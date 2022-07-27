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2022-07-27 17:32:11

周末好去處｜日本大塚製藥100周年K11辦期間限定店 7大主題+限量精品 仲有COLLAR打卡位！

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周末好去處｜日本大塚製藥100周年K11辦期間限定店 7大主題+限量精品 仲有COLLAR打卡位！

周末好去處｜日本大塚製藥100周年K11辦期間限定店 7大主題+限量精品 仲有COLLAR打卡位！

日本大塚製藥旗下7大產品品牌，將會破天荒首次集合，由202285日起至94日，於K11 Art Mall地下中庭舉行「大塚製藥100周年期間限定店」！設7個不同主題攤位，其中寶礦力水特攤位有COLLAR人形立牌打卡位，更送限量精品！

7大主題打卡位 必影COLLAR人形立牌

7大品牌包括寶礦力水特、ion water (寶礦力水特電解質水)、奧樂蜜C維他命碳酸飲品、娥羅納英H軟膏、ULOS男士健膚系列、賢者の食卓、SOYJOY大豆果滋棒，將於K11 Art Mall 地下中庭設攤位。品牌產品以各自特色為主題，其中寶礦力水特主題打卡點，以經典藍白顏色為主調，配合野餐主題，設有露營車打卡位。香港代言人、新生代女團COLLAR八位成員的1:1人形立板亦會現身，於攤位中的自動販賣機購買寶礦力水特及ion water

大家亦可以在露營車換領「寶礦力水特40周年換樂禮」禮物！於活動期間只要購買寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可憑收據加指定金額，於場內換購共9款的寶礦力水特40周年限量版精品，其中「揮灑汗水系列」的3款限量精品，包括帆布袋、運動袋、加濕器、野餐墊及戶外帳篷等。

大塚製藥100周年期間限定店 寶礦力水特 大塚製藥100周年期間限定店 寶礦力水特 大塚製藥100周年期間限定店 寶礦力水特 大塚製藥100周年期間限定店 寶礦力水特 大塚製藥100周年期間限定店 寶礦力水特

大家更可以在奧樂蜜CULOS換取免費贈品！現逢星期一至二更在場特設公眾慶典活動，凡讚好奧樂蜜C Facebook Instagram即免費送你奧樂蜜C維他命碳酸飲品一枝；凡讚好ULOS Facebook Instagram即免費送你ULOS濕紙巾一包。

即睇其他主題攤位

大塚製藥100周年期間限定店 ion water 大塚製藥100周年期間限定店 SOYJOY 大塚製藥100周年期間限定店 UL‧OS 大塚製藥100周年期間限定店 娥羅納英H軟膏 大塚製藥100周年期間限定店 奧樂蜜Ｃ 大塚製藥100周年期間限定店 賢者の食卓

日期：202285日（星期五）至94日（星期日）

時間：上午10時至晚上10時（首日對外開放時間為下午1時）
奧樂蜜Ｃ公眾慶典活動：下午2時至4時（逢星期一至二）
ULOS公眾慶典活動：下午4時至6時（逢星期一至二）

地點：K11 Art Mall 地下中庭

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