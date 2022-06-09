周末好去處｜大澳文物酒店10周年 限定$120下午茶+全新裝修客房+文化體驗之旅

為慶祝10周年，大澳文物酒店推出一系列誌慶活動，包括將客房全面升級、大澳文化體驗之旅。更有期間限定大澳特色下午茶，只需要$120就可以吃到經典水鄉風味。入住酒店更有紀念品，一於趁周末到大澳走一趟吧！
周末好去處｜大澳文物酒店全新客房 入住即送紀念品
為慶祝大澳文物酒店10周年，酒店最近進行全面優化工程，9間客房及文物探知中心以全新面貌登場。今次特意請來著名室內設計師Natasha Usher設計，以柔和的大地色系作主調，配上水藍色的特色牆和梳化等家具。同時保留舊大澳警署的木製平開窗、法式落地雙扇玻璃門及壁爐，體現歷史韻味與大澳風貌。
套房每晚$2,800起，可容納2位成人及1位11歲以下小童，包1張特大雙人床及2個大理石浴室。亦有其他主題客房選擇，每晚$2,000起。同樣可容納2位成人及1位11歲以下小童。包1張加大雙人床及1個大理石浴室。
由6月12日起，凡入住酒店，每房可獲由著名英國畫家Lorette E Roberts以「真色大澳」為題繪畫大澳漁村及酒店的120周年紀念環保袋一個及保溫瓶一個，數量有限，送完即止。
周末好去處｜$120周年限定下午茶 品嚐經典水鄉風味
酒店的玻璃屋頂餐廳Tai O Lookout精選10道以蝦醬、鹹魚、鹹蛋黃、紫貝天葵等大澳地道食材為主題的經典美食，推出「10周年期間限定下午茶」，限時優惠每位只需$120。菜式包括蝦多士伴大澳蝦醬蛋黃醬、大澳黃金炸魷魚圈、大澳蝦醬豬扒包配薯條等，可任選1款，配紅樹林特飲、咖啡或茶。
由6月12日起，惠顧「10周年期間限定下午茶」兩客，可獲贈120周年紀念環保袋乙個。數量有限，送完即止。
即睇全部10款菜式！
周末好去處｜酒店辦公眾導賞團 細味大澳舊情懷
不住酒店的話亦可參與大澳文化之旅！酒店開放予公眾參觀，每天下午3時、3時半及4時設有3團導賞團，歷時20分鐘，近距離體驗舊大澳警署的歷史，再由導賞員帶領穿梭酒店、看守塔、玻璃屋頂餐廳及文物探知中心，細味大澳舊日情懷。
香港大澳文物酒店
地址：香港大嶼山大澳石仔埗街
電話：2985 8383