周末好去處：南豐紗廠舉辦 遺愛‧寵愛 | 周末市集

「同狗唔同命」，有些毛孩生活幸福，有些卻生活在恐懼及飢餓之下。每年有不少毛孩被遺棄，流落街頭，而牠們因沒得到適當的照顧，而遭遇各種不幸。今個周末Freeture Concept HK將聯同動物領養組織毛守救援，於南豐紗廠舉辦《遺愛。寵愛|周末市集》，希望透過活動，帶出愛護動物的信息。市集主題由本土畫師阿DOR的腦洞世界設計，是喜歡本土文創活動及愛寵物人士的好去處！
結合線上平台 支持本土文創
為讓更多人了解本土文化創作事業，網上本土手作平台Merchport協辦今次周末市集，介紹香港品牌小店，令更多人認識本地牌子。入場人士可獲贈精美紀念品，送完即止。
市集設有「毛孩領養區」
毛守救援將於會場內M樓區域舉辦毛孩領養活動，希望能透過活動將愛帶給牠們，並於26日(周六)與27日(周日)分別舉辦貓毛孩及狗毛孩領養。
慈善義賣籌款 支持動物組織
主辦方Freeture Concept HK聯同寵物用品百貨Gulupet舉辦義賣籌款，只要賣出一件產品，便會捐出10港元給毛守救援，支援日常運作。
活動詳情：
日期：11月26日至27日(星期六、日)
市集時間：1pm─8pm
地點：南豐紗廠3樓室外及M樓室內