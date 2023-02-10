周末好去處｜日本護膚品牌est x AMMO下午茶 送$1,490護膚套裝

日本護膚品牌est與新派fusion餐廳AMMO合作，推出以est王牌G.P.古珀循環修護系列為題的「循環之美下午茶」，以提升自身「循環力」、對抗老化作為靈感，將蘊含優質蛋白質及抗氧化功效的食材加入鹹甜點，除了味蕾享受之外，凡惠顧下午茶套餐，更可獲贈 est「Serum O.N.E. 煥活精華液護膚套裝」乙份 (價值$1,490)，在新一年啟動自身修復潛能。

est 王牌的G.P.古珀循環修護系列，以「蛋白質代謝循環」概念，提升肌膚自身「循環力」對抗老化，AMMO 主廚以此為靈感，特別以est 的產品元素配合各種食材入饌，並融合富含優質蛋白質及抗氧化功效的食材於鹹甜點中。鹹點方面有味道清新的甘筍奶油南瓜酥皮撻、金菜頭豆蓉大蝦撻、充滿驚喜的炙燒北海道帶子配水牛芝士及和風滿滿的松葉蟹肉三文魚籽大根。

鹹點方面有味道清新的甘筍奶油南瓜酥皮撻、金菜頭豆蓉大蝦撻、充滿驚喜的炙燒北海道帶子配水牛芝士及和風滿滿的松葉蟹肉三文魚籽大根。

甜點靈感源自est 獨特的「Growing Orange」澄紅色為主色調，帶來覆盆子啫喱豆腐布丁、雜莓雲呢拿慕絲海綿蛋糕，焦糖香橙柑橘蛋糕、蛋白檸檬撻，當然還有下午茶少不了的英式鬆餅配凝脂忌廉及士多啤梨果醬。AMMO 亦特別為「循環之美下午茶」調製出香甜繽紛的「Popping Red」紅酒雞尾酒及「Wildberry Punch」無精雞尾酒，供客人選配。

凡惠顧兩位用下午茶套餐，可獲贈est「Serum O.N.E. 煥活精華液護膚套裝」乙份（價值港幣1,490），包括Serum O.N.E. 煥活精華液55g 一枝及30g 兩枝，新一年以高濃度微米碳酸泡沫精華，促進肌膚血液循環，啟動自身修復潛能。套裝內更附有邀請卡，可在est 指定分店預約再生循環護理體驗及獨家禮遇。禮品數量有限，送完即止。

春日野餐必備：春光明媚最適合郊遊野餐，AMMO 特別為是次「循環之美」主題下午茶推出精緻外賣版，讓客人可於戶外或家中一邊享受精選美點，感受春日悠閑時光。外賣下午茶需至少一天前於AMMO網站（www.ammo.com.hk/shop）或致電2537 9888 訂購(截單時間為每日下午四時)，客人可於指定日期當日的下午3 時至6 時期間在AMMO 領取已購買的外賣下午茶。