周末好去處｜全港首個李錦記「美味便利店」創新醬料意式雪糕！多個限時優惠

周末好去處｜百年醬料品牌李錦記突破傳統，在荃灣愉景新城推出首個暑假限定「美味便利店」。這個創新概念店集食、買、玩、打卡於一身，為消費者帶來全方位的互動體驗。由即日起至8月18日，「美味便利店」將成為發掘便利美味的熱門打卡點。店內不僅有新品首發和限量商品，還設有多項互動遊戲和拍照場景，吸引不同年齡層的顧客。週末更有特別驚喜，消費滿額即可品嚐李錦記聯乘知名雪糕店推出的限定口味雪糕，即睇內文詳情！
週末限定！特色消暑李錦記醬料口味意式手工雪糕
李錦記更聯乘澳洲人氣意式手工雪糕店Gelato Messina推出兩款會場限定兩款醬料口味手工雪糕，分別為【蠔芝味】—— 蠔油芝士蛋糕意式雪糕配檸檬醬及窩夫脆脆；以及【豆味濃】—— 豉油豆腐花意式雪糕配粒粒豉油布朗尼及豉油麻糬，鮮味與豉味濃郁的醬料與雪糕完美結合，驚喜絕配，擴闊大家對醬料用法的想像。活動期間，逢週六及週日即場消費滿HK$100，即可免費獲贈醬料雪糕一杯。
即場登記會員即獲獨家迎新禮品
想快人一步獲得李錦記最新產品資訊，並享受會員獎賞? 即場登記成為李錦記會員，有機會獲贈會場限定迎新禮品，包括「美味便利店」主題環保袋、減鹽蠔油試用裝、葱油拌麵及香爆豆豉雞醬，保證大家滿載而歸 。
會場限定「美味扭蛋」登場
李錦記「美味扭蛋」首次登場，一套五款精緻的扭蛋，含李錦記經典醬料造型立體磁石貼。
李錦記新品／會場限定精品 限時優惠
「美味便利店」發售李錦記在香港市場之全新產品，包括「頭道原釀減鹽頭抽」、四款「日韓方便醬」及「勁麻青花椒油」。現場更設以下期間限定優惠，記得啟動覓食雷達，搶先以超抵價入手新品！
- 即場消費滿HK$68，免費獲得頭道原釀頭抽 (150毫升) 一支
- 週一至週五即場消費滿HK$100，即獲賞會場限定產品：迷你舊庄特級蠔油 (145克) 一支
- 方便醬料包以優惠價發售：HK$9一包及HK$15兩包
- 即場消費滿HK$100，可以優惠價HK$30加購XO醬 (80克)一件
「美味便利店」更會發售限定精品，包括摺疊傘、A4文件夾、筆記簿及環保袋，採用品牌經典醬料及「艇仔艇妹」肖像組成的拼貼圖案設計，懷舊而帶點玩味，非常值得收藏。
李錦記兩米高巨型蠔油打卡位／親子互動遊戲
李錦記暑假期間限定「美味便利店」
日期：即日起至8月18日
時間：上午11時至晚上8時
地點：荃灣愉景新城一樓D區中庭（近UNIQLO）