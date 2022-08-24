周末好去處｜合味道紀念館香港x旅發局推「夏日賞賞你」優惠 工作坊門票買一送三　8月25日正式開搶

今個夏天，合味道紀念館香港聯同旅發局，在第四批「夏日賞賞你」限量獎賞中，推出精選工作坊驚喜優惠！成功登記「夏日賞賞你」的市民，有機會領取紀念館精選工作坊「買一送三」至抵優惠。獎賞日將於8月25日中午12時開始！
由8月25日起，參與「夏日賞賞你」的市民，只需在Discover Hong Kong網站以手機號碼註冊或登入帳戶，便有機會換領限量獎賞。市民攜同「夏日賞賞你」電子優惠券，親身到訪紀念館，即可以一張門票的價錢（HK$60），額外換領三張「我的合味道工作坊」或「穀物麥片工作坊」的即日門票。「我的合味道工作坊」的參加者可選擇喜愛的配搭材料，同時為包裝畫上獨一無二的設計，親手製作充滿個性的合味道杯麵；而在全球獨家限定的「榖物麥片工作坊」，可了解榖物麥片的製作過程及技巧，同時亦可選擇自己喜愛的配搭材料，製作專屬的榖物麥片。獎賞名額有限，先到先得，記得在指定日期搶先領取！
同時，為了慶祝紀念館一周年，大家可以用HK$50升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，化身日清偵探，大玩原創實景解密遊戲，在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅。完成任務後，更可換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及限量版紀念印章！
此優惠只適用於即日在紀念館內現場購買，並必須在領取電子優惠券後30日內使用（即在「夏日賞賞你」網站內將獎賞「新增到我的錢包」之日起計30日內）。工作坊的換領名額將按當日售票情況而定。有關紀念館的開放時間及工作坊時段，請參閱官方網站。
地點：尖沙咀廣東道33號中港城2樓
換領獎賞日期：2022年8月25日（星期四）中午12時起
換領方法：
1. 以手機號碼註冊及登入旅發局網站
2. 領取合味道紀念館香港買一送三獎賞優惠
3. 憑電子優惠券親身到合味道紀念館香港，以1張門票價錢（港幣$60）換領合共4張「我的合味道工作坊」或「穀物麥片工作坊」的即日門票
指定工作坊：我的合味道工作坊 或 穀物麥片工作坊
「夏日賞賞你」網站： https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/deals/in-town-offers/hot-summer-deals.html