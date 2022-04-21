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2022-04-21 15:00:00

周末好去處｜旺角MOKO動樂園重開！ 設大型互動打卡裝置+攤位遊戲 加推消費券獎賞

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周末好去處｜旺角MOKO動樂園4月21日重開！ 設大型互動打卡裝置+攤位遊戲 加推消費券獎賞

周末好去處｜旺角MOKO動樂園4月21日重開！ 設大型互動打卡裝置+攤位遊戲 加推消費券獎賞

隨著政府公布421日後分階段放寬社交距離措施，不同遊樂場所都相繼重開。位於旺角MOKO新世紀廣場L3室外的「MOKO 動樂園！」將於421日正式重開，再次迎接家長小朋友入園盡情遊玩。更有全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置，設有攤位遊戲及多項特備節目。而商場亦加推消費券獎賞，消費滿指定即可享回贈，周末一家大小必去！

周末好去處｜MOKO 動樂園盛大重開 親子遊必去！

親子遊樂設施「MOKO 動樂園！」終於重開，佔地近18,000尺，有齊不同遊樂設施，包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，必能滿足小朋友瘋狂放電揮灑汗水一番！公共休憩區更配備流動裝置充電設施，完美貼心考慮各家庭所需，實行讓「MOKO 動樂園！」成為最新最潮親子必到的好去處、全港放電界新寵兒！

除了在場內取籌外，大家亦可以先於網上取籌︰逢星期五、六、日及公眾假期前一日中午12時起，The Point會員可以100分於The Point手機應用程式率先預留不同場次的入場證。每張籌號或每個入場證最多可供3位入場人士使用，可於該場次遊玩時間內一同進場。先到先得，領完即止。

地點：MOKO 新世紀廣場 L3樓層MOKO 動樂園! (近「食代館」)
日期：2022421
場內取籌：於MOKO L4樓層(Simplylife)設有電子取籌系統，每場次開場前15分鐘開放派籌。

場次

遊玩時間

L4 電子取籌系統派籌時間

 (每場開放時間前15分鐘開始派籌)

首場：

10時至上午11

上午945

第二場：

上午11時半到下午12時半

上午1115

第三場：

下午1時至2

下午1245

第四場：

下午2時半至3時半

下午215

第五場：

下午4時至5

下午345

尾場：

下午5時半至晚上7

下午515
「MOKO動樂園！」將於4月21日重開 特設攤位遊戲及活動 「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 「MOKO動樂園！」將於4月21日重開 特設攤位遊戲及活動 「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 「MOKO動樂園！」將於4月21日重開 特設攤位遊戲及活動 「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 「MOKO動樂園！」將於4月21日重開 特設攤位遊戲及活動 「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 「MOKO動樂園！」將於4月21日重開 特設攤位遊戲及活動 「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置

周末好去處｜周末特設增設攤位遊戲+限定活動

為慶祝「MOKO 動樂園！」重開，商場更於週末及公眾假期增設不同攤位遊戲，讓一家大小享受遊戲樂趣，The Point會員只需憑400分即可參加。同場加映每週限定活動，包括扭造型氣球、魔術表演等，精彩表演加上大派禮物，肯定俘虜一眾小朋友歡心！

地點：MOKO 新世紀廣場 L4樓層JOY@MOKO
日期：2022423日至515(星期六、日及公眾假期)
活動時間：下午2時至5
參加活動方法：The Point 會員只需憑400分即可參加

 

周末好去處｜大型互動打卡裝置「JOY@MOKO」發放無限歡樂氣氛

MOKO L4JOY@MOKO」將於五月進行大變身，加入更多「打卡」元素，仙人掌、火烈鳥、花卉及笑臉以得意有趣的造形登場，一襲色彩繽紛的笑臉卡通圖案於商場各處燦爛綻放！象徵堅強的仙人掌召喚代表正能量的太陽花，以繽紛顏色繪出張張俏皮卡通風笑臉，仿如躍進歡樂彩色世界，不禁讓人會心微笑充滿喜樂。場內各處更會滿佈可愛微笑圖案，既「打卡able」又「cheerful」！

5月全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 正能量笑臉圖案發放無限歡樂氣氛 5月全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 正能量笑臉圖案發放無限歡樂氣氛 5月全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 正能量笑臉圖案發放無限歡樂氣氛 5月全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 正能量笑臉圖案發放無限歡樂氣氛 5月全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置 正能量笑臉圖案發放無限歡樂氣氛

周末好去處｜加推「消費券狂賞」  消費券購物輕鬆賺到盡

首輪HK$5,000消費券已於47日發放！旺角MOKO新世紀廣場隆重推出「消費券狂賞」，顧客到場消費滿指定金額即可享高達$3,150元購物贈券或高達33%的贈券回贈。

優惠

優惠詳情

復活節加推

消費券狂賞

(The Point會員限定，兼享賺取會員積分)

換領日期：即日起至5月2日

換領地點：MOKO L1樓層顧客服務中心

換領時間：中午12時至晚上10時

消費

換領

換領總值

每日名額

 

HK$800或以上
  • HK$100時尚服飾及兒童用品贈券 x 2張

HK$200

150

 

HK$2,000或以上
  • HK$50一田超市贈券 x 1
  • HK$600 指定購物贈券

HK$650

150

 

HK$7,000或以上
  • HK$50新地商場贈券 x 4張
  • HK$2,100指定購物贈券

HK$2,300

150

 

除上述商場贈券回贈外， The Point會員4月7日起以消費券4大支付工具累積消費滿HK$7,000，更可參加限時任務，換取高達HK$200 Point Dollar，盡享「雙重著數」，精明的消費者必定要賺到盡！

優惠

優惠詳情

The Point 消費券
限時任務
(The Point會員限定)

消費日期：即日至5月6日

換領日期：即日至5月26日

經The Point手機應用程式或三大商場顧客服務中心登記，名額有限，先到先得

累積消費滿

HK$1,000

HK$10 Point Dollar

HK$3,000

HK$30 Point Dollar

HK$5,000

HK$60 Point Dollar

HK$7,000

HK$100 Point Dollar
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