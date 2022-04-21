周末好去處｜旺角MOKO動樂園重開！ 設大型互動打卡裝置+攤位遊戲 加推消費券獎賞

隨著政府公布4月21日後分階段放寬社交距離措施，不同遊樂場所都相繼重開。位於旺角MOKO新世紀廣場L3室外的「MOKO 動樂園！」將於4月21日正式重開，再次迎接家長小朋友入園盡情遊玩。更有全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置，設有攤位遊戲及多項特備節目。而商場亦加推消費券獎賞，消費滿指定即可享回贈，周末一家大小必去！
周末好去處｜MOKO 動樂園盛大重開 親子遊必去！
親子遊樂設施「MOKO 動樂園！」終於重開，佔地近18,000尺，有齊不同遊樂設施，包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，必能滿足小朋友瘋狂放電揮灑汗水一番！公共休憩區更配備流動裝置充電設施，完美貼心考慮各家庭所需，實行讓「MOKO 動樂園！」成為最新最潮親子必到的好去處、全港放電界新寵兒！
除了在場內取籌外，大家亦可以先於網上取籌︰逢星期五、六、日及公眾假期前一日中午12時起，The Point會員可以100分於The Point手機應用程式率先預留不同場次的入場證。每張籌號或每個入場證最多可供3位入場人士使用，可於該場次遊玩時間內一同進場。先到先得，領完即止。
地點：MOKO 新世紀廣場 L3樓層MOKO 動樂園! (近「食代館」)
日期：2022年4月21日
場內取籌：於MOKO L4樓層(近Simplylife)設有電子取籌系統，每場次開場前15分鐘開放派籌。
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場次
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遊玩時間
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L4 電子取籌系統派籌時間
(每場開放時間前15分鐘開始派籌)
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首場：
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上午10時至上午11時
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上午9時45分
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第二場：
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上午11時半到下午12時半
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上午11時15分
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第三場：
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下午1時至2時
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下午12時45分
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第四場：
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下午2時半至3時半
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下午2時15分
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第五場：
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下午4時至5時
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下午3時45分
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尾場：
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下午5時半至晚上7時
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下午5時15分
周末好去處｜周末特設增設攤位遊戲+限定活動
為慶祝「MOKO 動樂園！」重開，商場更於週末及公眾假期增設不同攤位遊戲，讓一家大小享受遊戲樂趣，The Point會員只需憑400分即可參加。同場加映每週限定活動，包括扭造型氣球、魔術表演等，精彩表演加上大派禮物，肯定俘虜一眾小朋友歡心！
地點：MOKO 新世紀廣場 L4樓層JOY@MOKO
日期：2022年4月23日至5月15日(星期六、日及公眾假期)
活動時間：下午2時至5時
參加活動方法：The Point 會員只需憑400分即可參加
周末好去處｜大型互動打卡裝置「JOY@MOKO」發放無限歡樂氣氛
MOKO L4「JOY@MOKO」將於五月進行大變身，加入更多「打卡」元素，仙人掌、火烈鳥、花卉及笑臉以得意有趣的造形登場，一襲色彩繽紛的笑臉卡通圖案於商場各處燦爛綻放！象徵堅強的仙人掌召喚代表正能量的太陽花，以繽紛顏色繪出張張俏皮卡通風笑臉，仿如躍進歡樂彩色世界，不禁讓人會心微笑充滿喜樂。場內各處更會滿佈可愛微笑圖案，既「打卡able」又「cheerful」！
周末好去處｜加推「消費券狂賞」 消費券購物輕鬆賺到盡
首輪HK$5,000消費券已於4月7日發放！旺角MOKO新世紀廣場隆重推出「消費券狂賞」，顧客到場消費滿指定金額即可享高達$3,150元購物贈券或高達33%的贈券回贈。
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優惠
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優惠詳情
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復活節加推
消費券狂賞
(The Point會員限定，兼享賺取會員積分)
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換領日期：即日起至5月2日
換領地點：MOKO L1樓層顧客服務中心
換領時間：中午12時至晚上10時
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消費
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換領
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換領總值
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每日名額
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HK$800或以上
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HK$200
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150套
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HK$2,000或以上
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HK$650
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150套
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HK$7,000或以上
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HK$2,300
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150套
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除上述商場贈券回贈外， The Point會員4月7日起以消費券4大支付工具累積消費滿HK$7,000，更可參加限時任務，換取高達HK$200 Point Dollar，盡享「雙重著數」，精明的消費者必定要賺到盡！
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優惠
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優惠詳情
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The Point 消費券
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消費日期：即日至5月6日
換領日期：即日至5月26日
經The Point手機應用程式或三大商場顧客服務中心登記，名額有限，先到先得
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累積消費滿
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送
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HK$1,000
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HK$10 Point Dollar
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HK$3,000
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HK$30 Point Dollar
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HK$5,000
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HK$60 Point Dollar
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HK$7,000
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HK$100 Point Dollar