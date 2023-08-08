周末好去處｜今日3點開搶！ 山頂纜車獨家玩樂套票買一送一 人均$134包纜車車票+凌霄閣摩天台入場劵+打卡Café飲品

山頂纜車向來都是旅客必去打卡熱點之一！旅遊網站KKDay推出山頂纜車獨家玩樂套票買一送一優惠，包纜車車票、凌霄閣摩天台入場劵及中環打卡Café飲品，人均只需$134。即睇優惠詳情！

另有山頂GO Museum X Artube漫遊套票，包括太平山頂纜車來回車票+凌霄閣摩天台 428 入場劵＋Tram View Cafe 薰衣草 Latte一杯＋山頂 GO Museum門券，2人同行為HK$394，平均每位只需HK$197。

山頂纜車共推出2款獨家玩樂套票，其中Chill好味薰衣草 Latte漫遊套票包括太平山頂纜車來回車票+凌霄閣摩天台 428 入場劵＋Tram View Cafe 薰衣草 Latte一杯＋山頂 GO Museum門券，2人同行為HK$268，平均每位只需HK$134。

Tram View Cafe位於中環䌫車總站附近，是一間充滿經典設計風格的餐廳，亦是全港唯一能清楚看到纜車經過的特色餐廳。店內大玻璃窗可欣賞纜車駛過畫面，加上歐陸風擺設及設計，成為人氣 IG 打卡熱點。

營業時間：11:00-18:00

山頂GO Museum聯乘推動藝術多元平台 Artube，推出全新沉浸式科幻藝術體驗「The Muse of Dreams / 夢裡沉思」。展覽以本地設計和藝術元素作為創作靈感，夢幻旅程由未來和過去的深度遊覽開始，帶大家進入數碼虛擬世界遊走和回憶當中，當中「天涯旺角」引領觀眾走進過去的西洋菜街，懷念當中影像回憶。

營業時間：星期一至四 11:00-18:30；星期五至日及公眾假期 11:00-20:00