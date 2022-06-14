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2022-06-14 13:30:00

周末好去處｜天氣不似預期！ 盤點12個雨天室內好去處 滾軸溜冰場/攀石場/兒童遊樂場

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周末好去處｜天氣不似預期！ 盤點12個雨天室內好去處 滾軸溜冰場/攀石場/兒童遊樂場

周末好去處｜天氣不似預期！ 盤點12個雨天室內好去處 滾軸溜冰場/攀石場/兒童遊樂場

近日天氣連續不穩定，不想白白浪費假期，不少人都會選擇到室內遊玩！以下為大家盤點12個室內遊樂好去處，包括滾軸溜冰場、攀石場、兒童遊樂場等，適合一家大小、朋友、情侶約會！

室內好去處｜1. 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar

最近重新興起滾軸溜冰，位於觀塘的Rollalar室內滾軸溜冰場，場內充滿著復古懷舊打卡位，成為大熱的約會勝地，吸引不少人前來溜冰，重拾兒時回憶。它們推出2小時時雙排溜冰體驗，以及溜冰體驗連 30 分鐘基本教學，新手和經驗者都玩到！費用包含租借滾軸溜冰及護具一對，4-12 歲小朋友需由一位付費成人陪同參與。

1. 室內2小時雙排溜冰體驗

KKday優惠：成人 HK$179/位，小童 (4-17 )HK$159/ （星期一至四）

KKday優惠：成人 HK$189 位，小童(4-17 ) HK$169/ （星期五至日及公眾假期）

時間：
星期一至四：14:00-16:00/ 16:30-18:30/ 20:00-22:00
星期五至日及公眾假期：11:30-13:30/ 14:00-16:00/ 16:30-18:30/ 20:00-22:00

2. 溜冰體驗連30分鐘基本教學

KKday優惠：成人及小童(6-17 ) HK$279/ （星期一至二）
KKday優惠：成人及小童 (6-17 ) HK$299/ （星期五至日及公眾假期）

時間：
星期一至四：16:30-18:30/ 20:00-22:00
星期五至日及公眾假期：11:30-13:30/ 14:00-16:00/ 16:30-18:30

觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar 觀塘室內滾軸溜冰場 Rollalar

室內好去處｜2. 生化危機Resident Evil VR遊戲

VAR LIVE 是香港最大的 VR 體驗館，現場提供十多款自家研發的 VR遊戲，包括與日本CAPCOM 共同推出的 Resident Evil VR (生化危機 VR)VR 體驗館位於荔枝角 D2 Place One，步行至港鐵站僅需 2 分鐘。 VAR LIVE擁有不同主題的房間，結合不同4DVR元素如仿真震動槍和振動地板等，為玩家創造出最沉浸最震撼的 VR 體驗。遊戲選擇方面，包括Resident Evil VR 遊戲 X1＋自選 VR 遊戲 x1 自選 VR 遊戲包括：魂飛魄散／忍者：卷之守護者／生化煉獄 3: 屍痕遍野（於現場選揀）等。

1. 60分鐘VR遊戲體驗

KKday優惠：HK$218/ 起（最少3款自選VR體驗）

2. Resident Evil: Valiant Vaid VR體驗套票

KKday優惠：HK$218/ 起（Resident Evil + 31遊戲）
- 附送 1 OverKill VR (電競對戰)

開放時間：星期一至五 12:0021:00 (最後場次時間：20:00-21:00
周末及公眾假期 11:0021:00 (最後場次時間：20:00-21:00
地址：荔枝角長義街9 D2 Place ONE 1 125-127

60分鐘VR 遊戲體驗，保證最少3款自選VR體驗 Resident Evil- Valiant Vaid VR 體驗套票 生化煉獄 3- 屍痕遍野 忍者：卷之守護者 魂飛魄散 現場可 +HKD 60 額外體驗 VAR LIVE 皇牌遊戲 - 失控地鐵VR VAR LIVE場館入口，一眼就認到！ VAR LIVE 室內環境

室內好去處｜3. JUST CLIMB室內攀石場

JUST CLIMB 室內攀石場自 2011 年成立，設全港最多分店，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣。它們推出新手抱石班，另有提供小朋友班，4-11歲都可以參加！

1. 新手抱石班 兌換券 (對象：17 歲或以上、從未接觸攀石運動之人士)

KKday 優惠：HK$398/

2. Try Climb小朋友試堂（對象：4-6 7-11 歲）

KKday優惠：HK$280/

開放時間：
（新蒲崗店）星期一至五：下午2時至晚上11
星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上8 /

（屯門店）星期一至五：下午1時至晚上10
星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上8

地址：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D
新界屯門建發里4號地下1號舖

室內攀石場 輕鬆掌握攀石玩法，投入攀石的無窮樂趣 Try Climb- 小朋友試堂 新手抱石班

室內好去處｜4. 室內BB彈射靶/螢光啫喱彈對戰

玩開Wargame的你，一定要試玩室內BB彈射靶及螢光啫喱彈對戰。場地超過三萬尺，可容納120人，全場冷氣開放。戰區為多變化格式，每場都可更改不同間格。同時設有閃燈效果、煙霧效果、背景音樂，增加刺激感。另外，場地增設駐場專業導師，更深入體驗CQB的樂趣。每兩星期都會有間格上改動，每次都給客人不同新鮮感。此外還設有CQB, Rifle Shooting, IPSC, 電動氣槍維修等課程。

1. 45分鐘BB彈射靶體驗套票（適合10歲或以上人士）

KKday優惠：HK$95/位（星期一至四）
KKday優惠：HK$115/位（星期五至日）
- 適合二人或以上進行體驗，場地或會安排同一時段訂單之客人共用同一戰區
- 2000BB+小食一客+罐裝飲品

2. 2小時Jelly Wargame啫喱彈對戰體驗（適合10歲或以上人士）

KKday優惠：HK$119/ （星期一至四）
KKday優惠：HK$139/位（星期五至日）

-包裝備jelly gun+無限量螢光子彈供應
-兩位以上即可參加（會與其他參加者一同進行遊戲）

時段：每個時段2小時（時間 1000-1200 / 1230-1430/ 1500-1700 / 1730-1930 / 2000-2200

3. 1小時海綿彈對戰體驗（適合5-10歲體驗）

KKday優惠：HK$80/ （星期一至四）
KKday優惠：HK$100/位（星期五至日）
-兩位以上即可參加（會與其他參加者一同進行遊戲）
-時段：10:00 -18:00

4. Jelly Gun螢光啫哩彈槍

KKday優惠：HK$324/ （星期一至四）
KKday 優惠：HK$360/位（星期五至日）

時段：每個時段四小時三十分鐘
A 時段 09:30-14:00 / B 時段 14:30-19:00 / C 時段 19:30-00:00

-無限量螢光子彈供應
- 星期一至四最低消費是 6人入場費/星期五至日最低消費是10人入場費，費用包括一個獨立戰區

5. 【試堂優惠】射擊課程訓練班（一堂/只限年齡介乎8歲至18歲人士體驗）

KKday優惠：K$100/
- 逢星期日(早上 10am-12nn)
- 課堂時長：2小時
- 已包括借用裝備及場地專業導師
*包括借用頭盔、面罩、戰術背心及勞工手套一對

**四大戰區：油桶陣，魔星嶺，貨櫃場，魔幻森林篇

地址：香港油塘四山街22號美塘工業大廈4

戰區為多變化格式，每場都可更改不同間格 Jelly Gun 螢光啫哩彈槍 Nerf Gun Rival 佔地超過三萬尺，可容納120人，全場冷氣開放。 射擊課程訓練班 射擊課程訓練班 場地增設駐場專業導師，為客戶提供最優質服務，更深入體驗CQB的樂趣。

室內好去處｜5. 沙田石門2Gather聚好玩 兒童室內遊樂場

落大雨去唔到遊樂場玩？位於沙田石門的2Gather是個佔地近萬尺的playhouse，內設多個玩樂專區，包括旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區、Babygym 以及大型釣魚區等。星期一至五包3小時任玩，星期六至日及公眾假期則是2小時任玩。

1. 1位成人+1位小童2/3小時任玩入場門票+食物combo set 1 +租用儲物櫃

KKday優惠：HK$330

2. 2位成人+2位小童2/3小時任玩入場門票+食物combo set 2+租用儲物櫃

KKday優惠：HK$580

開放時間：平日不限時段，週末及假日 11:00-14:00 17:00-20:00
地址：沙田石門京瑞廣場1162號鋪

充氣區跳彈床以熱氣球為主題，小朋友可以任意跳彈，更有充氣滑梯，非常刺激！ 幼兒區設有兩歲以下的小專區，區內設有玩滑梯、搖搖板、鞦韆、積木供幼兒玩樂 仲有多款煮食爐具、食材和手推車，煮好食物還可以馬上打卡，小朋友都十分喜歡。 色彩繽紛的攀爬設施和透明管道滑梯佔樂園約1_3的範圍，小朋友可以爬上爬落玩繩網及滑滑梯。 其餘位置設有落地玻璃，光線充足時可以近望傑志球場訓練場，以及遠望沙田第一城等地方。 食物combo set參考圖 (可選食物combo以當日供應為準) 迷你旋轉木馬 ，速度不會太快，小孩子及家長們必定會喜歡。 夢幻氣球屋 - 七彩繽紛色的大氣球非常有彈力，小朋友可以在場內氣球大戰 模擬的超級市場裡，從小可教導各類食材，包括蔬菜類、水果類和肉類等。 Baby Gym 是一個使用環保動力的全新區域，小朋友透過做gym幫助建築物發電，例如跑步、踩單車，直到大廈夠電力著燈

室內好去處｜6. 智遊天地E3 Club Playland 兒童室內遊樂場

智遊天地 E3 Club Playland同樣都是兒童室內遊樂場，它們推出任玩90分鐘門票，一張門票暢玩所有設施，包括 3 米高魔鬼滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等等。適合家庭親子樂，大人同小朋友都玩得！

智遊天地E3 Club Playland兒童室內遊樂場 任玩90分鐘時段門票

KKday優惠：HK$150（一大人一小童）/ HK$210（兩大人一小童）

開放時間：
星期一至五（11:00AM - 12:30PM/ 1:00PM - 2:30PM/ 3:00PM - 4:30PM/5:00PM - 6:30PM/ 7:00PM - 8:30PM
地點：九龍灣Megabox 121號舖

智遊天地E3 Club Playland佔地逾萬呎，設有多個遊戲區域，一票任玩！ 十數款車型任玩，小車迷必愛！ 招牌魔鬼滑梯達3米高，垂直滑落考驗小朋友勇氣而且刺激感強，工作人員在旁協助玩得夠放心。

室內好去處｜7. 大富翁夢想世界

到山頂除了欣賞香港景色之外，更可以到大富翁夢想世界打卡！場館內印製專屬「地契」。同時館內設有不同珍藏品，提供眾多打卡熱點！除了入場門票之外，大家亦可加購門票包小食或飲品，可選擇雪糕、咖啡或韓式燒魷魚。

大富翁夢想世界門票

KKday優惠：成人HK$208/ 起，小童及長者HK$176/

大富翁夢想世界門票 (加購小食套票，ABC 各一項)

KKday優惠：成人HK$276/ 起，小童及長者HK$245/

開放時間：星期一至星期日10:0020:00
最後入場時間：19:00
工作坊地址：香港山頂道118 山頂廣場3301號舖

大富翁超級電子銀行-抓錢遊戲等你來玩 水務局-城市危機靠你解救 火車站-不要錯過4DX體感電影 幸運棋盤-大富翁先生慷慨大放送 大富翁先生超级跑車-打卡全球最大的大富翁棋子 禮品店及小食店 主題咖啡 特色小食

室內好去處｜8. 香港樂高探索中心

香港樂高探索中心舉辦首個樂高®豆豆嘉年華。萬勿錯過是次限時活動，一起創作個人設計及打造獨特風格。

1. 入場門票

KKday優惠：HK$240/ （大小同價）

2. 入場門票連VIP電子相片通行證（原價 HK$350

KKday優惠：HK$250/位（大小同價）

3. 入場門票連樂高咖啡室HK$80餐飲劵及VIP電子相片通行證

KKday優惠：HK$299/位（大小同價）

4.入場門票連LEGO匙扣 (匙扣價值HK$49)VIP電子相片通行證

KKday優惠：HK$279/位（大小同價）

5. 入場門票連餐飲一份 (包一款飯/意粉+一款Qoo飲品)VIP電子相片通行證

KKday優惠：HK$260/位（大小同價）

*只適用於星期一至四，假日及公眾假期除外
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 K11 MUSEA 地庫 1 B131-133

地震測試區：你有試過用樂高®積木建造很高的建築物嗎？在地震測試區，你可以通過多個不同地震強度測試你所建的建築物有多堅固。你能抵抗地震晃動的挑戰嗎？ 多元主題樂高®創意工作坊 讓設計更與眾不同 齊參與樂高®創意工作坊，從樂高®拼砌達人的分享中獲得組裝靈感，激發無窮想象力，創造更多創作可能。 你今天拼砌出來的模型會長什麼樣呢？在我們的速度測試跑道上給你的賽車定時。秒錶精確到百分之一秒，賽車的小小差別就能產生巨大差別！ 城市歷奇是一個讓小朋友於充滿樂高®積木的城市內拯救樂高®！ 消防學院讓小朋友化身城為樂高®城市內的英雄，勇敢地攀爬城牆或使用巨型樂高®積木建造自己的城市。 樂高®好朋友：歡迎來到心湖城，認識新的朋友，並一起於廚房內拼砌出你喜愛的蛋糕吧！ （適合人士： 適合小朋友參與） 樂高®創意工作室：模型拼砌達人創造力驚人，客人可於樂高®創意工作室向模型拼砌達人取經，一起發揮無限創意吧！ （適合人士： 適合小朋友參與） 樂高樂園擁有多項設施，一同精彩玩樂！ 2022年4月21日起，香港樂高®探索中心舉辦首個樂高®豆豆嘉年華。萬勿錯過是次限時活動，一起創作個人設計及打造獨特風格。 由即日起至11月30日止，賓客可以到豆豆快閃車領取所需的材料以及挑選最愛的顏色，完成獨特設計及將作品連同 #youDOTyou 上傳到社交平台並標籤本館即可獲贈樂高®豆豆手帶乙份

室內好去處｜9. 民航機模擬飛行體驗

想體驗駕駛飛機的感覺？大家可以在這裡學習飛機基本操控，起飛，降落技巧，而且會在特別機場起飛降落。小朋友能體驗空中暢遊，遊覽世界著名景點。加上專業飛機師分享有趣經歷，挑戰在颱風雷雨降落以及掌控空中突發事件，令小朋友增加對飛機師的認識。空中巴士飛行模擬器包括20分鐘操控及飛行路線講解、30分鐘飛行體驗、香港上空飛行練習等。由香港國際機場起飛，途中經過維港、東龍洲導航塔、沙田城門河，最後在香港國際機場降落。

1. 30分鐘空中巴士飛行模擬器（適合4歲或以上之人士）

KKday優惠：HK$869/

2. 60分鐘空中巴士飛行模擬器（適合10歲或以上）

KKday優惠：HK$1,659/

-完成60分鐘飛行體驗參加者，可以獲得官方法國空中巴士授權模擬飛行體驗證書

*模擬器飛行時間亦可以分享給陪同人士體驗，最多可同時容納5位來賓。不另收費。

開放時間：10:00-22:00
最後體驗時間：20:00
地址：九龍青山道485號九龍廣場2012

我們的模擬飛行體驗， 是全亞洲唯一官方空中巴士飛行體驗。保證飛機性能及操控達到最真實！ 官方法國空中巴士授權模擬飛行體驗證書 將體驗到由7個超高清4K顯示器組成合共5千3百萬象素全方位包圍，無可比擬之視覺盛宴。

室內好去處｜10. 黑暗中對話

黑暗中對話旅程讓您體驗完全黑暗的60分鐘，場內没有光線，没有色彩。視障導賞員將陪您一起，帶你換個角度看世界，讓黑暗喚醒新視角。大家可以在全黑環境下以「手」、「鼻」甚至是「口」代替眼睛﹛去感知身邊事物，挑戰視覺之外的感觀。分為個人、家庭及情侶3個不同套餐。

黑暗中對話旅程：經典黑暗體驗（原價 HK$250）（18 歲或以上）

KKday優惠：HK$225/

愛家樂：一個充滿驚喜的童樂體驗（原價 HK$260

KKday優惠：成人 HK$234/位，小童 HK$144/

出雙入對：意想不到的暗中約會（原價 HK$250/位）

KKday優惠：HK$468/兩位，平均 HK$234/

體驗時間：60分鐘
地址：九龍長沙灣長義街9D2 Place17B

黑暗中對話旅程讓您體驗完全黑暗的60分鐘 黑暗中對話旅程讓您體驗完全黑暗的60分鐘 黑暗中對話旅程：經典黑暗體驗 愛家樂：一個充滿驚喜的童樂體驗 出雙入對：意想不到的暗中約會

室內好去處｜11. 山頂廣場GO Museum「光影藝術展館」

展展覽會將複雜的圖案以裸眼呈現於你面前，各位參觀人士需要在暗黑的環境中漫步、尋找出口，同時請避免直接觸摸場內環境，並打開你的手機拍攝程式記錄這個感官旅程。

父親節活動之「老豆大哂月」- GO Museum 入場門票+$100餐飲券

KKday優惠：成人 HK$178/位，小童及長者 HK$128/位（星期一、二、四）
KKday優惠：成人 HK$188/位，小童及長者 HK$138/位（星期五至日及公眾假期）

GO Museum 30分鐘體驗入場門票（二人同行）

KKday優惠：HK$108/ (星期一至日及公眾假期）

GO Museum 30分鐘體驗入場門票

KKday優惠：成人 HK$118/位，小童及長者 HK$68/位（星期一至四）
KKday優惠：成人 HK$128/位，小童及長者 HK$78/位（星期五至日及公眾假期）

地址：山頂廣場2/F 201-202

GO Museum 光影藝術展館 GO Museum 光影藝術展館 GO Museum 光影藝術展館 GO Museum 光影藝術展館 GO Museum 光影藝術展館場內大量打卡位 「Hong Kong 737615」房間 - 呈現大家熟悉的維港景觀 Lockeroom 足球主題餐廳 Lockeroom 足球主題餐廳精選美食 父親節活動之「老豆大哂月」

室內好去處｜12. iLab科文館《太空世紀》專題文物展覽

iLab 科文館為香港舉辦極具歷史價值的太空探索專題展覽，打破一般博物館固有框架，反傳統舉辦可近距離接觸的罕有展覽！展出超過 300 件珍貴文物，除了曾上太空的衣物用品、食物以外、亦搜羅了 NASA 第五任局長的全套私人收藏，數百張阿波羅計劃在月球上拍攝的原裝相片及分析圖，展品極盡珍貴罕有！設有專人導賞，講解許多令人動容的真實故事，讓大家重回那段讓全人類心跳悸動的歷史歲月。入場套餐包含一小時專人導賞、太空人專用洗頭水小瓶、銀河系中心味覺卡片及神秘紀念品。如加購HK$100更可享iLab永久會員會籍，額外贈送NASA CGI Moon Kit 月球小燈1個。

KKday優惠：（一人）HK$250/
KKday優惠：（二人同行）HK$225/
KKday優惠：（三人或以上同行）HK$200/

 

每日可選的時段 (每節約一小時)12pm / 1430pm / 16pm / 1730pm

地址：銅鑼灣怡和街 46-54 號麥當勞大廈3A

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