周末好去處｜富衛x MIRROR登陸銅鑼灣希慎廣場 設健康應援站+MIRROR 12子人型擺設 完成任務即送限量禮品

「富衛」x MIRROR「應援您健康」又推新企劃，於銅鑼灣希慎廣場設首個「FWD x MIRROR 健康應援站」。鏡粉們除了可以與MIRROR 12子人型擺設打卡外，即場完成任務更可獲贈限量禮品！

由即日起至5月7日，「FWD x MIRROR 健康應援站」於銅鑼灣希慎廣場1樓中庭粉墨登場。現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區，部分靈感呼應企劃廣告拍攝場景，讓大家盡情探索。此外，現場亦設有「星級應援團」12子的人型擺設打卡位，每位成員配有與應援健康相關的物品，勢必再次以行動「應援您健康」，為大眾注入健康新力量！

富衛的「星級應援團」巨型戶外廣告延伸至港鐵香港站，大家不妨與MIRROR合照並上傳至社交媒體平台，齊齊應援全城健康！