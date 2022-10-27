周末好去處｜全港首間「STAR K韓國地方政府特產專門店」登陸沙田廣場 集齊八道地方物產 必買慶尚北道黑醋/京畿道韓果

韓國文化在香港非常盛行，Kstars Group Limited由即日起至12月31日在沙田廣場3樓開設以韓國地方物產及直播為主題的「STAR K韓國地方政府特產專門店」，分為4大活動區，包括自韓國八道地區的物產專區、每月韓國地方推廣主題「濟州柑橘」物產專區、名人協會特選產品展示區及韓港兩地直播體驗區，部分產品更有優惠！
售賣韓國八道特色產品 必買慶尚北道黑醋/京畿道韓果
「STAR K韓國地方政府特產專門店」深入地將韓國八道不同地域的優質產品介紹給香港人，包括京畿道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道、江原道特色地方物產，例如全羅南道的前美國總統特朗普所喜愛的「Ki Soon Do傳統360年歷史醬油」、慶尚北道的「Hyun Gyeong Tae傳統黑醋」和京畿道的「Kim Gyu Heun傳統韓果產品」等等，物產來源地覆蓋全韓國八道地區。
網紅指定直播體驗區 體驗做帶貨主持
在「STAR K韓國地方政府特產期間限定店」內指定直播體驗區內，有興趣體驗直播的素人可於星期一至五，下午3時至5時walk in體驗10分鐘直播，現場更有直播體驗產品提供。
此外，亦可參加「直播KOL育成計劃」，加入計劃後可參與直播培訓課程，增加直播業的專業知識外，表現合格者更有機會成為Kstars Group Limited 直播渠道直播主持，加入直播帶貨工作行業，有工作機會之餘，亦可獲得公司韓國產品供貨優惠及出貨物流安排。表現出色者更有當機會於親身飛往韓國為當地地方政府或中小企作直播帶貨工作！
期間限定優惠推廣 全線產品正價8折
由即日起至11月11日，於Star K facebook專頁inbox留言並按指示登記後，顧客於上述日期內消費及保留單據正本，消費最高者即有機會獲得Ionie掛頸式空氣淨化機一部。另外由即日起至11月30日，韓國產品體驗月全線產品正價8折；Huangjisoo潔面卸妝2合1潔膚油買第二枝半價。
於指定位置影相check-in並上載至Star K facebook專頁)並分享給2位朋友，即有機會獲得D.therapino 酒精搓手液1枝 (加送按壓泵1枝，價值HK$50)，數量有限，送完即止，加入會員即場購物額外多3%折扣優惠。
於12月則有聖誕節新年禮物推廣，指定韓國護膚美妝套裝、韓國食品套裝，買1件9折、任選2件8折；購買指定韓國護膚美妝品滿HK$250 (淨額)，送韓國濟州the Pure Lotus體驗套裝一套 (價值HK$60)，數量有限，送完即止。