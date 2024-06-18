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生活
2024-06-18 15:30:00

周末好去處｜巨型黑色心心登陸香港！ 免費派黑啤+優惠券【內附地點+詳情】

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周末好去處｜巨型黑色心心登陸香港！ 免費派黑啤+優惠券【內附地點+詳情】

周末好去處｜巨型黑色心心登陸香港！ 免費派黑啤+優惠券【內附地點+詳情】

又有巨型心心登陸香港！BrewDog宣布於香港推出全新黑啤 Black Heart，更於622日至26日期間展出高達2米的巨型飄浮「黑心」「Black Heart」，每日在香港不同地區「快閃」。此外，它們更會免費派發黑啤及優惠券。即睇詳情！

蘇格蘭精釀啤酒品牌BrewDog宣布於香港推出全新黑啤Black Heart，擁有更高的麥芽濃度，啤酒苦度只有30 IBU，口感豐富綿密。以烘焙麥芽作為釀酒材料，尾韻帶有一絲焦糖甜香，營造多重的味覺享受。

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蘇格蘭精釀啤酒品牌BrewDog 蘇格蘭精釀啤酒品牌BrewDog 蘇格蘭精釀啤酒品牌BrewDog

BrewDog誠意邀請年滿18歲或以上的大眾於622-26日一連五日到以下出沒地點捕捉巨型飄浮「黑心」「Black Heart」，屆時除了能夠免費品嚐Black Heart啤酒，更可獲贈7-ElevenCircle K優惠劵以及BrewDog酒吧啤酒换領劵一張！

訪客只需完成以下步驟，即可參與免費換領活動：

1.      追蹤香港BrewDog Instagram

2.      拍攝Black Heart裝置藝術的照片，並上傳至Instagram，標記@brewdogbarhk #brewdoghk #brewdog #blackheartstout

3.      向工作人員展示帖文及身分證，即可免費獲贈一罐Black Heart啤酒及7-ElevenCircle K優惠劵以及BrewDog酒吧啤酒换領劵乙張！

BrewDog一連五日於香港不同地方設置巨型飄浮「黑心」

BrewDog一連五日於香港不同地方設置巨型飄浮「黑心」

出沒地點如下：

     2024622日（星期六）：銅鑼灣、大坑及中環（BrewDog酒吧）*

     2024623日（星期日）：尖沙咀、中環（BrewDog酒吧）*

     2024624日（星期一）：銅鑼灣、灣仔*

     2024625日（星期二）：尖沙咀*

     2024626日（星期三）：鰂魚涌、上環、中環*

*地點可能會有變動，請密切留意香港BrewDog Instagram@brewdogbarhk），以獲取最新資訊。

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