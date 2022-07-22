周末好去處｜夏日清新美肌下午茶：MZ Skin x Madame Fù粉紅少女感、AMOREPACIFIC 山茶花裝置打卡

最近天氣持續炎熱，今次特別推介兩款清新的美肌下午茶，加入青瓜及柚子等清爽又開胃的食材，在夏日帶來煥然一新的感覺。而且兩間餐廳地點正好位處大館及1881公館兩個歷史建築，十分適合與閨蜜傾偈打卡，度過一個優閒下午。客人更可獲贈品牌的王牌產品試用裝，一次過滿足味蕾與肌膚！

粉紅調的下午茶與Madame Fù的Pink Room非常合襯。

MZ Skin x Madame F ù 粉紅下午茶 MZ Skin聯乘大館Madame Fù聯乘推出「Luminosity」下午茶，美點加入不少品牌的粉紅色元素，與Madame Fù Pink Room的裝潢極為合襯，打卡指數破標。下午茶鹹點加入新鮮的時令食材如煙三文魚迷你鬆餅、粉紅胡椒粒蟹肉沙律撻及菲達芝士及黑橄欖青瓜卷，為炎炎夏日帶來煥然一新的清新口感，特別推介粉紅胡椒粒蟹肉沙律撻，粉紅胡椒與青瓜有意想不到的層次驚喜。美輪美奐的甜點則包括沙棘撻配粉紅蛋白霜、巴巴龍井蛋糕配紅桑子忌廉和士多啤梨慕斯及黃金閃爍啫喱，每一口都帶有新鮮採摘的桃子、漿果和草莓的芬芳果香，十分適合夏日。

惠顧「The Luminosity」下午茶的賓客更可獲贈MZ Skin獨家體驗套裝乙份，包括Soothe & Smooth 透明質酸亮白眼霜、Rest & Revive 細胞修復晚間精華液及Glow Boost 眼部滋養安瓶體驗裝（數量有限，送完即止）。 MZ Skin x Madame F ù 「 The Luminosity 」下午茶 收費：$338/1位、$550/2位 推廣期：7月1日至8月31日(另設加一服務費) 供應時間：每日下午2時30分至5時30分 (最後招待：下午4時30分) 地點：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓 預約：電話｜2114 2118、電郵｜[email protected] AMOREPACIFIC x ODEA 山茶花花藝裝置打卡 韓國濟洲島生長的山茶花，顏色胭紅絕美，亦是當地護膚品牌AMOREPACIFIC 100%山茶花原液安瓶的重要成分。為了讓大家深度體驗濟州道順茶園的山茶花之珍貴，AMOREPACIFIC特別與1881公館ODEA庭園餐廳，合作推出「山茶花養肌」二人下午茶。

廚師以山茶花為創作靈感，以濟州名物柚子等天然食材入饌，配搭清香怡人山茶花茶，當中更有山茶花味道的英式鬆餅，有淡淡的花香。凡於ODEA享用AMOREPACIFIC「山茶花養肌」二人下午茶，每位客人可獲贈指定護膚品體驗裝4份(價值$430)。禮品包括煥采活膚面膜1塊、100%綠茶精華原液(15ml)及100%山茶花原液安瓶(1m x2)。

打卡送 100% 山茶花原液安瓶體驗裝 品嚐完下午茶後，客人可以走入「AMOREPACIFIC山茶花秘境」，在山茶花絲花花藝裝置打卡。活動期間，凡於「AMOREPACIFIC山茶花秘境」拍照上傳至社交媒體，並標誌@amorepacifichk #AmorePacificHK #AmpouleBeyondSerum #AmpouleAuthority #山茶花原液安瓶 #一滴修復 #療癒養肌，即可獲贈100%山茶花原液安瓶體驗裝3份。