周末好去處︱復活節親子Game 愉景灣沙灘獵蛋奇兵

復活節標誌性親子活動《愉景灣沙灘獵蛋奇兵》，今年踏入第16屆，鐵定4月7、8日舉行。更約定3至10歲的小朋友，一起來到大白灣沙灘成為獵蛋奇兵，掘出埋在沙灘中的彩色復活蛋。大會準備了總值超過100萬，逾30,000份精美奬品送給小朋友。攝影：李睿哲
豐富獎品等待贏家
一連兩天的活動中，各獵蛋奇兵將按年齡分成4組(A及D組為3至4歲、B組為5至6歲，以及C組為7至10歲)參加獵蛋遊戲。每位參加者均會獲贈歡迎禮品包，內有掘蛋工具、紀念品及優異證書1張。參加者每成功獵得1隻復活蛋，均可換領精美奬品1份。若在眾多復活蛋中找到各種顏色巨蛋，即可贏得各項特別大獎。
《愉景灣沙灘獵蛋奇兵》詳情：
日期： 4月7、8日(中午12時至下午5時)
地點：大白灣沙灘
特設活動與主題打卡位
愉景廣場特設主題活動遊戲區，提供各種精彩活動及遊戲，讓獵蛋奇兵及公眾都可以玩足一日，更歡迎爸爸媽媽帶同小孩一齊來放電。此外，愉景灣每個角落都布滿繽紛復活節主題打卡位，如大白灣沙灘上6米高的巨型復活兔吹氣公仔及繽紛吹氣復活蛋，還有愉景灣特色景點影相區。屆時，小朋友還可以上載照片參與網上遊戲，贏取更多獎品。
可愛復活兔打卡位：
日期： 4月7、8日
地點：大白灣沙灘及愉景灣各處景點
費用：免費入場
住宿優惠套票有食有玩
家長可循以下途徑讓小朋友成為獵蛋奇兵，一起參與獵蛋活動，由即日起於KKday公開報名，每張獵蛋通行證的行政費為$250。此外，香港愉景灣酒店特別推出《復活節沙灘獵蛋住宿優惠》，推廣期為4月6至8日，只需$3,388元起，適合兩位成人及一位10歲以下小童享用，包括1晚入住山景客房、自助早餐、復活節燒烤自助晚餐，以及獵蛋通行證1張。