周末好去處｜旺角T.O.P「RE-MENT 微縮世界」微型玩具展覽/和室場景打卡位/9 折優惠

不少玩具迷都喜歡買盲盒或者微型系列，精緻之餘又有收藏價值。由4 月 26 日至 5 月 26 日，T.O.P與瑞華行攜手，在旺角T.O.P舉行香港首個RE-MENT微型玩具展覽暨期間限定店「RE-MENT微縮世界」，設有多個特式場景打卡位，更有多款新貨及獨家貨品發售，部分商品有9 折優惠，有興趣入手玩具的話一於去現場選購！

旺角T.O.P微型玩具展覽＋打卡位 RE-MENT主打以日本生活日常為主的微型玩具，例如家居系列的睡房、客廳及廚房，平日外出經常接觸嘅咖啡店、燒肉店、超級市場等等，亦曾與知名卡通或漫畫角色合作聯乘， 推出Sanrio Characters、角落小伙伴(SUMIKKO)，相信玩具迷一定不會陌生！今次期間限定店，場內設有1：1和室場景打卡位 及1米高的巨型包裝盒，店內有多款新貨及獨家貨品發售，優惠著數多多，包括全線原盒9折優惠，購買原盒即送獨家禮品，消費滿指定金額（憑期間限定店及/ 或商場商戶之機印單據）即可換領限量版禮品及體驗微縮攝影工作坊。