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2022-08-04 12:30:00

周末好去處｜利園「Look夏．Look夏．遊市集」 必買獨家蓮霧產品/摺紙工作坊/臉部彩繪

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周末好去處｜利園「Look夏．Look夏．遊市集」 必買獨家蓮霧產品/摺紙工作坊/臉部彩繪

周末好去處｜利園「Look夏．Look夏．遊市集」 必買獨家蓮霧產品/摺紙工作坊/臉部彩繪

利園區於今個夏天舉行一連串「Look夏．Look夏．遊利園」系列活動，今個8月有周末市集，邀請27個區內外特色店舖品牌參與。除了有不同手作產品外，更有獨家限定蓮霧產品，以及不同工作坊，周末必去！

夏日周末市集 27個特色品牌進駐

利園邀請27個區內外特色店舖品牌參與於867日中午12時至晚上7時，於利園一期地面私家路舉行之「Look夏・Look夏・遊市集」夏日周末市集活動。參與品牌商戶眾多，包括BREATHING TEA、越食越汪、STORIES COFFEEBeing Hong Kong等。

即睇參與品牌商戶！

BREATHING TEA 是全天然本地手工釀製的紅茶菌，口感順滑，味道醇和，迎合愛茶之人的口味。 「Being Hong Kong就係媒體」由一群來自傳媒、出版、設計創意、文化、藝術及市場推廣各個界別的工作者組成。通過各種形式與想像，說香港與香港人的故事。」 STORIES COFFEE於2016年以掛耳包精品咖啡的形式出現，讓城市人能在忙碌的生活中。 meetlights從各地蒐集盛載着故事的生活雜貨、器物、飾品等，每件賞心悅目的物件如光一樣，存在於日常之中。 首飾品牌RANDOM 成立於2021年，產品均採用Fine Silver/Sterling Silver全人手製成。 「越食越汪」由台灣寵物小吃開始，發展至毛孩深愛的藏食玩具，突破傳統上只能「拉扯咬」的玩具限制，然後拓展到高質、高級、高顏值的衣食住行相關物品。

跨界品牌合作 必買3款獨家限定蓮霧產品

由希慎道的蓮霧樹為出發點舉行的「Look夏．Look夏．遊市集」，將會邀請么鳳、Nice Pops、五味雜陳特別製作加入蓮霧為材料的特色新產品，包括純素蓮霧冰冰、清甜話梅肉、水蜜桃乾及蓮霧利口酒Mocktail。想一試蓮霧產品一定不能錯過！

么鳳x 利園協會x 希慎 利園區特別設計版涼果 (清甜話梅肉、水蜜桃乾) 么鳳x 利園協會x 希慎 蓮霧利口酒Mocktail Nice Pops x 利園協會x 希慎 市集限定純素蓮霧冰冰

Busking/摺紙/臉部彩繪工作坊 同場加映社區小遊戲

除了市集之外，更有多項免費活動，例如摺紙工作坊，親手摺出蓮霧。亦可與巨型紙製蓮霧裝置打卡合照。亦可以欣賞buskers獻唱、雜技人員表演雜耍以及扭氣球表演！

由即日起至87日（星期日）參與 Look夏・Look夏・尋寶遊」活動，就可以認識到有份塑造利園區獨有風格及人文氣息的小店！以手機掃描希慎道三棵蓮霧樹身上的「尋寶遊」QR Code作為活動的開始，沿着電子地圖的指示，走訪9間區內小店，感受利園社區內的多元活力。

紙製大型蓮霧裝置打卡位 蓮霧摺紙工作坊 雜耍及扭氣球表演 免費臉部彩繪

參加者於店內可以收集到由本地插畫師兼設計師Miss Quai所設計的特色小卡，憑寫於卡上的小店故事與店主親身交流之外，集齊一套9張社區故事小卡，可以拼湊出「Look夏．Look夏．遊利園」主角大蓮霧卡通圖案，展現社區凝聚力！收集到5張或以上不同的小卡，更可於867日（星期六、日）舉行之市集內免費換領「市集限定蓮霧冰冰」一支，享受蓮霧冰條於夏日帶來的冰涼快感。每日名額有限，先到先得，換完即止。

以手機掃描希慎道三棵蓮霧樹身上的「尋寶遊」QR Code作為活動的開始，沿着電子地圖的指示，走訪9間區內小店，感受利園社區內的多元活力。 收集到5張或以上不同的小卡，更可於市集內免費換領「Nice Pops x 利園協會x 希慎 市集限定蓮霧冰冰」一支。
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