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2023-04-21 15:51:39

周末好去處｜富衛x MIRROR登陸銅鑼灣希慎廣場 設健康應援站+MIRROR 12子人型擺設 完成任務即送限量禮品

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周末好去處｜富衛x MIRROR登陸銅鑼灣希慎廣場 設健康應援站+MIRROR 12子人型擺設 完成任務即送限量禮品

周末好去處｜富衛x MIRROR登陸銅鑼灣希慎廣場 設健康應援站+MIRROR 12子人型擺設 完成任務即送限量禮品

「富衛」x MIRROR「應援您健康」又推新企劃，於銅鑼灣希慎廣場設首個「FWD x MIRROR 健康應援站」。鏡粉們除了可以與MIRROR 12子人型擺設打卡外，即場完成任務更可獲贈限量禮品！

由即日起至57日，「FWD x MIRROR 健康應援站」於銅鑼灣希慎廣場1樓中庭粉墨登場。現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區，部分靈感呼應企劃廣告拍攝場景，讓大家盡情探索。此外，現場亦設有「星級應援團」12子的人型擺設打卡位，每位成員配有與應援健康相關的物品，勢必再次以行動「應援您健康」，為大眾注入健康新力量！

富衛的「星級應援團」巨型戶外廣告延伸至港鐵香港站，大家不妨與MIRROR合照並上傳至社交媒體平台，齊齊應援全城健康！

FWD x MIRROR 健康應援站 FWD x MIRROR 健康應援站 FWD x MIRROR 健康應援站 FWD x MIRROR 健康應援站

由即日起至57日，「FWD x MIRROR 健康應援站」於銅鑼灣希慎廣場1樓中庭粉墨登場。現場分別設有以「飲食」、「音樂」及「運動」為主題的應援專區，部分靈感呼應企劃廣告拍攝場景，讓大家盡情探索。此外，現場亦設有「星級應援團」12子的人型擺設打卡位，每位成員配有與應援健康相關的物品，勢必再次以行動「應援您健康」，為大眾注入健康新力量！

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無論是現有FWD MAX會員，抑或新登記會員，只需於FWD MAX輸入富衛理財顧問編號，即可獲FWD x MIRROR「應援您健康」明信片一份。 追蹤富衛之Instagram帳號（@fwd_hk），於FWD MAX參與「夾FUN應援您」遊戲及加入最愛的應援隊伍，即可獲得FWD x MIRROR「應援您健康」購物袋一個。 富衛的「星級應援團」香港站巨型戶外廣告 富衛將於連續三個周末，在下午二時限量派發FWD x MIRROR「應援您健康」健康茶飲。立即追蹤富衛（@fwd_hk）及Lee Gardens （@leegardenshk）的Instagram帳號，以健康飲品為自己打打氣！每位合資格粉絲可獲健康茶飲一罐。詳情將於富衛的Instagram帳號公布。日期包括： • 4月22日及23日 • 4月29日及30日 • 5月6日及7日

除了應援站外，富衛準備了線上及線下「應援您健康」活動，繼續應援大眾的身心靈健康生活。由即日起至718日，客戶只要透過FWD網上保險平台成功投保任何人壽產品（個人意外保險除外），即可免費獲得一張印有客戶姓名及網上保單編號的FWD x MIRROR 尊屬應援卡（款式隨機）。

FWD x MIRROR 尊屬應援卡 由5月1 日起至5月31日，大家只要在FWD網上保險平台成功完成「AI 尋保」之分析及透過電郵獲取分析結果，即可免費獲發FWD x MIRROR「應援您健康」明信片四張（款式隨機）及指定美食現金券一張。 「夾FUN應援您」遊戲
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