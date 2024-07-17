周末好去處｜九龍麵粉廠60周年推「麥香承傳．九廠體驗館」深水埗免費入場！必搶藍水仙限量版Tote Bag

九龍麵粉廠是香港本地碩果僅存仍在運作的麵粉廠，多年來不但為香港人提供新鮮和優質的麵粉， 其廠房更是觀塘海濱道的地標之一，相信不少港人都對內部結構非常好奇，而適逢九龍麵粉廠60周年，品牌將於7月20日至8月4日期間在深水埗 Colour Brown x GO.ON Space 舉行首個大型公開活動—「麥香承傳．九廠體驗館」，公眾可免費入場參觀！

九龍麵粉廠「麥香承傳．九廠體驗館」

今次九龍麵粉廠60周年期間限定活動「麥香承傳．九廠體驗館」，由工廠一班員工合力打造，將九龍麵粉廠經典場景製成縮影，如圓柱麥倉、橙色吸麥塔、綠色輸送管道、逾半世紀歷史各種機器設備等，參觀時恍如置身廠房，大家可以從中了解麵粉廠運作過程，機會難得。館內特設「麵粉袋藝術廊」，會展出九龍麵粉廠歷年經典麵粉袋設計，每個花式皆出自九廠負責人蔡太之家翁蔡老先生手筆，筆觸細膩，部份麵粉袋經已絕版， 甚至絕少對外曝光，值得大家細心欣賞。體驗館周末更設「DIY 絲印藍水仙工作坊」，每位費用$180，包括專人教授絲印及材料，參加者可在麵粉袋上親手絲印水仙花圖案，完成後可帶走作品留念。

如果喜歡麵粉袋的設計，九龍麵粉廠特意以原裝藍水仙麵粉袋為圖樣，請來幾十年來為我們縫製麵粉袋的廠商，精心絲印及剪裁出具時尚美感又不失實用性的Tote Bag，由原材料包括布材、顏料以至車線均百分百跟足官方藍水仙麵粉袋，屆時將在會場率先發售，每個定價$150，收藏價值高。