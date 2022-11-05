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2022-11-05 12:30:00

周末好去處｜利園11月尾再辦滑板節！ 街頭滑板表演+滑板體驗+Fingerboard工作坊

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周末好去處｜利園11月尾再辦滑板節！ 街頭滑板表演+滑板體驗+Fingerboard工作坊

周末好去處｜利園11月尾再辦滑板節！ 街頭滑板表演+滑板體驗+Fingerboard工作坊

自去年起，滑板首次被納入國際最大型的體育賽事，世界各地包括香港亦再次浮現起滑板熱潮。利園區今年再次舉辦「利園滑板節」，將有一系列的街頭滑板表演、滑板及街頭文化表演以及體驗工作坊等，大家可以親身試玩滑板！

街頭滑板表演 滑板雲集白沙道

去年「利園滑板節2021」的反應非常熱烈，今年利園將再聯同全香港滑板協會及啟勵扶青會，在112627日（星期六、日）於銅纙灣利園一期地面私家路及白沙道，舉辦「利園滑板節2022」，有多項活動及表演供大家一同投入於街頭文化之中。

其中包括「利園街頭滑板表演2022」，銅鑼灣白沙道於1126日下午將化身成街頭滑板舞台，更邀請到16位香港滑板達人，按3個類別進行表演。除了大人之外，香港亦有不少小朋友滑板精英！利園滑板節2022第二日1127日下午將舉行一場「利園小小精英滑板Show」，屆時12位年紀輕輕的滑板精英將大顯身手，展示自己的「踩板必殺技」。

利園區今年再次舉辦「利園滑板節2022」。(林俊源攝) 11月27日下午將舉行一場「利園小小精英滑板Show」。 11月27日下午將舉行一場「利園小小精英滑板Show」 11月27日下午將舉行一場「利園小小精英滑板Show」 11月26日「利園街頭滑板表演2022」，16位香港滑板達人，按3個類別進行表演。

初嘗踩板體驗 感受滑板文化+行善

睇完表演都想玩埋一份？！滑板節一連兩日將與AHKSA聯手舉辦「滑板體驗班」，由全香港滑板協會專業滑板導師指導，體驗滑板樂趣。參加費扣除報名平台手續費後，所有收益將捐贈予啟勵扶青會，支持他們扶植本地青年的發展。此外，更會於1127日下午特別舉辦一場「啟勵扶青會專場」，讓啟勵扶青會會員可以感受滑板文化。如果是富有經驗的滑板者，更可以參加開放公眾參與的場次，帶同自己的滑板入場試玩，費用全免，接受現場登記，額滿即止。

日期：1126 - 27 (星期六、日)

每節時間：30分鐘

地點：利園一期地面私家路

全香港滑板協會主理「滑板體驗班」 全香港滑板協會主理「慈善滑板體驗班」

同場加映：街頭表演+街頭文化工作坊+美食

除了滑板表演外，當天亦會有一系列街頭表演，包括街舞、花式足球及啟勵扶青會特別呈獻的雜耍表演環節等。更將設有不同的街頭文化體驗工作坊，如手指滑板Fingerboard工作坊、T-shirt、布袋塗鴉工作坊及滑板設計工作坊以及Henna手繪工作坊，詳情請留意利園協會活動網頁。

另外本地人氣滑板店8FIVE2、微縮模型及手指滑板道具工作室怪怪柴工作室以及潮流服飾品牌HUF帶來街頭限定店Pop-up，販售人氣滑板、服飾及相關產品。同場更有街頭美食車品牌Cookie DPT參與，帶來各式美味曲奇。

街頭文化工作坊 精彩街頭表演 精彩街頭表演 人氣滑板店8FIVE2 Pop-up

利園滑板節2022

日期：2022112627日（星期六、日）

時間：上午11時至下午6

地點：利園一期地面私家路及銅鑼灣白沙道

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