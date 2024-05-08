周末好去處｜大館6周年慶祝活動 建築遺產全新導賞團/布魯斯瑙曼首個大型展

大館今個月踏入6周年，將於整個5月呈獻一系列慶祝活動，包括全新導賞團「大館一磚一瓦」、深入探究不對外開放的「大館潛藏空間」導賞團、當代藝術家布魯斯．瑙曼（Bruce Nauman）首個大型調查展；於檢閱廣場上，一場壯觀的法國當代雜技表演即將上演；賽馬會立方化身探討中國文化遺產保育的場地，亦會化身為雋永的英倫音樂與跨媒體藝術交匯的音樂廳，編織不一樣的藝文體驗。無論是初次約會的情侶、藝術愛好者，或是熱衷於歷史文化人士，將能感受到藝術迸發的心動時刻。 大館自 2018 年5月開幕以來舉辦數以千計的藝文活動、展覽、表演節目和節日慶典。今次活動「ENCORE! 一同喝采」，在法文中的「encore」意味「再次」或「喝采」，通常用於表達觀眾在精彩表演結束後的熱情。在這6周年慶典，大館和一直支持大館營運的香港賽馬會（馬會）希望向每一位訪客致以最熱烈的掌聲。

大館 6 周年活動｜ 「大館一磚一瓦」導賞團 探遊大館豐富的建築遺產，了解個別建築元素和構件設計體現的不同傳統，同時認識物料選用和工藝技術如何彰顯古蹟的科技價值和文化意義。從中式瓦頂、木桁架、西式懸浮樓梯等不同設計，到石頭、木材、金屬和磚塊等觸感特性——旨在引發參加者欣賞建築的興趣，親身發掘古蹟的不同面向。 日期：2024 年5 月23 日 – 6 月30 日 時間：2pm 地點：大館各處

大館 6 周年活動｜「大館潛藏空間」導賞團 走進因保育和營運考量，不對外開放的三個歷史及保育活化空間。沿法院地窖隱蔽的樓梯拾級而上，從拘留室走到法庭被告欄；進入由重門深鎖的牢房改建成表演後台的化妝間；以及跟隨前人的逃生路線，參觀地下防空洞。 參加者除了體驗以上獨特空間，思考古蹟所引申的關於服從、監禁、和生命保貴等主題之外，還可了解大館所見證的有關司法、懲教、衝突和戰爭等歷史議題，認識建築保育的方案和挑戰，細看其復修和活化再用的工作和成果。 日期：2024 年5 月25 日 – 26 日 時間： 廣東話：12pm, 1:30pm, 2:15pm, 3:45pm, 4:30pm 英語：11:15am, 3pm 普通話：12:45pm 地點：大館各處

大館 6 周年活動｜布魯斯．瑙曼香港首個大型調查展 大館當代美術館隆重呈獻當今深具影響力的美國藝術家布魯斯．瑙曼（Bruce Nauman）的香港首個大型調查展。是次展覽與布魯斯．瑙曼工作室共同策劃，展品主要來自皮諾收藏（Pinault Collection）、費城藝術博物館（Philadelphia Museum of Art）、泰特美術館（Tate）、紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art）、迪亞藝術基金會（Dia Art Foundation）和桑納本德基金會（The Sonnabend Collection Foundation）借出的珍藏。大館當代美術館的展覽將檢視藝術家異彩紛呈的整個創作生涯，亦為瑙曼在香港首次此類大型展覽。 日期：2024 年5 月15 日至8 月18 日 時間：11am – 7pm （星期二至日） 地點：賽馬會藝方 門票於 Klook 發售 網上／現場：$120（成人門票）／HK$60（優惠門票*） 家庭套票$170 – 包括一張普通門票和一張優惠門票 *優惠門票適用於持有效學生證的學生、殘疾人士及60 歲以上的長者

大館 6 周年活動｜法國藝匯 @ 大館：《 Möbius in May 》 由法國五月藝術節主辦及香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，法國藝匯@大館：《Möbius in May》摘錄自法國當代雜技團XY 劇團的第五個創作—《Möbius》。作品試圖透過自然現象探討馬戲技藝的邊界，例如「群飛」的概念。此指雀鳥成群飛翔時彼此溝通的現象：數百隻飛鳥在空中翱翔舞動彷彿成為一體，精準而密集，甚至會在一瞬間遮掩陽光。《Möbius in May》摘錄自法國當代雜技團—XY 劇團的第五個創作—《Möbius》。 日期及時間： 2024 年5 月11 日 8pm 2024 年5 月12 日 6:30pm, 8pm 2024 年5 月13、15 至16 日 6pm, 7:30pm 2024 年5 月17 至18 日 5pm, 6:30pm, 8pm 2024 年5 月19 日 4:30pm, 6pm, 7:30pm 全長：約 30 分鐘 地點：檢閱廣場

大館6周年活動｜法國藝匯@大館：《Möbius in May》