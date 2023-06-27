周末好去處︱回收木材作畫布 竹筒化身風鈴奏樂 亞黑基斯的《歸一．尋找本源》

亞黑基斯將展覽定名「歸一」，是他發覺宇宙萬物本質上是同源共生，沒有分隔彼此的界限。但隨著城市發展和科技進步，都市人漸漸忽略了大自然的價值，也忘記自然與人類之間密不可分的關係。因此他以大自然和野生動植物為創作題材，透過手繪水彩畫、塑膠彩畫和手繪木頭畫等多種藝術形式呈現。 在展場內的仿苔蘚布上，放置了多件由亞黑基斯以回收木材為載體創作的作品，展現各種野生動植物美麗和獨特之處，表達對天地萬物的尊重，傳達萬物歸一的力量。仔以回收木材獨一無二的年輪作天然背景，繪畫出多款動物的形態，包括鵰鴞、黃鉤蛺蝶、夾竹桃天蛾等等。在展覽期內，亞黑基斯更會即席創作，在木材上揮筆繪畫更多作品。

賦予舊木二次生命 亞黑基斯又以多件嘉道理農場回收木材製成的再生創意擺設，歡迎公眾購買，為舊木賦予二次生命。展館內除了放有仿草藝植坡及原植於園內的蕨類作物外，中央亦懸掛了多個竹筒風鈴，隨風起樂之餘，亦歡迎公眾細心欣賞亞黑基斯在竹筒上的圖繪。圖繪包括都市中常見的樹麻雀、園內可見的倉鴞、本地瀕危的盧氏小樹蛙等等。亞黑基斯希望這些作品給觀眾帶來療癒和啟發，同時讓市民更加了解並珍惜與我們息息相關的大自然，共同創造更和諧美好的自然環境。 關於水的藝術創作 配合展覽的《水知道》流體畫藝術靜心工作坊，以水的能量作為媒介，提供聲音冥想療癒和流體畫體驗，讓參加者體驗平靜，以及領悟如何獲得水的滋養；參加者從中學習何謂「上善若水」，以回應日常生活的大小事情，並反思水資源之珍貴。