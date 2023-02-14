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生活
2023-02-14 19:19:07

周末好去處│文青咖啡店呈日式繩結美 Fabrica X展示新生物料創造日用品

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Fabrica X展示新生物料創造日用品

隨著近年市民的環保意識愈來愈強，可持續、有機、再生物料等元素，已成為一種生活態度。不少大型連鎖服飾品牌及生活用品，已改用可持續性物料來生產，惟消費者未必了解這類標籤背後的意義。南豐作坊旗下可持續零售體驗店Fabrica X推出為期半年的最新項目，向消費者展示如何透過天然生物處理過程，將有機廢物製成新生物料，再用於創造日常產品。

Bell Society利用細菌和有機咖啡豆皮廢料製造結實、耐用、柔韌並防濺的物料M-Tex，替代在手袋、鞋類與飾物中使用的皮革。

Fabrica X今次焦點放在新生物料上，希望市民學習、體驗和購買由新生物料所製成的服裝，例如由咖啡廢料中提取能夠替代皮革的物料，或用木材製成鞋子等，同時提升消費者與企業對合成纖維破壞環境的意識。零售店內更設有體驗區，到訪者可親身體驗將常見的廚餘和天然材料如果皮、貝殼、蘑菇等，轉化為創新和可持續物料。

活動詳情：

日期：即日起至73

時間：平日12:0019:00、周末及公眾假期12:0020:00

地點：南豐紗廠1108號店

網址：https://www.themillsfabrica.com/tc

繩人の美THE ART OF LOVE

Shibari For AllWhatever. Coffee即日至今個月底舉行《繩人の美 THE ART OF LOVE》展覽，以裝置藝術呈現出不同綁法及繩結，令大家重新了解日式繩縛。

繩縛「Shibari縛り」意指用繩索捆綁在人體身上的藝術形式。概念追溯自日本古代的「捕繩術」，武士用繩綑綁人體，以作捉拿犯人之用，但繩縛成為藝術是從歌舞伎表演開始。社會普遍也將繩縛與「色情」畫上等號。今次展覽希望藉此打破框框，展示繩結交織出人與人之間錯綜複雜的關係，以身體訴說出牽絆。

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