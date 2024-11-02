周末好去處｜大角咀廟會7大焦點 全港最長LED夜光龍/千人民俗巡遊/免費送麥奀細蓉 附免費接駁巴士詳情

香港年度盛事之一的大角咀廟會將於11月3日舉辦，活動以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題，從早到晚不同都有精彩活動，當中包括全港最長500呎炫彩LED夜光龍、千人民俗巡遊表演及十八醒獅梅花樁表演，讓市民深入認識中華文化。活動當日早上10點至晚上10點，會有免費穿梭巴士往返會場及奧海城，方便市民到達現場。

大角咀廟會壓軸焦點｜全港最長 500 呎炫彩夜光龍舞動廟會 活動當晚 8 時 45 分，一條 500 呎長、炫彩繽紛的夜光龍將與國家級非物質文化遺產的「沙頭角魚燈舞」表演將會壓軸登場，屆時大角咀各街道均會破天荒關上街燈，披上一身華麗喜慶的龍身，裝飾著璀璨閃爍的七彩LED的夜光龍。當日舞龍及魚燈舞路線將由大角咀福全街來回舞動，夜光龍表演歷時約一小時，適合一家大小及旅客近距離觀賞及打卡，感受這項非物質文化遺產的新體驗。

大角咀廟會焦點｜千人傳統文化民俗巡遊 活動當日早上先有27個表演隊伍、近千人的傳統文化民俗巡遊打頭陣。表演將以「巡遊展演」及「定點表演」相結合方式，近距離向市民展示多樣特色民族文化。活動將以褔全街為主要舞台及巡遊路徑，巡遊中將包括醒獅、舞龍、清代服裝、兒童舞蹈等，場面喜氣洋洋，以活潑生動的多類型活動展現香港活力及中國文化特色。 大角咀廟會焦點｜十八醒獅梅花樁表演 龍被視為五靈之首，象徵著保祐國泰民安、風調雨順，而舞獅是香港最為常見的表演之一。今屆廟會特別邀請到「郭氏功夫金龍醒獅團」為觀眾帶來傳統梅花樁的表演，十八頭醒獅翻飛騰躍，伴有舞獅打鼓助慶，寓意著香港十八區吉祥繁榮，區區有活力。

大角咀廟會焦點｜地道小食及特色玩意攤位 福全街兩側開設50多個街道攤位，主辦方會將撥出30攤位予社區人士、青年、待業人士等售賣創意特色產品，屆時除了有一些港式經典懷舊小食、古老玩具之外，還有少數族裔售賣地道食品等，參與者盡情感受香港文化交融的特色，還有小朋友最喜歡的攤位遊戲。 大角咀廟會焦點｜融合古典與現代風格創意時裝表演 模特兒穿著傳統華服帶領觀眾參加一場穿越時空的霓裳盛宴，到訪者可以欣賞到設計師巧妙融合了傳統元素，將古典與現代風格巧妙交融，藉此展示本港及中國文化薈萃的獨特魅力。 大角咀廟會焦點｜千人盆菜宴 在中國傳統文化中，盆菜象徵著滿堂吉慶、豐衣足食，當中的食材蘊含吉祥寓意。今年，大角咀廟將繼續在福全街舉辦千人盆菜宴，並邀請了社會各界人士及外地遊客出席，在盆菜宴中互相交流，增進感情。