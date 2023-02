周末好去處│文青咖啡店呈日式繩結美 Fabrica X展示新生物料創造日用品

繩人の美 THE ART OF LOVE

Shibari For All與Whatever. Coffee即日至今個月底舉行《繩人の美 THE ART OF LOVE》展覽,以裝置藝術呈現出不同綁法及繩結,令大家重新了解日式繩縛。

繩縛「Shibari縛り」意指用繩索捆綁在人體身上的藝術形式。概念追溯自日本古代的「捕繩術」,武士用繩綑綁人體,以作捉拿犯人之用,但繩縛成為藝術是從歌舞伎表演開始。社會普遍也將繩縛與「色情」畫上等號。今次展覽希望藉此打破框框,展示繩結交織出人與人之間錯綜複雜的關係,以身體訴說出牽絆。