周末好去處｜旺角MOKO動樂園重開！ 設大型互動打卡裝置+攤位遊戲 加推消費券獎賞

隨著政府公布4月21日後分階段放寬社交距離措施，不同遊樂場所都相繼重開。位於旺角MOKO新世紀廣場L3室外的「MOKO 動樂園！」將於4月21日正式重開，再次迎接家長小朋友入園盡情遊玩。更有全新打造「JOY@MOKO」大型互動打卡裝置，設有攤位遊戲及多項特備節目。而商場亦加推消費券獎賞，消費滿指定即可享回贈，周末一家大小必去！

周末好去處｜ MOKO 動樂園盛大重開 親子遊必去！

親子遊樂設施「MOKO 動樂園！」終於重開，佔地近18,000尺，有齊不同遊樂設施，包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及6組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，必能滿足小朋友瘋狂放電揮灑汗水一番！公共休憩區更配備流動裝置充電設施，完美貼心考慮各家庭所需，實行讓「MOKO 動樂園！」成為最新最潮親子必到的好去處、全港放電界新寵兒！

除了在場內取籌外，大家亦可以先於網上取籌︰逢星期五、六、日及公眾假期前一日中午12時起，The Point會員可以100分於The Point手機應用程式率先預留不同場次的入場證。每張籌號或每個入場證最多可供3位入場人士使用，可於該場次遊玩時間內一同進場。先到先得，領完即止。