周末好去處｜新世紀廣場 兔兔與P助市集 3米高兔兔打卡位/限定精品/夏祭甜品

各位兔兔與P助的粉絲要留意了！旺角MOKO新世紀廣場由即日起至6月26日，舉辦「Kanahei’s small animals夏日國際美食及精品市集」，由日本插畫家Kanahei創作的小動物P助與粉紅兔兔，首次以全新的和風浴衣造型現身市集，更化身為打卡裝置與各位暢遊夏祭，當中3米高的粉紅兔兔裝置必定俘虜一眾粉絲。同場更設有期間限定店，售賣多款會場限定的夏祭造型精品、首次開賣的插畫和風Tee，以及山下菓子夏祭甜品。

P助與粉紅兔兔的打卡裝置，趣緻表情搭配可愛動作，遍布商場中庭及1樓。位於中庭的3米高粉紅兔兔裝置最為矚目，它不單舉起雙手迎接粉絲們，瞇眼張嘴微笑的呆傻表情，令人忍不住打卡。

同場首設夏祭甜品 Pop Up Store

除了夏祭打卡點，MOKO今次特意找來山下菓子合作，將可愛P助與粉紅兔兔的呆萌樣子融入甜品中，當中以MOKO獨家售賣的粉紅兔兔手工雪條和「呆萌樣」馬卡龍最為吸睛，另有傻氣粉紅兔兔的大頭造型雪條、冰袋連奶凍及甜品便當套裝等。

另外，場內同時設置近20個夏祭屋台，配以極有夏祭氣氛的日式燈籠。顧客更可以優惠價購入多款滋味食品，包括蔘茸海味、地道特色小食、各款美酒等。