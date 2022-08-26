周末好去處｜北角匯x CATCATION《Cat.Art.Metaverse》 6大打卡位+期間限定互動空間 消費換領貓糧與主子用品

北角匯又搞藝術館！今次它們與本地科創社群CATCATION合作，於8月25日至10月9日設置的全港首個以喵咪為主題的NFT藝術館，不但多元形式呈現300幅以「貓咪Wain去度假」為主題之NFT喵畫，更有多個喵化日本景點，歡迎大家打卡留念，同場亦設有線上線下貓咪主題玩樂空間「互動Cat Fun House」；加上手機尋喵有獎遊戲、消費換領主子禮品等，全面把「貓」、「元宇宙」、「藝術」三大元素結合，讓大家捉緊暑假的尾巴，展開喵次元宇宙之旅！
寵物好去處｜本地NFT藝術家創作「限量版NFT喵畫」 6大喵化景點萌爆登場
300幅於NFT藝術館多元呈現的喵畫均出自本地著名NFT藝術家Ching Lee之手，Ching Lee受英國殿堂級貓畫教父Louis Wain啟發下，創作出貓咪「Wain」以不同造型遊歷香港及日本等地的作品。大家除可到場欣賞NFT喵畫外，更可即場選購收藏，CATCATION亦派出導賞員向市民介紹各NFT藝術品的創作主旨及理念。部份NFT畫作更首次進行實體化，不但把原本只活在元宇宙的貓咪帶到來現實世界，更化身成6大立體打卡位，讓大家從另一角度認識這個炙手可熱的多次元潮流。
點撃睇6大打卡位
寵物好去處｜互動Cat Fun House 珍藏主子NFT收藏品
今次商場更率先把虛擬空間實體化、從線上走到線下的全港首間實體「Cat Fun House」，將於8月25日至9月12日期間在主藝術館內開放。Cat Fun House特設兩大主題空間：「忍者貓道場」和「喵次元彈珠館」，每個空間內均設CAMERA-CAT動態影片攝錄 -- 透過特定鏡頭，捕捉主子玩樂片段。片段更會剪輯成黃金15秒，成為貓生首個NFT收藏品，盛載貓奴與主子獨一無二的珍藏回憶。
The Point會員憑3,000積分可換領「Cat Fun House電子入場預留證」一張。憑「預留證」於所選活動時段到達活動地點出示於場內以電子貨幣單一消費滿HK$100之消費單據（可為參加活動當天或前7日內之單據）可最多2人同時進入「忍者貓道場」或「喵次元彈珠館」一次，每次限時15分鐘。名額有限，先到先得。此外，Cat Fun House內設CAMERA-CAT動態影片攝錄機，會拍下房中玩樂片段，經製作後參加者可獲發一段約15秒NFT動態影片（參加者須下載「Coinbase Wallet」手機應用程式及創建賬戶後方可獲取）。
寵物好去處｜特設手機遊戲及消費換領 獲取貓糧與寵物用品
各位貓奴們更可掃描指定QR Code，走進「未來忍者尋喵記」手機遊戲，化身未來忍者，在虛擬時光隧道中尋找指定貓咪「Wain」畫像，於限時內成功獲取指定分數完成任務，即有機會換領《Cat.Art.Metaverse》獨家NFT及商場電子贈券，贈券可在北角匯的寵物用品店使用。
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「未來忍者尋喵記 」 手機遊戲
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日期︰
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2022年8月25日至10月9日 (各獎賞名額有限、送完即止)
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獎品︰
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獎賞一：2幅《Cat.Art.Metaverse》獨家NFT喵畫、HK$700商場電子贈券組合及HK$20一田禮券(以8,000 遊戲分數換領）；
獎賞二：HK$200 商場零售購物電子贈券組合及HK$20一田禮券(以5,000遊戲分數換領)；
獎賞三：HK$100 商場零售購物電子贈券及HK$20一田禮券(以3,000遊戲分數換領)；
獎賞四：HK$10 商場餐飲電子贈券(以500遊戲分數換領)
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詳情︰
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The Point 會員可免費試玩「未來忍者尋喵記」一次。如欲繼續挑戰遊戲嬴取豐富獎賞，第2次開始，每次遊戲開始前將會於The Point App帳戶內扣除100會員積分。
消費換領《Cat.Art.Metaverse》精選喵品
換領方法：The Point會員憑指定積分及以電子貨幣消費滿指定金額，可換領以下精選喵品。數量有限，先到先得，換完即止。
即睇全部產品！
北角匯 CATCATION 《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館
日期：2022年8月25日至9月12日
時間：上午10時至晚上10時
地點：北角匯2期1樓114號舖 (主藝術館)
電子導賞：https://www.catartmetaverse.com.hk/
費用：免費入場