周末好去處｜夏天消暑好去處！ 愉景灣溜冰場推「暑期冰上繽紛樂課程」 冬奧香港代表親授滑冰技巧

愉景灣溜冰場將於今個夏天化身成冰上夢幻樂園，舉辦一系列「暑期冰上繽紛樂課程」，包括速度滑冰及花樣滑冰課程兩項冰上運動。其中六月起舉辦的短道速滑課程，更是全港首個國際級短道速滑課程，破天荒與香港速度滑冰學院合作，並由星級冬奧香港代表朱定文及其奧運級教練團隊主理，對滑冰有興趣的你一定不能錯過！

逢周末辦短道速滑體驗課程 嚐奧運級指導 + 訓練 愉景灣溜冰場特意聯乘香港速度滑冰學院，首次把這項極速玩意帶進大眾層面，歡迎任何3歲或以上的滑冰學員參與。今次邀請到2022年北京冬季奧運短道速滑選手朱定文主理課程，聯同其星級教練團－前冬季奧運速度滑冰女選手任家貝及短道速滑香港精英運動員郭子浩，於6至7月逢星期日晚上雲集愉景灣溜冰場，從基礎開始逐步教授短道速滑的技巧。 愉景灣溜冰場 x 香港速度滑冰學院 - 短道速滑體驗課程 日期 ： 2022年 6月26日、7月3日及7月17日 (星期日) 時間： 晚上7時 至 8時 收費： 每堂HK$ 295 參加者年齡： 3至60歲 報名連結： https://bit.ly/3y6Ymnx 備註： *收費已包括入門短道速滑冰鞋、防切割手套、頭盔租借費用及入場費。 **體驗班包括30分鐘的安全示範、速度滑冰介紹及30分鐘冰上練習。