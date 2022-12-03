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2022-12-03 12:00:00

周末好去處｜吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 過百款商品/街頭風古著

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周末好去處｜吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 過百款商品/街頭風古著

周末好去處｜吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 過百款商品/街頭風古著

吉卜力樂園上個月開放，不少吉卜力粉絲都急急腳買機票撲飛，不過香港就傳來另一個好消息，就是吉卜力工作室旗下、專為大人粉絲創立的美式休閒品牌GBL，日前進駐時代廣場，是品牌首個海外專區！GBL於日本涉谷開設首間總店，是粉絲必到朝聖之地，GBL香港專區的設計亦貫徹總店的復古工業風，更有不少取材自動畫中出現過的道具擺設，有走入吉卜力場景的感覺。

吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣 吉卜力潮牌GBL首個海外專區進駐銅鑼灣

GBL2017年創立，別於可愛俏皮的商品風格，GBL主打街頭文化和復古元素，不少男生都啱著啱用，對產品用料質量都極為講究，加上產品量少，以T裇為例，每款都只會入幾件，加上不時與各國潮牌聯乘，所以每次推出都十分搶手！今次香港店亦有不少新品，包括家居擺設、服飾及生活用品，今次就為大家介紹多款主打產品。

GBL 香港專區

GBL 香港專區

吉卜力GBL銅鑼灣開幕｜橫須賀刺繡外套系列

刺繡外套是GBL創立時首推的商品，外套內外強烈顏色對比的亮面綢緞，前後幅配上精緻的手工刺繡，吉卜力的經典場景以古著風格呈現，甫推出就受到廣大青睞，現已成為GBL的經典系列之一。

《哈爾移動城堡》横須賀外套 各$2,550 《哈爾移動城堡》横須賀外套 各$2,550 《千與千尋》無臉男 横須賀外套 $2,400

吉卜力GBL銅鑼灣開幕｜美式街頭文化服飾

除了外套，GBL亦推出不少美式街頭文化的休閒服，嚴選優質的舒適布料，加上別出心裁的細節，例如復古風格的圖案印花、貼布和刺繡等，絕對值得入手。

各款GBL短袖T裇 $450-530 GBL襪子 各$190 各款GBL長袖T裇 $520-610 《龍貓》小龍貓肘部貼布長袖T裇 $730

吉卜力GBL銅鑼灣開幕｜生活休閒產品

GBL亦有不少生活產品，例如飾物、鑰匙扣、滑板、家居生活和戶外休閒產品，均以吉卜力的經典角色和作品為設計元素，而且價錢不算貴，用來作交換禮物都十分合適。

小油燈鑰匙圈 各$160 吉卜力經典角色登山扣 各$160 吉卜力經典角色登山扣 各$160 《龍貓》貓巴士搖擺鐘 $950 滑板板身 各$1,350 滑板板身 $1,350 GBL x TOYMOCK《飛天紅豬俠》可攜式吊床連支架及專用袋 $2100 日本品牌TOYMOCK以曼馬由特隊的飛行艇Dabohaza為原型設計，特別設計的摺疊式支架，無需工具可以隨時隨地安裝，配有方便攜帶的專用袋，重量只有9kg，露營必備。

吉卜力GBL銅鑼灣開幕｜與多個知名潮牌聯乘

GBL有不定時與多個知名潮牌聯乘推出限定商品，例如美國百年經典運動服裝品牌 RUSSELL ATHLETIC 和戶外用品品牌L.L.BEAN、英國高級針織品製造商品牌Highland 2000、日本殿堂級牛仔褲品牌 Momotaro Jeans和職人手工皮革品牌 OJAGA DESIGN等。

GBL x Momotaro Jeans《幽靈公主》25週年紀念零錢包 $450、托特包 $800 日本殿堂級牛仔褲品牌Momotaro Jeans（桃太郎牛仔褲），以高品質、耐用性和靛藍染色工藝而聞名。這次與吉卜力工作室共同合作，推出迎來25週年紀念的《幽靈公主》為主題的商品。 GBL x RUSSELL ATHLETIC《哈爾移動城堡》火之惡教練外套 $1,900 採用輕巧的尼龍物料，搭配具保暖效果的襯裡，非常適合應對多變的天氣。隨著穿搭方式不同和配件裝飾，也能穿出百搭風格。 GBL x OJAGA DESIGN手工皮製銀包 各$4,800、手工皮製鑰匙圈 各$630 以生產100%手工縫製的皮革製品馳名的日本品牌OJAGA DESIGN，其色彩繽紛的染色皮革單品是的招牌設計，手工染色、裁剪和縫製，凹凸造型令細節更有層次感。 GBL x HIGHLAND2000 針織帽 各$680 由100多年悠久歷史的英國著名針織品製造商創立的HIGHLAND2000，以傳統的手工針織機方式製作出100%高品質毛紡織品馳名，首次與GBL合作推出針織帽。 GBL x L.L.BEAN《魔女宅急便》吉吉 毛氈靴造型鑰匙圈 $220 GBL x Kalita《天空之城》波佐見燒馬克杯 $280 日本專業咖啡器具品牌Kalita，利用陶瓷/銅/不鏽鋼製作出許多優良的咖啡器材，聯乘商品以天空之城為主題的咖啡杯。
GBL開幕紀念手提包(香港限定贈品)

GBL開幕紀念手提包(香港限定贈品)

吉卜力GBL銅鑼灣開幕｜開幕紀念活動

為慶祝GBL首間海外品牌專區於香港開幕，由即日起凡於Donguri Republic 銅纙灣分店消費滿$800或以上(其中一件必須包括GBL系列商品)，即可獲贈 GBL香港限定開幕紀念手提包(非賣品) 乙個。

Donguri Republic GBL專區

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9925C號舖

營業時間： (Mon - Sun) 12:00 - 21:00

電話：3104 1646

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