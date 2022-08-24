周末好去處｜合味道紀念館香港x旅發局推「夏日賞賞你」優惠 工作坊門票買一送三　8月25日正式開搶

今個夏天，合味道紀念館香港聯同旅發局，在第四批「夏日賞賞你」限量獎賞中，推出精選工作坊驚喜優惠！成功登記「夏日賞賞你」的市民，有機會領取紀念館精選工作坊「買一送三」至抵優惠。獎賞日將於8月25日中午12時開始！

同時，為了慶祝紀念館一周年，大家可以用HK$50升級換購福爾摩「清」遊戲包一份，化身日清偵探，大玩原創實景解密遊戲，在館內展開鬥智鬥力的刺激之旅。完成任務後，更可換取獨家限定的福爾摩「清」遊戲簿及限量版紀念印章！

此優惠只適用於即日在紀念館內現場購買，並必須在領取電子優惠券後30日內使用（即在「夏日賞賞你」網站內將獎賞「新增到我的錢包」之日起計30日內）。工作坊的換領名額將按當日售票情況而定。有關紀念館的開放時間及工作坊時段，請參閱官方網站。