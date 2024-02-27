周末好去處｜愉景灣2.0藍圖首度曝光 將離島社區風貌帶到市區

愉景灣是度假式綜合住宅社區，亦是香港首個「尚綠環保城」，經香港興業有限公司(「香港興業」)持續發展超過 40 年。香港興業較早前推出愉景灣 2.0 藍圖，全面提升愉景灣的品牌及各項配套，務求為居民構建更宜居社區，讓訪客有耳目一新的體驗。2.0 藍圖的首批項目—全新品牌推廣及碼頭翻新已經推出，亦為後續一籃子項目揭開序幕。

碼頭全新設計 將愉景灣風貌帶到市區

中環三號碼頭說得上是愉景灣的門戶，經翻新的碼頭注入了新元素，增強通風和採光度，營造了寬敞的視覺空間。同時，碼頭選用了木系色調，並增設兩幅大型植物牆，與周圍的天空和海洋相輝映，使愉景灣的自然氛圍與城市的脈搏相連，亦配合愉景灣一貫重視環境生態的概念，讓乘客從市區候船的那一刻起就能感受到愉景灣獨特的魅力。

此外，碼頭還採用了LED照明和一級節水裝置，體現了愉景灣對環境保護的承諾。同樣的設計理念也應用在愉景灣碼頭上。這些改進不僅提升了碼頭的功能，還營造了一個更加宜人的環境。現時兩個碼頭已經完成翻新並投入使用，為乘客提供更好的出行體驗。