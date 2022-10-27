周末好去處｜全港首間「STAR K韓國地方政府特產專門店」登陸沙田廣場 集齊八道地方物產 必買慶尚北道黑醋/京畿道韓果

韓國文化在香港非常盛行，Kstars Group Limited由即日起至12月31日在沙田廣場3樓開設以韓國地方物產及直播為主題的「STAR K韓國地方政府特產專門店」，分為4大活動區，包括自韓國八道地區的物產專區、每月韓國地方推廣主題「濟州柑橘」物產專區、名人協會特選產品展示區及韓港兩地直播體驗區，部分產品更有優惠！

「STAR K韓國地方政府特產專門店」深入地將韓國八道不同地域的優質產品介紹給香港人，包括京畿道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道、江原道特色地方物產，例如全羅南道的前美國總統特朗普所喜愛的「Ki Soon Do傳統360年歷史醬油」、慶尚北道的「Hyun Gyeong Tae傳統黑醋」和京畿道的「Kim Gyu Heun傳統韓果產品」等等，物產來源地覆蓋全韓國八道地區。

網紅指定直播體驗區 體驗做帶貨主持

在「STAR K韓國地方政府特產期間限定店」內指定直播體驗區內，有興趣體驗直播的素人可於星期一至五，下午3時至5時walk in體驗10分鐘直播，現場更有直播體驗產品提供。

此外，亦可參加「直播KOL育成計劃」，加入計劃後可參與直播培訓課程，增加直播業的專業知識外，表現合格者更有機會成為Kstars Group Limited 直播渠道直播主持，加入直播帶貨工作行業，有工作機會之餘，亦可獲得公司韓國產品供貨優惠及出貨物流安排。表現出色者更有當機會於親身飛往韓國為當地地方政府或中小企作直播帶貨工作！