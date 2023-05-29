周末好去處｜已故美國藝術家Daniel Brush展覽 顛覆想像的珠寶、藝術品及雕塑

美國藝術家Daniel Brush去年11月離世，L’ÉCOLE珠寶藝術學院將於今日起舉辦「Daniel Brush啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造」，更是其首個於亞洲舉行的展覽。有別於過往海外的展覽，今次香港將展出Daniel Brush自1970年代至2020年代的珠寶、藝術品及雕塑，緊隨不同時代的創作旅程，以黃金到鋼鐵再到鋁為媒材，從早期以考古時期為靈感的黃金珠寶，到觸動身心的鋼製藝術品，再到閃爍迷人的鋁製胸針及珠子。

L’ÉCOLE珠寶藝術學院旨在向大眾推廣不同形式的珠寶藝術，學院的第六個展覽，「Daniel Brush啟迪之旅：金、鋁、鋼的創與造」將展示Daniel Brush從未面世的創作。