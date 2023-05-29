周末好去處｜已故美國藝術家Daniel Brush展覽 顛覆想像的珠寶、藝術品及雕塑

美國藝術家Daniel Brush去年11月離世，L’ÉCOLE珠寶藝術學院將於今日起舉辦「Daniel Brush啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造」，更是其首個於亞洲舉行的展覽。有別於過往海外的展覽，今次香港將展出Daniel Brush自1970年代至2020年代的珠寶、藝術品及雕塑，緊隨不同時代的創作旅程，以黃金到鋼鐵再到鋁為媒材，從早期以考古時期為靈感的黃金珠寶，到觸動身心的鋼製藝術品，再到閃爍迷人的鋁製胸針及珠子。
L’ÉCOLE珠寶藝術學院旨在向大眾推廣不同形式的珠寶藝術，學院的第六個展覽，「Daniel Brush啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造」將展示Daniel Brush從未面世的創作。
Daniel Brush曾說過「珠寶是接近神的載體，是能將夢想放進日常生活的通道，探向未知的迷宮當中。」早於13歲的時候，Daniel Brush在維多利亞與亞厘畢博物館(Victoria & Albert Museum)看見一隻產自伊特魯里亞文明的黃金碗，碗上精緻的珠化顆粒啟迪Daniel Brush鑽研古代工藝的決心，即使是自學研究，亦無阻他精通技藝。無論是物料取材或是技藝，Daniel Brush都無形中將完美推至極致。
從哲學到煉金術的探索，Daniel Brush隨著思緒的帶領下，最終與三種金屬相遇——黃金、鋁及鋼，今次展覽將展示他的實驗性作品。他不但勤勉自學古老的金工技術，更透過實驗性方式運用鋁及鋼。這些金屬曾經一度被視若瑰寶，但逐漸不重用於現今的珠寶上。Daniel Brush繼往開來於廣闊的領域，包括中世紀飾物品及盔甲、日本金屬製品及拿破崙時期的行李箱等，從中吸取靈感，並醉心為被遺忘的金屬賦予新生命，被稱為「現代的鍊金術師」。