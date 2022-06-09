周末好去處｜大澳文物酒店10周年 限定$120下午茶+全新裝修客房+文化體驗之旅

為慶祝10周年，大澳文物酒店推出一系列誌慶活動，包括將客房全面升級、大澳文化體驗之旅。更有期間限定大澳特色下午茶，只需要$120就可以吃到經典水鄉風味。入住酒店更有紀念品，一於趁周末到大澳走一趟吧！

周末好去處｜大澳文物酒店全新客房 入住即送紀念品

為慶祝大澳文物酒店10周年，酒店最近進行全面優化工程，9間客房及文物探知中心以全新面貌登場。今次特意請來著名室內設計師Natasha Usher設計，以柔和的大地色系作主調，配上水藍色的特色牆和梳化等家具。同時保留舊大澳警署的木製平開窗、法式落地雙扇玻璃門及壁爐，體現歷史韻味與大澳風貌。

套房每晚$2,800起，可容納2位成人及1位11歲以下小童，包1張特大雙人床及2個大理石浴室。亦有其他主題客房選擇，每晚$2,000起。同樣可容納2位成人及1位11歲以下小童。包1張加大雙人床及1個大理石浴室。

由6月12日起，凡入住酒店，每房可獲由著名英國畫家Lorette E Roberts以「真色大澳」為題繪畫大澳漁村及酒店的120周年紀念環保袋一個及保溫瓶一個，數量有限，送完即止。