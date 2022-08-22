周末好去處｜史迪仔三眼仔登陸銅鑼灣時代廣場 6大食物造型打卡位+期間限定店+限定迷你公仔

Disney史迪仔和Pixar三眼仔將於即日起至9月30日期間，於銅鑼灣時代廣場上演「美食對壘」。設有6大打卡位，更有期間限定店，出售超過600多款史迪仔和三眼仔精品。於商場消費滿指定金額，更可帶走Pizza盒造型限量版毛巾，Fans們一定不能錯過！

周末好去處｜ 6 大食物造型打卡位 必影 5 米高食物總部 「美食對壘」劃分為史迪仔的藍陣和三眼仔的綠陣，兩邊都設有5米高的食物總部，分別是三眼仔爆谷基地及史迪仔雪糕總部。位於總部後方設有3大互動打卡牆，分別為三大焗爐：在右方的焗爐內一把把薯條飛刀正為史迪仔訓練迴避力，踏入這個訓練範圍的你手腳要極為敏捷，方可避開障礙；旁邊的熔岩焗爐內三眼仔正在鐵架上避開熔岩海，訓練到你的膽量與腳力；最後一個焗爐是三眼仔爆谷基地的延伸，三眼仔兵團與新鮮出爐的爆谷正蓄勢待發，你也加入與他們一同與史迪仔對決吧！現場更有焗爐特效，增加視覺和聽覺的臨場感。 點擊睇 6 大打卡位！

周末好去處｜全港首間「史迪仔 VS 三眼仔」期間限定店 消費換限量版毛巾 場內的期間限定店出售超過600多款史迪仔和三眼仔精品，從文具如文件夾、筆袋；到玩具如拼圖、毛公仔、模型；精品如磁貼畫盲盒、水晶球、鎖匙扣；家品如抱枕、毛巾；服飾如皮革錶帶、T恤；餐具如水杯、瓷湯碗；日常用品如環保袋、帆布袋；電子用品如手錶、外置充電；甚至零食如果凍、軟糖等等，數之不盡，應有盡有。此外，店內更帶來逾20款首次登場精品，其中首次推出三眼仔及史迪仔迷你公仔，粉絲們可親自挑選喜愛的迷你公仔放入特別設計的玻璃樽內把它們帶回家！

同時，Happy Rewards會員於時代廣場即日以電子消費滿港幣$3,000 (最多可累積三張於不同商戶之單據)， 即可換領限定版「Disney Stitch VS Pixar Aliens」毛巾套裝，套裝以薄餅盒造型作包裝，相當精緻！每日獎賞數量有限，有關消費及獎賞換領必須在即日內進行，先到先得，換完即止。 換領日期：2022年9月1日至9月30日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：五樓換領專櫃