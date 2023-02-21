周末好去處︱數碼解構百年古蹟 大館前世今生

集古蹟與藝術館於一身的大館，最新展覽《DigiRadiance數碼熒房》引入最新電子數碼技術，詮釋域多利監獄建築群和歷史，參觀者可透過自己的手機，與展覽互動之餘，亦可藉著觀賞新媒體創作，深探大館建築群的百年用途配置，及其背後意義。

域多利監獄於1841年啟用，是香港首座及歷史最悠久的監獄，亦是香港開埠初期，其中一座最先以耐久物料所建造的建築物。大館資深策展人郭瑛，以及林志恒策劃的沉浸式影像，透過嶄新數碼技術，讓市民了解域多利監獄的前世今生。

從保育伸延到罪與罰議題

參觀者可透過智能電話，於從前監獄操場及D倉的5個擴增實境(AR)裝置，認識域多利監獄獨特的放射型建築設計，並回顧大館的監獄歷史，以及大館現時作為集古蹟及藝術館於一身之建築群，所承載的保育意義。而新媒體藝術家吳子昆、曲淵澈，共同創作了一條時長30分鐘的數碼影片，於F倉進行360度播放，觀眾於欣賞沉浸式影像中，恍如身臨其境，探索監獄建築的結構和空間配置，同時揭示其轉變，由此延伸討論有關紀律、懲罰和更新等相關社會議題。