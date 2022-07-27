周末好去處｜日本大塚製藥100周年K11辦期間限定店 7大主題+限量精品 仲有COLLAR打卡位！

日本大塚製藥旗下7大產品品牌，將會破天荒首次集合，由2022年8月5日起至9月4日，於K11 Art Mall地下中庭舉行「大塚製藥100周年期間限定店」！設7個不同主題攤位，其中寶礦力水特攤位有COLLAR人形立牌打卡位，更送限量精品！
7大主題打卡位 必影COLLAR人形立牌
7大品牌包括寶礦力水特、ion water (寶礦力水特電解質水)、奧樂蜜C維他命碳酸飲品、娥羅納英H軟膏、UL‧OS男士健膚系列、賢者の食卓、SOYJOY大豆果滋棒，將於K11 Art Mall 地下中庭設攤位。品牌產品以各自特色為主題，其中寶礦力水特主題打卡點，以經典藍白顏色為主調，配合野餐主題，設有露營車打卡位。香港代言人、新生代女團COLLAR八位成員的1:1人形立板亦會現身，於攤位中的自動販賣機購買寶礦力水特及ion water。
大家亦可以在露營車換領「寶礦力水特40周年換樂禮」禮物！於活動期間只要購買寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可憑收據加指定金額，於場內換購共9款的寶礦力水特40周年限量版精品，其中「揮灑汗水系列」的3款限量精品，包括帆布袋、運動袋、加濕器、野餐墊及戶外帳篷等。
大家更可以在奧樂蜜C及UL‧OS換取免費贈品！現逢星期一至二更在場特設公眾慶典活動，凡讚好奧樂蜜C Facebook或 Instagram即免費送你奧樂蜜C維他命碳酸飲品一枝；凡讚好UL‧OS Facebook或 Instagram即免費送你UL‧OS濕紙巾一包。
即睇其他主題攤位
日期：2022年8月5日（星期五）至9月4日（星期日）
時間：上午10時至晚上10時（首日對外開放時間為下午1時）
奧樂蜜Ｃ公眾慶典活動：下午2時至4時（逢星期一至二）
UL‧OS公眾慶典活動：下午4時至6時（逢星期一至二）
地點：K11 Art Mall 地下中庭