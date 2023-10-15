周末好去處｜天際100全新「週末高空療癒體驗」$348玩高空瑜伽/太極晨操/頌缽療癒

周末留在香港都有好多好節目，全港最高的觀景台天際100將於 10 月 22 日、11 月 4 日及 12 月 9 日舉辦多元化的早晨週末健康體驗，包括太極班、瑜伽班及頌缽班，三個課程將特別安排在私隱度甚高的獨立區域舉辦，參加者可以獨享中上環及維港兩岸的壯麗景色，在周末早上來一趟「高空療癒」之旅，消除累積了一周的疲憊。 天際100｜太極晨操體驗 天際 100 邀請多位導師提供專業指導，無論是體驗太極舞動的和諧、在瑜伽中舒展筋骨，還是在沉浸於頌缽中的聲音治癒，參加者都能感受難忘且獨特的療癒體驗，在城市的高空中享受獨有的身心寧靜。天際 100 邀請了星級太極教練 Rita Lam 為參加者指導正宗太極拳課，她擁有多年太極造詣，擅長「楊式太極拳」，以一系列柔和流暢的動作，增強身體的靈活性、平衡性、力量和心靈的寧靜。她還教授「八段錦氣功」，這是一種身心練習，以修煉「氣」從而最大限度地提高身心健康。Rita Lam 希望能夠向更多人介紹太極運動，以深入淺出的教學方式，推動太極普及化，讓不同健身水平的人都可以共同學習。



日期：10 月 22 日（星期日）

時間：上午 10 時至中午 12 時

語言：粵語授課

活動人數：25 人

報名截止日期：10 月 20 日或之前

價格：港幣 348

天際100｜高空瑜伽體驗 不少都市人都喜歡透過瑜伽修身養心，放鬆心靈。是次高空瑜伽由經驗豐富的瑜伽教練 Amy Lam 教授，她累積了超過 500 小時的教學經驗， 旨在不斷學習和提升自己在身體自然療法領域的知識，並融入瑜伽中，在教練的指導下，參加者將進行一系列溫和的伸展運動，旨在促進靈活性、平衡和內心的平靜。次在天際 100 舉辦獨有的高空瑜伽體驗中，將瑜伽的深遠益處與令人心曠神怡的天際美景結合，參加者在練習每個姿勢時，都會被廣闊的天際線包圍，營造出無與倫比的寧靜與和諧。



日期：11 月 4 日（星期六）

時間：上午 10 時至中午 12 時

語言：粵語授課

活動人數：25 人

報名截止日期：11 月 2 日或之前

價格：港幣 348 元

天際100｜頌缽療癒體驗 天際 100 特邀知名頌缽療癒導師 Karen Lo 及 Betty Lau 引領參加者進行這次令人心靈寧靜的音療之旅。Karen Lo 深諳唱鉢按摩和小型團體音浴能夠幫助參加者舒緩情緒狀態並恢復活力，希望透過頌缽的聲頻，配合簡單放鬆身體的方法，緩解緊張、焦慮、壓力和失眠等症狀。另一位導師 Betty Lau 是 NadaSound Healing Hong Kong 的創辦人，她希望通過聲音療法來平衡身心，舒緩現代人生活的壓力。BettyLau 曾在荷蘭接受國際知名的療癒先驅 Hans de Back 大師的指導並學習唱鉢和頌缽療法，還學習了各種療癒音叉和靈氣能量療法。在音樂浴中，參與者會躺在舒適的軟墊上，望著巨型玻璃窗外迷人的維港景致和一望無際的湛藍天空，享受在 393 米高空中的音樂療癒體驗，一邊接受日光的洗禮，一邊沉浸在美妙的聲音中。導師會選擇一系列富有和諧和平靜感的音樂，以及使用聲音樂器，如缽狀鐘、風鈴和聲音排編曲，創造一個平衡和治癒的音樂氛圍，這些音樂會產生柔和而和諧的震動，深入身體細胞，帶來放鬆、減壓和身心平衡的效果，有助於減輕焦慮和壓力，達到心靈的平靜和穩定。

日期：12 月 9 日（星期六）

時間：上午 10 時至中午 12 時

語言：粵語授課

活動人數：25 人

報名截止日期：12 月7 日或之前

價格：港幣 348 元 報名參加天際100「週末高空療癒體驗」