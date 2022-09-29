周末好去處｜多啦A夢未來百貨公司登陸九龍塘！ 海外首間快閃店+1:1多啦A夢打卡位+300款精品

海外首間「多啦A夢未來百貨公司」期間限定店正式登陸香港！全球第一家多啦A夢官方商店，於2019年在東京台場開幕。今次它們首次在海外設期間限定店，為期3星期。店內發售300款日本地區限定及人氣商品，更有1:1多啦A夢等身造型公仔，多啦A夢fans一定不能錯過！

周末好去處｜超過 300 款限定商品 必買多啦 A 夢小夜燈 / 水管萬年曆 「多啦A夢未來百貨公司」於2019年在東京台場開幕，是全球第一家多啦A夢官方商店。日本官方宣布將在2022年9月30日於香港港設首間海外期間限定店，選址九龍塘又一城。今次是它們首次於日本以外地區發售限定商品，包括毛公仔、家居用品、裝飾擺設、服飾和首飾等300款人氣限定商品。

其中有不少是未來百貨公司限定商品，包括多啦A夢水管萬年曆擺設($390)，附有數字骰子組合。重現了多啦A夢和大雄坐在水管空地上，仰望天空的悠閒瞬間。而水管的造型設計也可用作收納印章，非常實用。多啦A夢桌上時鐘時間布 ($450)，是動畫中的經典法寶之一，適合作裝飾擺設及送禮！另有多啦 A 及多啦美造型小夜燈 ($880)，分別有三種亮度可供選擇，附有Type-C充電線，有30小時續航力，絕對是房間必備實用小物！ 即睇必買商品！

周末好去處｜ 3 大打卡位 必影 1:1 多啦 A 夢公仔 當然少不了打卡位，店內一共設有3個打卡位。一入門口就可以看見經典角色紙牌，包括大雄、小夫、靜香及胖虎。正門更有多啦A夢1:1等身造型公仔，穿上西裝迎接大家的來臨，更是首次出現在香港讓大家拍照留念。離開之前記住要到快閃店後面的大磚牆打卡，一次過可以與多啦A夢及其餘角色影相，粉絲絕對不能錯過！