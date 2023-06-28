周末好去處｜北角匯首個「夏日 Chill Chill 市集」大派近2萬元美食、現金券及插畫精品

夏日炎炎，最適宜於室內涼冷氣行市集。北角匯首個「夏日 Chill Chill 市集」，一連四個周末 (6月30日至7月23日逢星期五六日) 於一期商場地下長廊舉行。現場有近20個市集攤檔將駐場，包括文青手作、有機產品及創意精品等，更邀請本地插畫家Janet Cheung於同場舉辦「萌Q小熊貓插畫展」，展出多幅限量版插畫作品，以Mr. Q Panda的擬人化生活點滴，帶給香港人更多正能量及會心微笑，更設熊貓主題打卡區，插畫家更親身到場大派插畫小禮品等，全部免費免票入場。

北角匯是港島區少有的寵物友善商場，市集旁邊就有人寵café，樓上更有星級寵物grooming店和寵物最愛零食及服飾店等，加上多個愛寵主題玩樂及打卡位，讓主子陪你一站式嘆住冷氣逛市集、享美食及扮靚靚。

The Point 會員消費換鮑魚

此外，The Point會員只需於7月3及11日 (共2天，下午1時起，換完即止) ，在The Point App內憑2,000積分換領「禮品預留證」一張，憑「預留證」及指定期間於指定商戶即日消費滿$100之發票，可換走「鮑魚王精裝紅燒鮑魚」一罐及$50《萌Q小熊貓夏日Chill Chill 市集》現金券一張，名額有限，換完即止。