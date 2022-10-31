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2022-10-31 18:00:00

周末好去處｜布甸狗登陸新都會廣場！ 「漫遊太空之甸」5大打卡位+12月期間限定店 消費換限量精品

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周末好去處｜布甸狗登陸新都會廣場！ 「漫遊太空之甸」5大打卡位+12月期間限定店 消費換限量精品

周末好去處｜布甸狗登陸新都會廣場！ 「漫遊太空之甸」5大打卡位+12月期間限定店 消費換限量精品

召集布甸狗粉絲！今個聖誕節，新都會廣場聯乘布甸狗打造「漫遊太空之甸」奇幻之旅，由1112日起至明年12日，布甸狗將帶領好友MacaronMuffin組成太空冒險小隊，以全新太空裝造型亮相。一共有5個戶外打卡位，12月更設期間限定精品店！

特設5大戶外打卡位 必影巨型火箭

場內特設5大戶外打卡位，包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，與大家結伴暢遊既浪漫又充滿驚喜的外太空主題聖誕裝置，共度溫馨時光！

活動日期：20221112日至202312
活動時間：上午10時至晚上10
活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場

5米高科幻「星際探測基地」 約會必到的13米長「漫星花院」 新都會廣場將聯乘布甸狗打造「漫遊太空之甸」奇幻之旅

12月期間限定店 消費換領獨家精品

想一擁心愛角色回家？12月上旬更特設期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，用來交換聖誕禮品一流！

開放日期：2022123日至202312

開放時間：上午11時至晚上9

地點：新都會廣場L3中庭

即睇全部精品！

Pompompurin 卡套 $199.9 Pompompurin毛公仔 $329.9 Pompompurin公仔鑰匙扣 $229.9 Pompompurin 環保袋 $199.9 Pompompurin 洗衣袋 $229.9 Pompompurin 雨傘 $289.9 Pompompurin 枕頭袋 $179.9 Pompompurin 杯（2隻裝）$289.9

此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗及星際收納袋。8,000積分可換領際收納袋，一般顧客可憑即日電子貨幣消費滿$800換領。而單柄陶瓷碗則需以12,000積分及即日電子貨幣消費滿$500，一般顧憑即日電子貨幣消費滿$2,500換領。

換領日期：202212月上旬至換完即止
換領時間：上午10時至晚上10
換領地點：新都會廣場L2顧客服務中心

限定精品換領 星際收納袋 限定精品換領 單柄陶瓷碗
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