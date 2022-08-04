周末好去處｜利園「Look夏．Look夏．遊市集」 必買獨家蓮霧產品/摺紙工作坊/臉部彩繪

利園區於今個夏天舉行一連串「Look夏．Look夏．遊利園」系列活動，今個8月有周末市集，邀請27個區內外特色店舖品牌參與。除了有不同手作產品外，更有獨家限定蓮霧產品，以及不同工作坊，周末必去！

夏日周末市集 27個特色品牌進駐 利園邀請27個區內外特色店舖品牌參與於8月6及7日中午12時至晚上7時，於利園一期地面私家路舉行之「Look夏・Look夏・遊市集」夏日周末市集活動。參與品牌商戶眾多，包括BREATHING TEA、越食越汪、STORIES COFFEE、Being Hong Kong等。 即睇參與品牌商戶！

跨界品牌合作 必買 3 款獨家限定蓮霧產品 由希慎道的蓮霧樹為出發點舉行的「Look夏．Look夏．遊市集」，將會邀請么鳳、Nice Pops、五味雜陳特別製作加入蓮霧為材料的特色新產品，包括純素蓮霧冰冰、清甜話梅肉、水蜜桃乾及蓮霧利口酒Mocktail。想一試蓮霧產品一定不能錯過！

Busking/ 摺紙 / 臉部彩繪工作坊 同場加映社區小遊戲 除了市集之外，更有多項免費活動，例如摺紙工作坊，親手摺出蓮霧。亦可與巨型紙製蓮霧裝置打卡合照。亦可以欣賞buskers獻唱、雜技人員表演雜耍以及扭氣球表演！ 由即日起至8月7日（星期日）參與 「Look夏・Look夏・尋寶遊」活動，就可以認識到有份塑造利園區獨有風格及人文氣息的小店！以手機掃描希慎道三棵蓮霧樹身上的「尋寶遊」QR Code作為活動的開始，沿着電子地圖的指示，走訪9間區內小店，感受利園社區內的多元活力。