周末好去處｜巨型黑色心心登陸香港！ 免費派黑啤+優惠券【內附地點+詳情】

又有巨型心心登陸香港！BrewDog宣布於香港推出全新黑啤 Black Heart，更於6月22日至26日期間展出高達2米的巨型飄浮「黑心」「Black Heart」，每日在香港不同地區「快閃」。此外，它們更會免費派發黑啤及優惠券。即睇詳情！

蘇格蘭精釀啤酒品牌BrewDog宣布於香港推出全新黑啤Black Heart，擁有更高的麥芽濃度，啤酒苦度只有30 IBU，口感豐富綿密。以烘焙麥芽作為釀酒材料，尾韻帶有一絲焦糖甜香，營造多重的味覺享受。

BrewDog誠意邀請年滿18歲或以上的大眾於6月22-26日一連五日到以下出沒地點捕捉巨型飄浮「黑心」「Black Heart」，屆時除了能夠免費品嚐Black Heart啤酒，更可獲贈7-Eleven、Circle K優惠劵以及BrewDog酒吧啤酒换領劵一張！ 訪客只需完成以下步驟，即可參與免費換領活動： 1. 追蹤香港BrewDog Instagram 2. 拍攝Black Heart裝置藝術的照片，並上傳至Instagram，標記@brewdogbarhk #brewdoghk #brewdog #blackheartstout 3. 向工作人員展示帖文及身分證，即可免費獲贈一罐Black Heart啤酒及7-Eleven、Circle K優惠劵以及BrewDog酒吧啤酒换領劵乙張！