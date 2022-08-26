周末好去處｜北角匯x CATCATION《Cat.Art.Metaverse》 6大打卡位+期間限定互動空間 消費換領貓糧與主子用品

北角匯又搞藝術館！今次它們與本地科創社群CATCATION合作，於8月25日至10月9日設置的全港首個以喵咪為主題的NFT藝術館，不但多元形式呈現300幅以「貓咪Wain去度假」為主題之NFT喵畫，更有多個喵化日本景點，歡迎大家打卡留念，同場亦設有線上線下貓咪主題玩樂空間「互動Cat Fun House」；加上手機尋喵有獎遊戲、消費換領主子禮品等，全面把「貓」、「元宇宙」、「藝術」三大元素結合，讓大家捉緊暑假的尾巴，展開喵次元宇宙之旅！

300幅於NFT藝術館多元呈現的喵畫均出自本地著名NFT藝術家Ching Lee之手，Ching Lee受英國殿堂級貓畫教父Louis Wain啟發下，創作出貓咪「Wain」以不同造型遊歷香港及日本等地的作品。大家除可到場欣賞NFT喵畫外，更可即場選購收藏，CATCATION亦派出導賞員向市民介紹各NFT藝術品的創作主旨及理念。部份NFT畫作更首次進行實體化，不但把原本只活在元宇宙的貓咪帶到來現實世界，更化身成6大立體打卡位，讓大家從另一角度認識這個炙手可熱的多次元潮流。

寵物好去處｜互動 Cat Fun House 珍藏主子 NFT 收藏品

今次商場更率先把虛擬空間實體化、從線上走到線下的全港首間實體「Cat Fun House」，將於8月25日至9月12日期間在主藝術館內開放。Cat Fun House特設兩大主題空間：「忍者貓道場」和「喵次元彈珠館」，每個空間內均設CAMERA-CAT動態影片攝錄 -- 透過特定鏡頭，捕捉主子玩樂片段。片段更會剪輯成黃金15秒，成為貓生首個NFT收藏品，盛載貓奴與主子獨一無二的珍藏回憶。

The Point會員憑3,000積分可換領「Cat Fun House電子入場預留證」一張。憑「預留證」於所選活動時段到達活動地點出示於場內以電子貨幣單一消費滿HK$100之消費單據（可為參加活動當天或前7日內之單據）可最多2人同時進入「忍者貓道場」或「喵次元彈珠館」一次，每次限時15分鐘。名額有限，先到先得。此外，Cat Fun House內設CAMERA-CAT動態影片攝錄機，會拍下房中玩樂片段，經製作後參加者可獲發一段約15秒NFT動態影片（參加者須下載「Coinbase Wallet」手機應用程式及創建賬戶後方可獲取）。