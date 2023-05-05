周末好去處｜文化博物館推電影美術服裝展 3大必睇重點 《毒舌大狀》證物/律師袍+還原《智齒》垃圾堆場景

近期港產片再次迎來新高峰，香港文化博物館由即日起，舉辦「無中生有──香港電影美術及服裝造型展」，展出一系列香港電影的經典服飾和道具，有齊新舊電影，電影迷一定不能錯過。

今次展覽為「香港流行文化節 2023」節目之一，由康文署與香港電影美術學會聯合主辦，是首個全面闡述香港電影美術及服裝造型的展覽，旨在記錄香港電影美術的發展，展示香港電影化的特質及精神，呈現美術及服裝造型在電影創作上的功能和重要性。

展區大致分為3部分，由搭景、道具，至服裝化妝、場景等，當中更不乏場景服裝原稿及手稿，非常具欣賞價值。其中於「道具百子櫃」及「造世界」，展出多套經典電影入面出現過的道具。導演王家衛的作品同樣是展品之一，包括《花樣年華》中的餐具、《2046》的吊燈，以及《春光乍洩》的瀑布床頭燈，而燈上的瀑布圖案正正是何寶榮與黎耀輝所嚮往的地方。

除了經典電影外，展覽亦展出不少新電影的道具。例如仍在上映的毒舌大狀律師袍以及證物、於第41屆香港電影金像獎獲得4個獎項—《神探大戰》的劉青雲神探造型及單車；亦有展出《殭屍》中出現過的羅庚，上面刻滿五行圖案同象形文字，讓一眾參觀人士彷彿置身於電影場景一般。 此外，展覽將邵氏電影製片廠佈景設計資料冊電子化，展出其中90張設計圖的複雜本，如《江湖奇俠》(1965)藏經閤的草稿圖。原冊收藏於透明箱子內，大家只需要於屏幕掃一掃，就可以看到60年代古裝電影的佈景設計圖。

除了道具外，服裝造型同樣是電影中非常重要的一環，賦予角色生命之餘，更有利演員投入人物的內心世界。因此「梳化服飾」區被打造成片場的化妝服裝間，將幕後工作實況原原本本地呈現出來，無論是服裝、假髮、還是特技化妝用品都應有盡有。更有多套知名電影的造型，例如張曼玉於《英雄》中穿著的紅色古裝、《滿城盡帶黃金甲》的帝后大朝服造型，大家可以以超近距離欣賞！

還原 《智齒》垃圾堆 其中一個最值得打卡的展品位於「片場光景」區，重現了電影《智齒》中的垃圾場景。策展團隊特意邀請《智齒》美術指導親自設計，完美還原電影入面佈滿垃圾、殘肢、雕像的陰森廢墟，亦放有施工信號燈及電子蠟燭。