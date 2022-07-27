周末好去處｜日本大塚製藥100周年K11辦期間限定店 7大主題+限量精品 仲有COLLAR打卡位！

7 大主題打卡位 必影 COLLAR 人形立牌

7大品牌包括寶礦力水特、ion water (寶礦力水特電解質水)、奧樂蜜C維他命碳酸飲品、娥羅納英H軟膏、UL‧OS男士健膚系列、賢者の食卓、SOYJOY大豆果滋棒，將於K11 Art Mall 地下中庭設攤位。品牌產品以各自特色為主題，其中寶礦力水特主題打卡點，以經典藍白顏色為主調，配合野餐主題，設有露營車打卡位。香港代言人、新生代女團COLLAR八位成員的1:1人形立板亦會現身，於攤位中的自動販賣機購買寶礦力水特及ion water。

大家亦可以在露營車換領「寶礦力水特40周年換樂禮」禮物！於活動期間只要購買寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可憑收據加指定金額，於場內換購共9款的寶礦力水特40周年限量版精品，其中「揮灑汗水系列」的3款限量精品，包括帆布袋、運動袋、加濕器、野餐墊及戶外帳篷等。