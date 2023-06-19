周末好去處｜台灣人氣遊樂園「木育森林」香港站首度登場 體感模擬空中飛索/試玩木球射擊/再造木工作坊

「木育」是近年環保熱話之一，MCP CENTRAL(新都城中心2期)邀得入場人次逾八千萬次的室內木造遊樂園—「木育森林」來港，打造全港首個具教育性又療癒的木製主題樂園「Summer In the Wooderful Land」，現場不單有6米高巨型森林樹屋，更有香港展區限定的「空中飛索」體感模擬遊戲，以及「木球發射場」遊戲。另外亦有木藝展覽及參加保育證書小學堂，教育新世代愛護自然、擁抱森林及守護地球等保育理念。

「Summer In the Wooderful Land」設有6大展區，分為「競技、科學、知識、闖關及療癒」5大元素。6米高巨型森林樹屋的「木育科學區」設有「木匠教室」，讓大家接觸採自台灣以至世界各地的原木。大家將可即場化身小木工，砌砌木質四巧板及解構魯班鎖，學習榫接技巧，透過打造不同木的造型，融合STEAM教育於遊樂中，動動手動動腦筋解決問題。「木育展覽區」亦將展出本地著名木藝團體「木碎好少年」收集的各種回收原木素材，了解本地常見的回收木品種特性及生態環境，亦會展出「木碎好少年」打造的木工藝作品如小型足球機、木製迴力車及富士山扣針等。在此展覽區中，參加者可透過視覺、嗅覺及觸覺多方面盡情探索森林與木的知識，感受樹木獨一無二的質感及木紋。

「木育闖關區」有專為H･COINS會員而設，本港展區限定的「空中飛索」體感模擬遊戲，坐上飛索瞬間化身空中飛人，於森林內自由穿越飛翔，完成挑戰後更可與小象、浣熊或猴子大拍合照。此外，H･COINS會員亦可參加「木育競技區」的「木球發射場」遊戲，利用由「木碎好少年」親製的原木機械發射器練習射球。

親子工作坊製小精品

商場更特別舉辦「木育遊樂小學堂」，H･COINS會員以3,000 Coins即可於H･COINS手機應用程式換領電子入場證，長達1小時的小學堂由「木碎好少年」的導賞團開始，帶領各位欣賞木育展覽，以及於「木球發射場」擔當神射手，體驗並了解木炮的製作原理。之後更特設「再造木匙扣工作坊」，設計及製作出獨一無二的匙扣，完成學堂的小朋友更可獲贈參與證書。

H‧COINS會員於場內以電子貨幣單一消費滿$500，即可獲電子印花1枚。集齊3枚電子印花後，即可換領MCP x 木育森林期間限定木盒種子盆栽，有適合種植新手的粉嫩少女色的波斯菊和充滿正能量的向日葵兩款種子可供選擇，把大自然氣息帶回家。