健康生活節The Joy Factory 逾15場身心療癒工作坊與表演 一連兩個周末登陸K11 MUSEA

由the door策劃、K11 MUSEA全力支持的大型健康生活節「The Joy Factory」將於4月4日起，一連兩個周末舉行，為都市人帶來一場深入身、心、靈的療癒盛會。活動將於4月4日至6日（周五至日），以及4月12日至13日（周六至日）於K11 MUSEA 6樓舉行，並免費開放予公眾參與。活動集合逾45精選身心靈品牌，超過15場身心療癒工作坊與表演，參加者可在維港壯麗景致下，透過互動體驗重新連結自我，實踐身心靈的全方位滋養與內在平衡，並透過多元化的互動體驗，學習如何在日常生活中達至內在平衡與整體健康。

「 The Joy Factory 」三大亮點 四大主題匯聚多個精選身心靈品牌攤位 涵蓋「活力養生」、「靜觀自在」、「內在探索」，以及「和諧共生」，呈獻手工藝品天然保養、香氛療癒等多元產品，鼓勵參加者透過感官體驗探索自我、滋養身心。特別推介藏式頌缽專家 Tsering主理的「OM Sound Temple」，帶來多款珍藏古董頌缽，呈現聲音療癒之美；而本地90後品牌「緣木種子」，巧妙運用本地種子製作療癒樂器，結合聲音與自然工藝，喚醒身心靈內在力量。

動靜交融的工作坊 以「一動一靜」為主題，糅合動態伸展與靜態冥想體驗，包括頌缽銅鑼浴、Art Jamming等多元活動。特別推薦首度於市集登場、連結身心的創新伸展體驗ELASKO，以及由00後導師一瞳帶領，即使零基礎亦可輕鬆參與的太極瑜伽體驗，讓參加者感受身心律動，尋找內外節奏與平衡。

多場限定表演 多場限定演出將於迷人海景下上演，涵蓋療癒忘憂鼓、靈動太極，以及充滿靈感與默契的即興音樂對話，帶領參加者在海天一色的療癒氛圍中，展開一場深度放鬆的全方位身心旅程。