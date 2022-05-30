周末好去處｜太古城中心X Minions「壞蛋練成武道館」 武道館打卡位+5大挑戰區+期間限定店 仲有Minions見面會！

適逢《迷你兵團2》於今個夏天上映，太古城中心與Minions聯乘，由於2022年6月17日至7月31日期間，打造「壞蛋練成武道館」主題活動。設多個以武術為主題的打卡位，更有5大挑戰區玩互動遊戲嬴獎品！當然少不了期間限定精品店，有大量Minions限定精品。迷你兵團更會隨時驚喜現身！

周末好去處｜ Minions 黃色功夫戰衣造型首次亮相 必影武道館打卡位 Minions迷你兵團以全新黃色功夫造型亮相！走進場館可拜見功夫大師，小小超及阿卜已經於武道館入口等候大家打卡。亦有不同特色打卡位：「迷你練功房」、「禪修蓮花池」及「生肖形意壁」，一同熱身練出真功夫，突破自我界限。場內的《迷你兵團2》影院更會播放全新預告片，可置身電影海報與心愛的角色打卡合照！

周末好去處｜挑戰 5 大任務 與迷你兵團聯手對抗 6 大惡人 場內更有互動遊戲區，大家可以先到「犀利哥眼明板」，在戴上黃色領巾隱藏於迷你兵團當中，找上「犀利哥」以開始挑戰；另一邊於「功夫口訣牆」，協助追尋功夫口訣順序，由頭到尾好好重覆練習。來到「惡人迷宮大宅」，迷你兵團卻不小心和少年犀利哥走失！趕快於限時內觸碰探測器，成功無誤地帶領兵團走出迷宮，即可與少年犀利哥重逢；學功夫講求眼明手快，「閃電木人樁」訓練各位於限時內以雙手拍熄木人樁上閃動的亮燈，成為數一數二的功夫高手打倒惡人！來到「迷你功夫擂台」，於擂台上與迷你兵團來場不倒大比拼，限時內打倒迷你兵團即可獲得肯定，一同去打倒六大惡人！

周末好去處｜期間限定迷你兵團精品店 過百款限定精品 各位粉絲千萬別錯過化身機場的迷你兵團精品店，過百款主題精品讓你隨意挑選！於7月2日及7月16日，迷你兵團更會隨時驚喜現身武道館與大家見面切磋，歡樂氣氛滿瀉！此外，於太古城中心以電子消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記成為LIVE+會員，更可換領現金券或可參加「擴香石彩繪班」！