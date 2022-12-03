周末好去處｜吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 過百款商品/街頭風古著

吉卜力樂園上個月開放，不少吉卜力粉絲都急急腳買機票撲飛，不過香港就傳來另一個好消息，就是吉卜力工作室旗下、專為大人粉絲創立的美式休閒品牌GBL，日前進駐時代廣場，是品牌首個海外專區！GBL於日本涉谷開設首間總店，是粉絲必到朝聖之地，GBL香港專區的設計亦貫徹總店的復古工業風，更有不少取材自動畫中出現過的道具擺設，有走入吉卜力場景的感覺。

GBL於2017年創立，別於可愛俏皮的商品風格，GBL主打街頭文化和復古元素，不少男生都啱著啱用，對產品用料質量都極為講究，加上產品量少，以T裇為例，每款都只會入幾件，加上不時與各國潮牌聯乘，所以每次推出都十分搶手！今次香港店亦有不少新品，包括家居擺設、服飾及生活用品，今次就為大家介紹多款主打產品。

GBL 香港專區

吉卜力 GBL銅鑼灣開幕｜ 橫須賀刺繡外套系列 刺繡外套是GBL創立時首推的商品，外套內外強烈顏色對比的亮面綢緞，前後幅配上精緻的手工刺繡，吉卜力的經典場景以古著風格呈現，甫推出就受到廣大青睞，現已成為GBL的經典系列之一。

吉卜力 GBL銅鑼灣開幕｜ 美式街頭文化服飾 除了外套，GBL亦推出不少美式街頭文化的休閒服，嚴選優質的舒適布料，加上別出心裁的細節，例如復古風格的圖案印花、貼布和刺繡等，絕對值得入手。

吉卜力 GBL銅鑼灣開幕｜ 生活休閒產品 GBL亦有不少生活產品，例如飾物、鑰匙扣、滑板、家居生活和戶外休閒產品，均以吉卜力的經典角色和作品為設計元素，而且價錢不算貴，用來作交換禮物都十分合適。

吉卜力 GBL銅鑼灣開幕｜ 與多個知名潮牌聯乘 GBL有不定時與多個知名潮牌聯乘推出限定商品，例如美國百年經典運動服裝品牌 RUSSELL ATHLETIC 和戶外用品品牌L.L.BEAN、英國高級針織品製造商品牌Highland 2000、日本殿堂級牛仔褲品牌 Momotaro Jeans和職人手工皮革品牌 OJAGA DESIGN等。

GBL開幕紀念手提包(香港限定贈品) 吉卜力 GBL銅鑼灣開幕｜ 開幕紀念活動 為慶祝GBL首間海外品牌專區於香港開幕，由即日起凡於Donguri Republic 銅纙灣分店消費滿$800或以上(其中一件必須包括GBL系列商品)，即可獲贈 GBL香港限定開幕紀念手提包(非賣品) 乙個。