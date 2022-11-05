周末好去處｜利園11月尾再辦滑板節！ 街頭滑板表演+滑板體驗+Fingerboard工作坊

自去年起，滑板首次被納入國際最大型的體育賽事，世界各地包括香港亦再次浮現起滑板熱潮。利園區今年再次舉辦「利園滑板節」，將有一系列的街頭滑板表演、滑板及街頭文化表演以及體驗工作坊等，大家可以親身試玩滑板！

街頭滑板表演 滑板雲集白沙道

去年「利園滑板節2021」的反應非常熱烈，今年利園將再聯同全香港滑板協會及啟勵扶青會，在11月26和27日（星期六、日）於銅纙灣利園一期地面私家路及白沙道，舉辦「利園滑板節2022」，有多項活動及表演供大家一同投入於街頭文化之中。

其中包括「利園街頭滑板表演2022」，銅鑼灣白沙道於11月26日下午將化身成街頭滑板舞台，更邀請到16位香港滑板達人，按3個類別進行表演。除了大人之外，香港亦有不少小朋友滑板精英！利園滑板節2022第二日11月27日下午將舉行一場「利園小小精英滑板Show」，屆時12位年紀輕輕的滑板精英將大顯身手，展示自己的「踩板必殺技」。