周末好去處｜免費入場！水上活動競技日+嘉年華登陸灣仔海濱 巨型水池/陸上競技/海玻璃Workshop

齊齊為炎夏降溫，水上活動成為大家必去的消暑熱點！香港遊樂場協會賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃將於10月8日至9日，於假灣仔海濱花園舉辦「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華2022」，設有多個攤位遊戲，更可在陸上巨型水池體驗獨木舟、直立板等水上運動！

「水上活動競技日暨捉緊夏天的尾巴嘉年華2022」今年於10月8及9日連續兩天舉行。設有多個攤位遊戲及體驗，融入多元化元素包括水池體驗、陸上競技挑戰站及主題工作坊，包括首度登場的「巨型水池」。其餘的攤位亦結合競技、環保、科技等元素，超過 10 個攤位予公眾免費參與，更可以在陸上巨型水池體驗獨木舟、直立板/立划板及平板賽艇等水上運動。

活動首日將為過去一年參與本計劃陸上或水上活動訓練的學生及公眾人士供比賽平台，比賽項目包括獨木舟、直立板，分為校際及社區兩大賽事，除了已報名的參賽者可以在海上互相比拼較勁，公眾人士亦歡迎到場在海旁為運動員打氣並參加嘉年華活動。

而10月9日的「水上活動體驗日」則免費開放予公眾參與，讓公眾於維港參與及體驗水上派對，年滿6歲或以上均可報名參與，全天設有4項體驗活動 (全日200位名額)，體驗項目包括: 獨木舟、直立板、巨型直立板及新興運動平板賽艇，現場亦有專業教練教授參加者正確使用器材及基礎技術，俱備「學習、運動、娛樂」的元素，仲可以幫小朋友盡情放電！