塔、綠色輸送管道、逾半世紀歷史各種機器設備等，參觀時恍如置身廠房，大家可以從中了解麵粉廠運作過程，機會難得。館內特設「麵粉袋藝術廊」，會展出九龍麵粉廠歷年經典麵粉袋設計，每個花式皆出自九廠負責人蔡太之家翁蔡老先生手筆，筆觸細膩，部份麵粉袋經已絕版， 甚至絕少對外曝光，值得大家細心欣賞。體驗館周末更設「DIY 絲印藍水仙工作坊」，每位費用$180，包括專人教授絲印及材料，參加者可在麵粉袋上親手絲印水仙花圖案，完成後可帶走作品留念。
如果喜歡麵粉袋的設計，九龍麵粉廠特意以原裝藍水仙麵粉袋為圖樣，請來幾十年來為我們縫製麵粉袋的廠商，精心絲印及剪裁出具時尚美感又不失實用性的Tote Bag，由原材料包括布材、顏料以至車線均百分百跟足官方藍水仙麵粉袋，屆時將在會場率先發售，每個定價$150，收藏價值高。
Colour Brown 期間限定菜單
「麥香傳承．九廠體驗館」館場地下的咖啡店 Colour Brown 屆時亦會推出期間限定菜單，選取九龍麵粉廠的藍水仙低筋、綠劍蘭中筋、黃僑高筋麵粉跟麥胚，還有品牌所代理的嘉禾麵與 CamPania 意大利麵，製作一系列烘焙品、麵食和特飲。當中包括每天新鮮焗製的烘焙品包括合桃酥牛角包（$38）、英式鬆餅（$35）、鹽可頌（$28）和生吐司（$42）；麵食則有適合素食者的豆干拌麵（$98）、充滿台式風味的蔥油雞拌麵（$118）和惹味的蒜油蝦意粉（$128）。
特飲亦有心思，用上麵粉的副製品「高纖胚芽」進行創作，有胚芽薑黃咖啡（$58）、 樽仔胚芽奶茶（$58）和樽仔胚芽鴛鴦（$58），更特製了「九廠」字樣和廠房外觀的可可粉咖啡模，灑上可可粉後外型更精緻！
「麥香傳承．九廠體驗館」活動詳情
日期：2024 年 7 月 20 日至 8 月 4 日
時間：11:00-18:30
地址：Colour Brown x GO.ON Space 深水埗黃竹街 13 號地下及一樓
入場費用：全免