周末好去處︱新系列《寶可夢 朱／紫》紀念特展 登陸Amaz by Lokianno

Nintendo Switch將於周五推出《寶可夢 朱／紫》，各Pokémon訓練家引頸以待，為迎接最新《寶可夢》遊戲誕生，由即日起至12月4日，概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno，特別舉辦《寶可夢 朱／紫》期間限定紀念特展(《寶可夢》特展)，讓Pokémon訓練家猶如置身寶可夢世界，展開全新冒險旅程。

新葉喵 呆火鱷 潤水鴨逢周未與fans見面

《寶可夢》特展不但全店布滿新系列的寶可夢、皮卡丘身影，更隆重打造6大展區，當中包括與遊戲開始時最初選擇的3位夥伴——「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」打卡位、全新遊戲體驗試玩區，和寶可夢卡牌展示牆等，場內更特設期間限定商店發售原創周邊商品發售。

由即日起至11月27日期間，逢星期五、六、日，「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」更會現身，舉行全港首次見面會，現身與訓練家們近距離見面及互動合照，fans可親身近距離接觸可愛的寶可夢。