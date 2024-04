周末好去處｜旺角T.O.P「RE-MENT 微縮世界」微型玩具展覽/和室場景打卡位/9 折優惠

T.O.P x瑞華行「RE-MENT微縮世界」

RE-MENT微型玩具展覽

展覽日期:2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日

展覽時間:中午 11 時至晚上 11 時

展覽地點:T.O.P Stage@1F

RE-MENT和室場景打卡位

展覽地點:T.O.P電梯大堂@3F

T.O.P商戶消費禮遇

換領日期:2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日

換領時間:中午 12 時至晚上 9 時

換領地點:T.O.P This is Our Place 客戶服務台@3/F

RE-MENT期間限定店及獨家優惠

開放及換領日期:2024 年 4 月 26 日至 5 月 26 日

開放及換領時間:中午 12 時至晚上 9 時

開放及換領地點:T.O.P Shop K11-12@MTR