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2023-03-30 12:13:29

周末好去處｜合味道紀念館香港推兩周年限定活動 4款期間限定湯底+ 12款配料任意配搭 周打蜆湯/龍蝦湯

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周末好去處｜合味道紀念館香港推兩周年限定活動 4款期間限定湯底+ 12款配料任意配搭 周打蜆湯/龍蝦湯

周末好去處｜合味道紀念館香港推兩周年限定活動 4款期間限定湯底+ 12款配料任意配搭 周打蜆湯/龍蝦湯

味道紀念館（紀念館）踏入兩周年，特別推出2周年限定企劃「雙倍配搭．加倍滋味」，由330日起限時一個月，在「我的合味道工作坊」中會提供雙倍湯底及配料選擇，從現有的4款湯底及12款配料增至多達8款湯底24款配料，當中包括從未於合味道中現身的蘋果、木瓜等紀念館獨有的清新水果配料，大家可以盡情發揮創意，親手製作世上獨一無二的合味道杯麵！

紀念館全新增設的4款期間限定 湯底包括人氣之選周打蜆湯味、龍蝦湯味、鮮蝦番茄味及叻沙味；配料方面更double新增12款，除了長期被受熱捧的蜆肉加入新配料陣容外，更有一系列清新蔬果之選：洋蔥、炸豆卜、蘑菇、馬鈴薯、番茄、提子、木瓜、蘋果、腰果及甜紅椒，讓大家配搭出口感新奇的配方；喜好辣味的朋友萬勿錯過辣椒圈，製作更惹味的合味道！

此外，清仔更領軍率先創作8款合味道從未出現過的創新口味，包括港人湯水之選番茄薯仔湯口味、清新之選沙律狂人口味、豪華之選芝士龍蝦味、男士們熱愛的食肉獸之選、視覺效果令人震撼的網紅系列等。

「合味道紀念館香港」兩周年限定活動3.30起引入水果等雙倍配料及湯底。 零距離欣賞24款限定配料，七彩繽紛的配料牆，勢成另一人氣打卡位。 充滿創意的8大口味初登場，合味道更化身充滿和風的繪馬，讓大家細心發掘不同口味。 由3月30日起限時一個月，在「我的合味道工作坊」中會提供雙倍湯底及配料選擇。 零距離欣賞24款限定配料，七彩繽紛的配料牆，勢成另一人氣打卡位。 8款湯底24款配料當中包括從未於合味道中現身的蘋果、木瓜等紀念館獨有的清新水果配料 立即與清仔及清妹合照，一同細數24款配料。

雙倍配搭．加倍滋

8款期間限定新口

食肉獸之

周打蜆湯

雙重牛肉粒、雙重豬肉

沙律狂

叻沙

蘋果、腰果、提子、木

芝士龍

龍蝦湯

蜆肉、芝士、蝦仁、番

蔬果之

鮮蝦番茄

蘋果、提子、木瓜、番

網紅系

鮮蝦番茄

辣椒圈、甜紅椒、番茄、紅蘿

番茄薯仔

鮮蝦番茄

馬鈴薯、紅蘿蔔、栗米、豬肉

清新可人之

鮮蝦番茄

蘋果、木瓜、蝦仁、番

迷人小辣

叻沙

提子、甜紅椒、辣椒圈、蘋

 

雙倍配搭．加倍滋

合共8款湯底．24款配料期間限定登

現有4款湯

新增4款湯

海鮮

周打蜆湯

香辣海鮮

龍蝦湯

咖喱海鮮

鮮蝦番茄

雞肉

叻沙

現有12款配料

新增12款配料

粟米

牛肉粒

洋蔥

辣椒圈

蝦仁

雞蛋

蜆肉

甜紅椒

青蔥

墨魚

番茄

提子

椰菜

紅蘿蔔

蘑菇

木瓜

雞粒

芝士

馬鈴薯

蘋果

蟹柳

豬肉粒

炸豆卜

腰果

清仔及清妹更於4大打卡位迎接大家，讓大家零距離觀賞各款配料。

即睇4大打卡位！

安藤百福的三大發明 杯麵牆 大杯麵 我的合味道工作坊 穀物麥片工作坊 出前一丁工作坊

合味道紀念館香港

地點：尖沙咀廣東道33號中港城2

開放時間：上午1115分至晚上715

逢星期三：休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

訪客請提前於網上預約工作坊（https://www.cupnoodles-museum.com.hk/

工作坊

票價

時間

備註

我的合味道工作坊

$60

30 分鐘

3 歲以下並不佔座位幼童，可由持有有效的工作坊門票的成年人陪同下，免費入場。

出前一丁工作坊

$120

90 分鐘

參加者的最低身高要求為 110 厘米。活動須 分組進行，參加「出前一丁工作坊」的訪客必 須購買雙數數量的門票。

穀物麥片工作坊     

$60

30 分鐘

參加者須年滿3歲。

福爾摩「清」原創實景解密遊戲

$50

n/a

只限參加紀念館經典工作坊後升級換購。
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