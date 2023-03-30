周末好去處｜合味道紀念館香港推兩周年限定活動 4款期間限定湯底+ 12款配料任意配搭 周打蜆湯/龍蝦湯

味道紀念館（紀念館）踏入兩周年，特別推出2周年限定企劃「雙倍配搭．加倍滋味」，由3月30日起限時一個月，在「我的合味道工作坊」中會提供雙倍湯底及配料選擇，從現有的4款湯底及12款配料增至多達8款湯底24款配料，當中包括從未於合味道中現身的蘋果、木瓜等紀念館獨有的清新水果配料，大家可以盡情發揮創意，親手製作世上獨一無二的合味道杯麵！
紀念館全新增設的4款期間限定 湯底包括人氣之選周打蜆湯味、龍蝦湯味、鮮蝦番茄味及叻沙味；配料方面更double新增12款，除了長期被受熱捧的蜆肉加入新配料陣容外，更有一系列清新蔬果之選：洋蔥、炸豆卜、蘑菇、馬鈴薯、番茄、提子、木瓜、蘋果、腰果及甜紅椒，讓大家配搭出口感新奇的配方；喜好辣味的朋友萬勿錯過辣椒圈，製作更惹味的合味道！
此外，清仔更領軍率先創作8款合味道從未出現過的創新口味，包括港人湯水之選番茄薯仔湯口味、清新之選沙律狂人口味、豪華之選芝士龍蝦味、男士們熱愛的食肉獸之選、視覺效果令人震撼的網紅系列等。
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雙倍配搭．加倍滋味
8款期間限定新口味
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口味
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湯底
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配料
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食肉獸之選
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周打蜆湯味
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雙重牛肉粒、雙重豬肉粒
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沙律狂人
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叻沙味
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蘋果、腰果、提子、木瓜
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芝士龍蝦
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龍蝦湯味
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蜆肉、芝士、蝦仁、番茄
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蔬果之選
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鮮蝦番茄味
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蘋果、提子、木瓜、番茄
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網紅系列
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鮮蝦番茄味
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辣椒圈、甜紅椒、番茄、紅蘿蔔
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番茄薯仔湯
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鮮蝦番茄味
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馬鈴薯、紅蘿蔔、栗米、豬肉粒
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清新可人之選
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鮮蝦番茄味
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蘋果、木瓜、蝦仁、番茄
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迷人小辣椒
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叻沙味
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提子、甜紅椒、辣椒圈、蘋果
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雙倍配搭．加倍滋味
合共8款湯底．24款配料期間限定登場
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現有4款湯底
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新增4款湯底
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海鮮味
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周打蜆湯味
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香辣海鮮味
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龍蝦湯味
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咖喱海鮮味
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鮮蝦番茄味
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雞肉味
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叻沙味
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現有12款配料
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新增12款配料
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粟米
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牛肉粒
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洋蔥
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辣椒圈
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蝦仁
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雞蛋
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蜆肉
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甜紅椒
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青蔥
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墨魚
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番茄
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提子
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椰菜
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紅蘿蔔
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蘑菇
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木瓜
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雞粒
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芝士
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馬鈴薯
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蘋果
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蟹柳
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豬肉粒
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炸豆卜
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腰果
清仔及清妹更於4大打卡位迎接大家，讓大家零距離觀賞各款配料。
即睇4大打卡位！
合味道紀念館香港
地點：尖沙咀廣東道33號中港城2樓
開放時間：上午11時15分至晚上7時15分
逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）
訪客請提前於網上預約工作坊（https://www.cupnoodles-museum.com.hk/）
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工作坊
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票價
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時間
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備註
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我的合味道工作坊
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$60
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30 分鐘
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3 歲以下並不佔座位幼童，可由持有有效的工作坊門票的成年人陪同下，免費入場。
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出前一丁工作坊
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$120
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90 分鐘
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參加者的最低身高要求為 110 厘米。活動須 分組進行，參加「出前一丁工作坊」的訪客必 須購買雙數數量的門票。
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穀物麥片工作坊
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$60
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30 分鐘
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參加者須年滿3歲。
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福爾摩「清」原創實景解密遊戲
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$50
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n/a
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只限參加紀念館經典工作坊後升級換購。