周末好去處｜全港首個李錦記「美味便利店」創新醬料意式雪糕！多個限時優惠

周末好去處｜百年醬料品牌李錦記突破傳統，在荃灣愉景新城推出首個暑假限定「美味便利店」。這個創新概念店集食、買、玩、打卡於一身，為消費者帶來全方位的互動體驗。由即日起至8月18日，「美味便利店」將成為發掘便利美味的熱門打卡點。店內不僅有新品首發和限量商品，還設有多項互動遊戲和拍照場景，吸引不同年齡層的顧客。週末更有特別驚喜，消費滿額即可品嚐李錦記聯乘知名雪糕店推出的限定口味雪糕，即睇內文詳情！

週末限定！特色消暑 李錦記 醬料口味意式手工雪糕

李錦記更聯乘澳洲人氣意式手工雪糕店Gelato Messina推出兩款會場限定兩款醬料口味手工雪糕，分別為【蠔芝味】—— 蠔油芝士蛋糕意式雪糕配檸檬醬及窩夫脆脆；以及【豆味濃】—— 豉油豆腐花意式雪糕配粒粒豉油布朗尼及豉油麻糬，鮮味與豉味濃郁的醬料與雪糕完美結合，驚喜絕配，擴闊大家對醬料用法的想像。活動期間，逢週六及週日即場消費滿HK$100，即可免費獲贈醬料雪糕一杯。

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