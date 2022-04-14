周末好去處｜和風感滿滿！盤點5間日系咖啡店 嘆啡、打卡一流！

香港疫情最近稍為緩和，不少人都選擇趁着復活節假期出門悠閒地渡過。雖然最近都沒法出外旅行，但仍然可以在香港尋找旅行的樂趣，以下就為大家盤點5間日系咖啡店，每間的餐點和裝潢都充滿日本感覺，讓大家彷彿去了日本一樣，輕鬆地渡過假日！

日系cafe｜元朗：Find The Way 元朗一直都是有不少「好西」之地，而近年亦越開越多Cafe，而近日新開的「Find The Way」更是一間充滿日本喫茶店感覺，從入口到內部，再到餐點都有著滿滿的昭和風！店舖以全楓木色設計，有着令人安心的小店感覺。食物方面主為和式甜品，主打鬆軟厚實的楓糖漿鬆餅，蛋香濃郁，而焦糖雞蛋布甸亦特別有日式滋味。飲品亦有一般Cafe少有的雪糕梳打，當然也有Cafe️必備的咖啡單品。雖然整體的選擇不多，但勝在環境寧靜舒適，讓人彷彿去了日本小店一樣。 地址：元朗屏會街9號同發大廈地下P3號舖

日系cafe｜元朗：唯今 除了「Find The Way」外，元朗亦有另一間新開的日系咖啡店「唯今」，英文名為「TADAIMA」，取名自日語中「歡迎回來」的拼音。「唯今」從店面便有日式街角小店的感覺，主要以白色和木系風格設計，亦設有戶外位置，方便主人與動物們過上休閒的時間。而「唯今」與主打甜品的「Find The Way」不同，主打各種烤多士，亦有完整豐富的Brunch選擇，其中抹茶和焙茶奶酥醬烤多士更是充滿日式風味，特別適合配上咖啡食用。而店內的飲品選擇亦特別豐富，除了咖啡外，亦有茶飲供選擇，同時亦有各種日式甜品，例如醬油糰子、烘茶卷蛋等，每一道餐點都充滿和風滋味。 地址：元朗建德街26號益利大廈地下12號舖

日系cafe｜西環：和光咖啡屋 近年在日本特別流行利用新鮮水果結合三文治製作「水果枕」，而坐落於西環的「和光咖啡屋」就主打這款甜品，讓大家可以一解「鄉愁」。和光咖啡屋採用落地大玻璃的設計，雖然乍看之下未必會知道是和風Cafe，但仔細留意就會發現咖啡屋內充滿各種和式的佈置，例如木系餐具、作為「箱膳」使用的膳食桌、和紙傘燈等，極具日式風味。而除了選用日本新鮮水果和麵包製作的「水果枕」外，還有各種鹹點小食，例如玉子燒、煎餃子等，當然少不了焙茶、抹茶等各種充滿和風滋味的飲品。近期仍然無法到日本旅行，因此不妨先到「和光咖啡屋」嘗試日本流行的「水果枕」吧！ 地址：西環忠正街8號藝里坊一號地下2及2A號舖

日系cafe｜旺角：帕比安紅茶書室 如果大家喜歡日本大正時期的風格，位於旺角的「帕比安紅茶書室」便是不錯的選擇。大正時期正值日本文化的轉捩點，並非一如以往的和風，而是結合了西洋風的和洋風格，「帕比安紅茶書室」便參考了當時的風格裝修，不但充滿和洋風味的復古感覺，還使用了各種維多利亞式餐具，而店員更穿上大正服飾，令人恍如回到大正時期，令用餐體驗更完整、特別。因此咖啡店的餐點亦是沿用了和洋風格，不但有和式的雞蛋焦糖布甸、茶漬飯、蛋包飯等，也有西式的三層架下午茶、甜品等，讓人可以一嘗各種滋味。 地址：旺角花園街62號1樓