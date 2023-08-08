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2023-08-08 12:00:00

周末好去處｜今日3點開搶！ 山頂纜車獨家玩樂套票買一送一 人均$134包纜車車票+凌霄閣摩天台入場劵+打卡Café飲品

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周末好去處｜今日3點開搶！ 山頂纜車獨家玩樂套票買一送一 人均$134包纜車車票+凌霄閣摩天台入場劵+打卡Café飲品

周末好去處｜今日3點開搶！ 山頂纜車獨家玩樂套票買一送一 人均$134包纜車車票+凌霄閣摩天台入場劵+打卡Café飲品

山頂纜車向來都是旅客必去打卡熱點之一！旅遊網站KKDay推出山頂纜車獨家玩樂套票買一送一優惠，包纜車車票、凌霄閣摩天台入場劵及中環打卡Café飲品，人均只需$134。即睇優惠詳情！

山頂纜車共推出2款獨家玩樂套票，其中Chill好味薰衣草 Latte漫遊套票包括太平山頂纜車來回車票+凌霄閣摩天台 428 入場劵＋Tram View Cafe 薰衣草 Latte一杯＋山頂 GO Museum門券，2人同行為HK$268，平均每位只需HK$134

另有山頂GO Museum X Artube漫遊套票，包括太平山頂纜車來回車票+凌霄閣摩天台 428 入場劵＋Tram View Cafe 薰衣草 Latte一杯＋山頂 GO Museum門券，2人同行為HK$394，平均每位只需HK$197

山頂纜車 山頂纜車 山頂纜車 凌霄閣摩天台428

Tram View Cafe位於中環䌫車總站附近，是一間充滿經典設計風格的餐廳，亦是全港唯一能清楚看到纜車經過的特色餐廳。店內大玻璃窗可欣賞纜車駛過畫面，加上歐陸風擺設及設計，成為人氣 IG 打卡熱點。

營業時間：11:00-18:00

山頂GO Museum聯乘推動藝術多元平台 Artube，推出全新沉浸式科幻藝術體驗「The Muse of Dreams / 夢裡沉思」。展覽以本地設計和藝術元素作為創作靈感，夢幻旅程由未來和過去的深度遊覽開始，帶大家進入數碼虛擬世界遊走和回憶當中，當中「天涯旺角」引領觀眾走進過去的西洋菜街，懷念當中影像回憶。

營業時間：星期一至四 11:00-18:30；星期五至日及公眾假期 11:00-20:00

Tram view cafe Tram view cafe Tram view cafe Tram view cafe Tram view cafe

Chill好味薰衣草 Latte漫遊套票

KKday 優惠: HK$268/2位，平均 HK$134/

費用包括太平山頂纜車來回車票＋凌霄閣摩天台 428 入場劵＋Tram View Cafe 薰衣草 Latte一杯

山頂 GO Museum X Artube漫遊套票

KKday優惠: HK$394/2 ，平均HK$197/ （原價：HK$872/2 位）

費用包括太平山頂纜車來回車票+凌霄閣摩天台 428 入場劵＋Tram View Cafe 薰衣草 Latte一杯＋山頂 GO Museum門券

優惠連結：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100640?cid=13367

優惠期 : 20238815:0081423:59

使用日期：202389日至831

地址：

山頂纜車–中環花園道33號山頂纜車總站 / 山頂凌霄閣

Tram View Café–中半山纜車徑2

Go Museum–香港山頂道118號山頂廣場2201

▼立秋養生3大要點。（am730製圖） ▼立秋養生3大要點。（am730製圖） ▼立秋養生3大要點。（am730製圖） ▼立秋養生3大要點。（am730製圖）
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