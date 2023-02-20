周末好去處｜星之卡比POP UP STORE登陸尖沙咀K11 大型扭蛋機/會場限定禮物+精品

適逢「星之卡比」誕生30週年，任天堂（香港）有限公司於即日起至3月19日（日）於K11 Art Mall舉辦「星之卡比30週年POP UP STORE ∼HONG KONG∼」活動，販售系列各款遊戲軟體以及多達200款「星之卡比」的相關商品，到場或購物都有機會獲得各款限定小禮物和購物特典，更可與卡比打卡合照！

必打卡立體造型卡比 + 大型扭蛋機 今次是星之卡比官方首次登陸香港，會場特設首次於香港登場的立體造型卡比，在Pop Up Store門口與大家見面打卡。除了有即將發售的遊戲登場外，為了讓初次接觸的朋友都能認識「星之卡比」的誕生過程，場內設置歷代遊戲回顧牆，與大家一同重溫「星之卡比」誕生30週年期間發佈的歷代遊戲。此外，會場內更特設一部大型粉色扭蛋機，裝滿一個個卡比造型小球，完成指定任務即可獲得扭蛋機會！

逾 200 款「星之卡比」限量精品 換領會場限定小禮物及購物特典 會場除了可跟卡比合照外，場內更發售多達200款「星之卡比」相關商品，當中包括「星之卡比」系列的中文盒裝版遊戲軟體、毛公仔、家品、文具、飾物、玩具及擺設等，把可愛卡比帶回家！ 此外，於會場預訂或購買2月24日（五）發售的《星之卡比Wii豪華版》，除了有機會獲得早期購入特典「《星之卡比 Wii 豪華版》主題造形書籤夾」乙個外，更有機會獲得專為本次活動而設計的「壓克力立牌」。

大家亦可於會場集齊《星之卡比 新星同盟》和《星之卡比 探索發現》等遊戲系列軟體，可一次過入手重溫不同的卡比冒險故事。另有各式Nintendo Switch主機及配件等可於會場選購。 顧客於會場內購物，即有機會獲得會場購物特典，所有特典皆為本次「星之卡比 30週年POP UP STORE ∼HONG KONG∼」之原創設計，數量有限，送完即止。