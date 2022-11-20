周末好去處：南豐紗廠舉辦 遺愛‧寵愛 | 周末市集

「同狗唔同命」，有些毛孩生活幸福，有些卻生活在恐懼及飢餓之下。每年有不少毛孩被遺棄，流落街頭，而牠們因沒得到適當的照顧，而遭遇各種不幸。今個周末Freeture Concept HK將聯同動物領養組織毛守救援，於南豐紗廠舉辦《遺愛。寵愛|周末市集》，希望透過活動，帶出愛護動物的信息。市集主題由本土畫師阿DOR的腦洞世界設計，是喜歡本土文創活動及愛寵物人士的好去處！