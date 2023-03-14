周末好去處︱復活節親子Game 愉景灣沙灘獵蛋奇兵

復活節標誌性親子活動《愉景灣沙灘獵蛋奇兵》，今年踏入第16屆，鐵定4月7、8日舉行。更約定3至10歲的小朋友，一起來到大白灣沙灘成為獵蛋奇兵，掘出埋在沙灘中的彩色復活蛋。大會準備了總值超過100萬，逾30,000份精美奬品送給小朋友。攝影：李睿哲

豐富獎品等待贏家 一連兩天的活動中，各獵蛋奇兵將按年齡分成4組(A及D組為3至4歲、B組為5至6歲，以及C組為7至10歲)參加獵蛋遊戲。每位參加者均會獲贈歡迎禮品包，內有掘蛋工具、紀念品及優異證書1張。參加者每成功獵得1隻復活蛋，均可換領精美奬品1份。若在眾多復活蛋中找到各種顏色巨蛋，即可贏得各項特別大獎。 《愉景灣沙灘獵蛋奇兵 》詳情： 日期： 4 月 7 、 8 日 ( 中午 1 2 時至下午 5 時 ) 地點：大白灣沙灘