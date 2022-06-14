周末好去處｜天氣不似預期！ 盤點12個雨天室內好去處 滾軸溜冰場/攀石場/兒童遊樂場

近日天氣連續不穩定，不想白白浪費假期，不少人都會選擇到室內遊玩！以下為大家盤點12個室內遊樂好去處，包括滾軸溜冰場、攀石場、兒童遊樂場等，適合一家大小、朋友、情侶約會！

室內好去處｜ 1. 1. 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar 最近重新興起滾軸溜冰，位於觀塘的Rollalar室內滾軸溜冰場，場內充滿著復古懷舊打卡位，成為大熱的約會勝地，吸引不少人前來溜冰，重拾兒時回憶。它們推出2小時時雙排溜冰體驗，以及溜冰體驗連 30 分鐘基本教學，新手和經驗者都玩到！費用包含租借滾軸溜冰及護具一對，4-12 歲小朋友需由一位付費成人陪同參與。 1. 室內 2 小時雙排溜冰體驗 KKday優惠：成人 HK$179/位，小童 (4-17 歲)HK$159/位 （星期一至四） KKday優惠：成人 HK$189 位，小童(4-17 歲) HK$169/位 （星期五至日及公眾假期） 時間：

星期一至四：14:00-16:00/ 16:30-18:30/ 20:00-22:00

星期五至日及公眾假期：11:30-13:30/ 14:00-16:00/ 16:30-18:30/ 20:00-22:00 2. 溜冰體驗連 30 分鐘基本教學 KKday優惠：成人及小童(6-17 歲) HK$279/位 （星期一至二）

KKday優惠：成人及小童 (6-17 歲) HK$299/位 （星期五至日及公眾假期） 時間：

星期一至四：16:30-18:30/ 20:00-22:00

星期五至日及公眾假期：11:30-13:30/ 14:00-16:00/ 16:30-18:30

室內好去處｜ 2. 2. 生化危機 Resident Evil VR 遊戲 VAR LIVE 是香港最大的 VR 體驗館，現場提供十多款自家研發的 VR遊戲，包括與日本CAPCOM 共同推出的 Resident Evil VR (生化危機 VR)。VR 體驗館位於荔枝角 D2 Place One，步行至港鐵站僅需 2 分鐘。 VAR LIVE擁有不同主題的房間，結合不同4DVR元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出最沉浸最震撼的 VR 體驗。遊戲選擇方面，包括Resident Evil VR 遊戲 X1＋自選 VR 遊戲 x1 自選 VR 遊戲包括：魂飛魄散／忍者：卷之守護者／生化煉獄 3: 屍痕遍野（於現場選揀）等。 1. 60 分鐘 VR 遊戲體驗 KKday優惠：HK$218/位 起（最少3款自選VR體驗） 2. Resident Evil: Valiant Vaid VR 體驗套票 KKday優惠：HK$218/位 起（Resident Evil + 3選1遊戲）

- 附送 1 局 OverKill VR (電競對戰) 開放時間：星期一至五 12:00–21:00 (最後場次時間：20:00-21:00）

周末及公眾假期 11:00–21:00 (最後場次時間：20:00-21:00）

地址：荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 1樓 125-127 號

室內好去處｜ 3. 3. JUST CLIMB 室內攀石場 JUST CLIMB 室內攀石場自 2011 年成立，設全港最多分店，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣。它們推出新手抱石班，另有提供小朋友班，4-11歲都可以參加！ 1. 新手抱石班 兌換券 ( 對象： 17 歲或以上、從未接觸攀石運動之人士 ) KKday 優惠：HK$398/位 2. Try Climb 小朋友試堂（對象： 4-6 及 7-11 歲） KKday優惠：HK$280/位 開放時間：

（新蒲崗店）星期一至五：下午2時至晚上11時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上8 時/ （屯門店）星期一至五：下午1時至晚上10時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上8時 地址：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

新界屯門建發里4號地下1號舖

室內好去處｜ 4. 4. 室內 BB 彈射靶 / 螢光啫喱彈對戰 玩開Wargame的你，一定要試玩室內BB彈射靶及螢光啫喱彈對戰。場地超過三萬尺，可容納120人，全場冷氣開放。戰區為多變化格式，每場都可更改不同間格。同時設有閃燈效果、煙霧效果、背景音樂，增加刺激感。另外，場地增設駐場專業導師，更深入體驗CQB的樂趣。每兩星期都會有間格上改動，每次都給客人不同新鮮感。此外還設有CQB, Rifle Shooting, IPSC, 電動氣槍維修等課程。 1. 45 分鐘 BB 彈射靶體驗套票（適合 10 歲或以上人士） KKday優惠：HK$95/位（星期一至四）

KKday優惠：HK$115/位（星期五至日）

- 適合二人或以上進行體驗，場地或會安排同一時段訂單之客人共用同一戰區

- 包2000發BB彈+小食一客+罐裝飲品 2. 2 小時 Jelly Wargame 啫喱彈對戰體驗（適合 10 歲或以上人士） KKday優惠：HK$119/位 （星期一至四）

KKday優惠：HK$139/位（星期五至日） -包裝備jelly gun+無限量螢光子彈供應

-兩位以上即可參加（會與其他參加者一同進行遊戲） 時段：每個時段2小時（時間 1000-1200 / 1230-1430/ 1500-1700 / 1730-1930 / 2000-2200） 3. 1 小時海綿彈對戰體驗（適合 5-10 歲體驗） KKday優惠：HK$80/位 （星期一至四）

KKday優惠：HK$100/位（星期五至日）

-兩位以上即可參加（會與其他參加者一同進行遊戲）

-時段：10:00 -18:00 4. Jelly Gun 螢光啫哩彈槍 KKday優惠：HK$324/位 （星期一至四）

KKday 優惠：HK$360/位（星期五至日） 時段：每個時段四小時三十分鐘

（A 時段 09:30-14:00 / B 時段 14:30-19:00 / C 時段 19:30-00:00） -無限量螢光子彈供應

- 星期一至四最低消費是 6人入場費/星期五至日最低消費是10人入場費，費用包括一個獨立戰區 5. 【試堂優惠】射擊課程訓練班（一堂 / 只限年齡介乎 8 歲至 18 歲人士體驗） KKday優惠：K$100/位

- 逢星期日(早上 10am-12nn)

- 課堂時長：2小時

- 已包括借用裝備及場地專業導師

*包括借用頭盔、面罩、戰術背心及勞工手套一對 **四大戰區：油桶陣，魔星嶺，貨櫃場，魔幻森林篇 地址：香港油塘四山街22號美塘工業大廈4樓

室內好去處｜ 5. 5. 沙田石門 2Gather 聚好玩 兒童室內遊樂場 落大雨去唔到遊樂場玩？位於沙田石門的2Gather是個佔地近萬尺的playhouse，內設多個玩樂專區，包括旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區、Babygym 以及大型釣魚區等。星期一至五包3小時任玩，星期六至日及公眾假期則是2小時任玩。 1. 1 位成人 +1 位小童 2/3 小時任玩入場門票 + 食物 combo set 1 份 + 租用儲物櫃 KKday優惠：HK$330 2. 2 位成人 +2 位小童 2/3 小時任玩入場門票 + 食物 combo set 2 份 + 租用儲物櫃 KKday優惠：HK$580 開放時間：平日不限時段，週末及假日 11:00-14:00 及 17:00-20:00

地址：沙田石門京瑞廣場1期162號鋪

室內好去處｜ 6. 6. 智遊天地 E3 Club Playland 兒童室內遊樂場 智遊天地 E3 Club Playland同樣都是兒童室內遊樂場，它們推出任玩90分鐘門票，一張門票暢玩所有設施，包括 3 米高魔鬼滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等等。適合家庭親子樂，大人同小朋友都玩得！ 智遊天地 E3 Club Playland 兒童室內遊樂場 任玩 90 分鐘時段門票 KKday優惠：HK$150（一大人一小童）/ HK$210（兩大人一小童） 開放時間：

星期一至五（11:00AM - 12:30PM/ 1:00PM - 2:30PM/ 3:00PM - 4:30PM/5:00PM - 6:30PM/ 7:00PM - 8:30PM）

地點：九龍灣Megabox 12樓1號舖

室內好去處｜ 7. 7. 大富翁夢想世界 到山頂除了欣賞香港景色之外，更可以到大富翁夢想世界打卡！場館內印製專屬「地契」。同時館內設有不同珍藏品，提供眾多打卡熱點！除了入場門票之外，大家亦可加購門票包小食或飲品，可選擇雪糕、咖啡或韓式燒魷魚。 大富翁夢想世界門票 KKday優惠：成人HK$208/位 起，小童及長者HK$176/位 起 大富翁夢想世界 門票 ( 加購小食套票， A 、 B 、 C 各一項 ) KKday優惠：成人HK$276/位 起，小童及長者HK$245/位 起 開放時間：星期一至星期日10:00–20:00

最後入場時間：19:00

工作坊地址：香港山頂道118號 山頂廣場3樓301號舖

室內好去處｜ 8. 8. 香港樂高探索中心 香港樂高探索中心舉辦首個樂高®豆豆嘉年華。萬勿錯過是次限時活動，一起創作個人設計及打造獨特風格。 1. 入場門票 KKday優惠：HK$240/位 （大小同價） 2. 入場門票連 VIP 電子相片通行證（原價 HK$350 ） KKday優惠：HK$250/位（大小同價） 3. 入場門票連樂高咖啡室 HK$80 餐飲劵及 VIP 電子相片通行證 KKday優惠：HK$299/位（大小同價） 4. 入場門票連 LEGO 匙扣 ( 匙扣價值 HK$49) 及 VIP 電子相片通行證 KKday優惠：HK$279/位（大小同價） 5. 入場門票連餐飲一份 ( 包一款飯 / 意粉 + 一款 Qoo 飲品 ) 及 VIP 電子相片通行證 KKday優惠：HK$260/位（大小同價） *只適用於星期一至四，假日及公眾假期除外

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 地庫 1 樓 B131-133 號

室內好去處｜ 9. 9. 民航機模擬飛行體驗 想體驗駕駛飛機的感覺？大家可以在這裡學習飛機基本操控，起飛，降落技巧，而且會在特別機場起飛降落。小朋友能體驗空中暢遊，遊覽世界著名景點。加上專業飛機師分享有趣經歷，挑戰在颱風雷雨降落以及掌控空中突發事件，令小朋友增加對飛機師的認識。空中巴士飛行模擬器包括20分鐘操控及飛行路線講解、30分鐘飛行體驗、香港上空飛行練習等。由香港國際機場起飛，途中經過維港、東龍洲導航塔、沙田城門河，最後在香港國際機場降落。 1. 30 分鐘空中巴士飛行模擬器（適合 4 歲或以上之人士） KKday優惠：HK$869/組 2. 60 分鐘空中巴士飛行模擬器（適合 10 歲或以上） KKday優惠：HK$1,659/組 -完成60分鐘飛行體驗參加者，可以獲得官方法國空中巴士授權模擬飛行體驗證書 *模擬器飛行時間亦可以分享給陪同人士體驗，最多可同時容納5位來賓。不另收費。 開放時間：10:00-22:00

最後體驗時間：20:00

地址：九龍青山道485號九龍廣場2012室

室內好去處｜ 10. 10. 黑暗中對話 黑暗中對話旅程讓您體驗完全黑暗的60分鐘，場內没有光線，没有色彩。視障導賞員將陪您一起，帶你換個角度看世界，讓黑暗喚醒新視角。大家可以在全黑環境下以「手」、「鼻」甚至是「口」代替眼睛﹛去感知身邊事物，挑戰視覺之外的感觀。分為個人、家庭及情侶3個不同套餐。 黑暗中對話旅程：經典黑暗體驗（原價 HK$250 ）（ 18 歲或以上） KKday優惠：HK$225/位 愛家樂：一個充滿驚喜的童樂體驗（原價 HK$260 ） KKday優惠：成人 HK$234/位，小童 HK$144/位 出雙入對：意想不到的暗中約會（原價 HK$250/ 位） KKday優惠：HK$468/兩位，平均 HK$234/位 體驗時間：60分鐘

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place第1期7樓B室

室內好去處｜ 11. 11. 山頂廣場 GO Museum 「光影藝術展館」 展展覽會將複雜的圖案以裸眼呈現於你面前，各位參觀人士需要在暗黑的環境中漫步、尋找出口，同時請避免直接觸摸場內環境，並打開你的手機拍攝程式記錄這個感官旅程。 父親節活動之「老豆大哂月」 - GO Museum 入場門票 +$100 餐飲券 KKday優惠：成人 HK$178/位，小童及長者 HK$128/位（星期一、二、四）

KKday優惠：成人 HK$188/位，小童及長者 HK$138/位（星期五至日及公眾假期） GO Museum 30 分鐘體驗入場門票（二人同行） KKday優惠：HK$108/位 (星期一至日及公眾假期） GO Museum 30 分鐘體驗入場門票 KKday優惠：成人 HK$118/位，小童及長者 HK$68/位（星期一至四）

KKday優惠：成人 HK$128/位，小童及長者 HK$78/位（星期五至日及公眾假期） 地址：山頂廣場2/F 201-202室