周末好去處｜旺角T.O.P「RE-MENT 微縮世界」微型玩具展覽/和室場景打卡位/9 折優惠

不少玩具迷都喜歡買盲盒或者微型系列，精緻之餘又有收藏價值。由4 月 26 日至 5 月 26 日，T.O.P與瑞華行攜手，在旺角T.O.P舉行香港首個RE-MENT微型玩具展覽暨期間限定店「RE-MENT微縮世界」，設有多個特式場景打卡位，更有多款新貨及獨家貨品發售，部分商品有9 折優惠，有興趣入手玩具的話一於去現場選購！
旺角T.O.P微型玩具展覽＋打卡位
RE-MENT主打以日本生活日常為主的微型玩具，例如家居系列的睡房、客廳及廚房，平日外出經常接觸嘅咖啡店、燒肉店、超級市場等等，亦曾與知名卡通或漫畫角色合作聯乘， 推出Sanrio Characters、角落小伙伴(SUMIKKO)，相信玩具迷一定不會陌生！今次期間限定店，場內設有1：1和室場景打卡位 及1米高的巨型包裝盒，店內有多款新貨及獨家貨品發售，優惠著數多多，包括全線原盒9折優惠，購買原盒即送獨家禮品，消費滿指定金額（憑期間限定店及/ 或商場商戶之機印單據）即可換領限量版禮品及體驗微縮攝影工作坊。
T.O.P x瑞華行「RE-MENT微縮世界」
RE-MENT微型玩具展覽
展覽日期：2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日
展覽時間：中午 11 時至晚上 11 時
展覽地點：T.O.P Stage@1F
RE-MENT和室場景打卡位
展覽日期：2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日
展覽時間：中午 11 時至晚上 11 時
展覽地點：T.O.P電梯大堂@3F
T.O.P商戶消費禮遇
換領日期：2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日
換領時間：中午 12 時至晚上 9 時
換領地點：T.O.P This is Our Place 客戶服務台@3/F
RE-MENT期間限定店及獨家優惠
開放及換領日期：2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日
開放及換領時間：中午 12 時至晚上 9 時
開放及換領地點：T.O.P Shop K11-12@MTR