周末好去處｜可口可樂聯乘《BLEACH死神》推全新Soul Blast限定罐 K11設期間限定店 10大打卡位+AR遊戲+雕像預售

踏入秋冬，可口可樂聯乘日本人氣動漫《BLEACH》全新電視動畫系列《BLEACH 死神千年血戰篇》，推出全新限定口味「可口可樂 Soul Blast」飲品，並於2022年10月25日至11月7日期間，登陸尖沙咀K11Art Mall地下中庭。除了有不同打卡位外，大家更可以玩AR實境遊戲嬴取禮物，更有超珍貴雕像預售展出，BLEACH粉絲一定要去打卡！

場內滿佈多個特色打卡位，包括高兩米的巨型《BLEACH 死神千年血戰篇》動畫海報燈箱及《BLEACH 死神千年血戰篇》角色造型裝置，主角們包括黑崎一護，率領井上織姬、茶渡泰虎、朽木瑠亞、阿散井戀次、日番谷冬獅郎、更木劍八、浦原喜助，一同現身以 1:1 角色造型裝置示人，與他們打卡合照留念。除了《BLEACH》系列打卡位外，更有展示動漫精神的「可口可樂Soul Blast」。產品牆以超過800罐飲品加上日式動感風格展現，令你頓時進入魂境覺醒之旅，絕對是另一打卡熱點。

可口可樂特意意在K11 Art Mall地下中庭舉行「可口可樂 Soul Blast」x《BLEACH 死神千年血戰篇》期間限定體驗。以深紫色為主調，並特設五大熱血體驗。

登陸即送全新可口可樂 + 禮品 率先體驗 AR 實境遊戲

除了打卡外，粉絲亦可以味蕾感受冒險旅程，只要即場登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃Coke+，，即可免費試飲全新「可口可樂 Soul Blast」 限定口味一罐（每日名額 680 個），每日首 50 位可免費獲得「可口可樂 Soul Blast」精品一份（隨機發放）。

大家亦可在現場率先體驗全新「可口可樂 Soul Blast」魂境AR擴增實境遊戲，掃描「可口可樂 SoulBlast」包裝上的二維碼，即可為虛擬「可口可樂 Soul Blast」灌注靈力，擊破身邊的氣泡力量，免費換領「可口可 樂 Soul Blast」帆布手提袋一個（每日名額 50 個）。

另外，於週末在期間限定店手持「可口可樂 Soul Blast」限定口味一罐拍照，並上載至 社交媒體限時動態，加入 @cocacolahk #cocacolasoulblast #魂境覺醒 #限時釋放，即可免費換領「可口可樂 Soul Blast 」折疊收納箱一個（每日名額 25 個）或「可口可樂 Soul Blast 」禮盒一個（每日名額 30 個）。