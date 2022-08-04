周末好去處｜將軍澳澳南海岸推夏日至激賞2022 消費滿$800換露營裝備+週末限定兒童樂園門票

由即日起至8月31日期間，O’SOUTH COAST將再次舉辦「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動。除推出夏日至激賞2022，憑消費單據換領更豐富的限量禮品及獎賞外；每逢週末，更於CAPRIPLACE特設兒童樂園，提供各類型好玩有趣的遊戲，直送一個開心至激賞的暑假給大家。

推夏日消費優惠 消費換 露營/運動裝備 今年仲夏，O’SOUTH COAST將再次舉辦「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動，於旗下商場參與商戶以即日電子單據消費滿HK$500，即可換領價值HK$500的運動用品一套；消費滿HK$800，即可換領價值HK$800的野外裝備一套。（每次最多可使用兩張電子消費單據）

除換購以上禮品外，每逢週末更可額外獲贈佔地過萬呎的「CAPRI PLACE 兒童樂園」門票一張，讓一大人一小童享受45分鐘室內兒童樂園的親子體驗。樂園內將設有衝衝平衡車，空中飛翔氣球室及巨型雲雲跳彈床等，期間還有驚喜特備環節，小朋友一定不能錯過！入場人士均可獲贈小禮物包一份，包括有「Bonaqua無招紙礦物質水600ml」及「KAWAI日本肝油丸試食裝」等等。 點撃睇兒童樂園環境！