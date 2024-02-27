周末好去處｜愉景灣2.0藍圖首度曝光 將離島社區風貌帶到市區

愉景灣是度假式綜合住宅社區，亦是香港首個「尚綠環保城」，經香港興業有限公司(「香港興業」)持續發展超過 40 年。香港興業較早前推出愉景灣 2.0 藍圖，全面提升愉景灣的品牌及各項配套，務求為居民構建更宜居社區，讓訪客有耳目一新的體驗。2.0 藍圖的首批項目—全新品牌推廣及碼頭翻新已經推出，亦為後續一籃子項目揭開序幕。
碼頭全新設計 將愉景灣風貌帶到市區
中環三號碼頭說得上是愉景灣的門戶，經翻新的碼頭注入了新元素，增強通風和採光度，營造了寬敞的視覺空間。同時，碼頭選用了木系色調，並增設兩幅大型植物牆，與周圍的天空和海洋相輝映，使愉景灣的自然氛圍與城市的脈搏相連，亦配合愉景灣一貫重視環境生態的概念，讓乘客從市區候船的那一刻起就能感受到愉景灣獨特的魅力。
此外，碼頭還採用了LED照明和一級節水裝置，體現了愉景灣對環境保護的承諾。同樣的設計理念也應用在愉景灣碼頭上。這些改進不僅提升了碼頭的功能，還營造了一個更加宜人的環境。現時兩個碼頭已經完成翻新並投入使用，為乘客提供更好的出行體驗。
「生活‧細味自愉」品牌推廣
愉景灣近期推出全新的「生活‧細味自愉」品牌推廣活動，旨在吸引千禧後族群、年輕情侶和新組建家庭等目標客群，展示新一代在成長歷程中與愉景灣之間的關係。
這個品牌推廣活動以生動的故事情節呈現了與愉景灣相關的不同階段：從年輕人聚集在一起結伴到愉景灣遊玩，參與不同節日的慶典，到情侶在愉景灣的浪漫氛圍下創造美好回憶，甚至到組建家庭後在愉景灣置業安居，每一個階段都有愉景灣的陪伴。透過不同故事情節和生動的影像，向目標客展示愉景灣作為一個與眾不同的社區及獨特的生活風格，並展示了愉景灣與不同族群之間的緊密聯繫。
引入不同餐廳及商戶
香港興業致力為愉景灣維持一個平衡的商戶組合，積極引入不同餐廳及商戶，以滿足社區的需要。新近進駐的餐廳包括：梁社漢排骨、DBrasserie、Dough Bros、JOO Korean Grill & Bar、 MOOJOO Lifestyle Café、ONA、Pasha、Pho Bay及The Chippy，令愉景灣繼續成為國際美食薈萃之地。