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2022-09-29 17:22:39

周末好去處｜多啦A夢未來百貨公司登陸九龍塘！ 海外首間快閃店+1:1多啦A夢打卡位+300款精品

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海外首間「多啦A夢未來百貨公司」期間限定店正式登陸香港！全球第一家多啦A夢官方商店，於2019年在東京台場開幕。今次它們首次在海外設期間限定店，為期3星期。店內發售300款日本地區限定及人氣商品，更有1:1多啦A夢等身造型公仔，多啦Afans一定不能錯過！

周末好去處｜超過300款限定商品 必買多啦A夢小夜燈/水管萬年曆

「多啦A夢未來百貨公司」於2019年在東京台場開幕，是全球第一家多啦A夢官方商店。日本官方宣布將在2022930日於香港港設首間海外期間限定店，選址九龍塘又一城。今次是它們首次於日本以外地區發售限定商品，包括毛公仔、家居用品、裝飾擺設、服飾和首飾等300款人氣限定商品。

的多啦 A 夢未來百貨公司是 2019 年於東京台場開設，是世界第一家多啦 A 夢官方商店。 的多啦 A 夢未來百貨公司是 2019 年於東京台場開設，是世界第一家多啦 A 夢官方商店。

其中有不少是未來百貨公司限定商品，包括多啦A夢水管萬年曆擺設($390)，附有數字骰子組合。重現了多啦A夢和大雄坐在水管空地上，仰望天空的悠閒瞬間。而水管的造型設計也可用作收納印章，非常實用。多啦A夢桌上時鐘時間布 ($450)，是動畫中的經典法寶之一，適合作裝飾擺設及送禮！另有多啦 A 及多啦美造型小夜燈 ($880)，分別有三種亮度可供選擇，附有Type-C充電線，有30小時續航力，絕對是房間必備實用小物！

即睇必買商品！

多啦A夢 水管萬年曆擺設 ($390) 多啦A夢壁掛裝飾 你好&再見 多啦A夢&多啦美小花插 ($320/件) 多啦A夢格列佛隧道書座 ($580/件) 多啦A夢&多啦美小夜燈 ($880/件) 多啦A夢錢罌 (左)多啦A夢音樂盒；(右)多啦A夢桌上時鐘 時間布 當然少不了毛公仔！ 當然少不了毛公仔！ 多款T-shirt 亦有不少生活用品，如杯子、木碗、碟子等。 人物徽章 人物磁石 人物磁石 多啦美最愛的蜜瓜包！

周末好去處｜3大打卡位 必影1:1多啦A夢公仔

當然少不了打卡位，店內一共設有3個打卡位。一入門口就可以看見經典角色紙牌，包括大雄、小夫、靜香及胖虎。正門更有多啦A1:1等身造型公仔，穿上西裝迎接大家的來臨，更是首次出現在香港讓大家拍照留念。離開之前記住要到快閃店後面的大磚牆打卡，一次過可以與多啦A夢及其餘角色影相，粉絲絕對不能錯過！

1:1多啦A夢造型公仔 1:1多啦A夢造型公仔 角色立牌 快閃店後面亦設有大型磚牆打卡位

「多啦A夢未來百貨公司 in Hong Kong

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層中庭
日期：2022930日至20221019
營業時間：11:00-21:00
顧客查詢電話：6474 2250

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