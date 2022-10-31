周末好去處｜布甸狗登陸新都會廣場！ 「漫遊太空之甸」5大打卡位+12月期間限定店 消費換限量精品

召集布甸狗粉絲！今個聖誕節，新都會廣場聯乘布甸狗打造「漫遊太空之甸」奇幻之旅，由11月12日起至明年1月2日，布甸狗將帶領好友Macaron及Muffin組成太空冒險小隊，以全新太空裝造型亮相。一共有5個戶外打卡位，12月更設期間限定精品店！

場內特設5大戶外打卡位，包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，與大家結伴暢遊既浪漫又充滿驚喜的外太空主題聖誕裝置，共度溫馨時光！

想一擁心愛角色回家？12月上旬更特設期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，用來交換聖誕禮品一流！

此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗及星際收納袋。8,000積分可換領際收納袋，一般顧客可憑即日電子貨幣消費滿$800換領。而單柄陶瓷碗則需以12,000積分及即日電子貨幣消費滿$500，一般顧憑即日電子貨幣消費滿$2,500換領。

換領日期：2022年12月上旬至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：新都會廣場L2顧客服務中心