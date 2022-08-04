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2022-08-04 15:30:00

周末好去處｜將軍澳澳南海岸推夏日至激賞2022 消費滿$800換露營裝備+週末限定兒童樂園門票

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周末好去處｜將軍澳澳南海岸推夏日至激賞2022 消費滿$800換露營裝備+週末限定兒童樂園門票

周末好去處｜將軍澳澳南海岸推夏日至激賞2022 消費滿$800換露營裝備+週末限定兒童樂園門票

由即日起至831期間，O’SOUTH COAST將再次舉辦「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動。除推出夏日至激賞2022，憑消費單據換領更豐富的限量禮品及獎賞外；每逢週末，更於CAPRIPLACE特設兒童樂園，提供各類型好玩有趣的遊戲，直送一個開心激賞的暑假給大家

推夏日消費優惠 消費換露營/運動裝備

今年仲夏，O’SOUTH COAST將再次舉辦「澳南海岸 夏日至激賞2022」活動，於旗下商場參與商戶以即日電子單據消費滿HK$500，即可換領價值HK$500的運動用品一套；消費滿HK$800，即可換領價值HK$800的野外裝備一套。（每次最多可使用兩張電子消費單據

將軍澳澳南海岸推出「夏日至激賞2022」 消費滿指定金額即送禮物。 消費滿指定金額即送禮物。 消費滿指定金額即送禮物。 消費滿指定金額即送禮物。 消費滿指定金額即送禮物。 消費滿指定金額即送禮物。 消費滿指定金額即送禮物。

除換購以上禮品外，每逢週末更可額外獲贈佔地過萬呎的「CAPRI PLACE 兒童樂園」門票一張，讓一大人一小童享受45分鐘室內兒童樂園的親子體驗。樂園內將設有衝衝平衡車，空中飛翔氣球室及巨型雲雲跳彈床等，期間還有驚喜特備環節，小朋友一定不能錯過！入場人士均可獲贈小禮物包一份，包括有「Bonaqua無招紙礦物質水600ml」及「KAWAI本肝油丸試食裝」等等

點撃睇兒童樂園環境！

除換購禮品外，每逢週末更可額外獲贈佔地過萬呎的「CAPRI PLACE 兒童樂園」門票一張。 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園 CAPRI PLACE 兒童樂園

澳南海岸 夏日至激賞2022

時間：即831
禮品換領地點及時間：
CAPRI PLACE - 將軍澳唐賢街33號（星期六及日，中午12時至6時）
SAVANNAH PLACE - 將軍澳至善街3號（星期六及日，中午12時至6時）
MONTEREY PLACE - 將軍澳唐俊街23 （星期至日，早上10時至晚上10時）

CAPRI PLACE 兒童樂園」開放時間：

期：即814（每逢週末）
時間：12:30pm / 1:30pm / 2:30pm / 3:30pm / 4:30pm (每節45分鐘)
地點：1/F, CAPRI PLACE

 

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