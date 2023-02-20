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2023-02-20 12:00:00

周末好去處｜星之卡比POP UP STORE登陸尖沙咀K11 大型扭蛋機/會場限定禮物+精品

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周末好去處｜星之卡比POP UP STORE登陸尖沙咀K11 大型扭蛋機/會場限定禮物+精品

周末好去處｜星之卡比POP UP STORE登陸尖沙咀K11 大型扭蛋機/會場限定禮物+精品

適逢「星之卡比」誕生30週年，任天堂（香港）有限公司於即日起至319日（日）於K11 Art Mall舉辦「星之卡比30週年POP UP STORE HONG KONG」活動，販售系列各款遊戲軟體以及多達200款「星之卡比」的相關商品，到場或購物都有機會獲得各款限定小禮物和購物特典，更可與卡比打卡合照！

必打卡立體造型卡比+大型扭蛋機

今次是星之卡比官方首次登陸香港，會場特設首次於香港登場的立體造型卡比，在Pop Up Store門口與大家見面打卡。除了有即將發售的遊戲登場外，為了讓初次接觸的朋友都能認識「星之卡比」的誕生過程，場內設置歷代遊戲回顧牆，與大家一同重溫「星之卡比」誕生30週年期間發佈的歷代遊戲。此外，會場內更特設一部大型粉色扭蛋機，裝滿一個個卡比造型小球，完成指定任務即可獲得扭蛋機會！

歷代「星之卡比」回顧 逾200款「星之卡比」限量精品 逾200款「星之卡比」限量精品 星之卡比30週年POP UP STORE ∼HONG KONG∼ 逾200款「星之卡比」限量精品 歷代「星之卡比」遊戲回顧牆 「星之卡比」遊戲軟體試玩 「星之卡比」大型扭蛋機

200款「星之卡比」限量精品    換領會場限定小禮物及購物特典

會場除了可跟卡比合照外，場內更發售多達200款「星之卡比」相關商品，當中包括「星之卡比」系列的中文盒裝版遊戲軟體、毛公仔、家品、文具、飾物、玩具及擺設等，把可愛卡比帶回家！

此外，於會場預訂或購買224日（五）發售的《星之卡比Wii豪華版》，除了有機會獲得早期購入特典「《星之卡比 Wii 豪華版》主題造形書籤夾」乙個外，更有機會獲得專為本次活動而設計的「壓克力立牌」。

「星之卡比30週年POP UP STORE ∼HONG KONG∼」 會場購物特典 星之卡比公仔 星之卡比cushion 星之卡比水杯 瓦豆魯迪公仔 魅塔騎士公仔 星之卡比公仔 星之卡比公仔 瓦豆魯迪公仔 星之卡比收納盒 星之卡比毛巾 星之卡比文具

大家亦可於會場集齊《星之卡比 新星同盟》和《星之卡比 探索發現》等遊戲系列軟體，可一次過入手重溫不同的卡比冒險故事。另有各式Nintendo Switch主機及配件等可於會場選購。

顧客於會場內購物，即有機會獲得會場購物特典，所有特典皆為本次「星之卡比 30週年POP UP STORE HONG KONG」之原創設計，數量有限，送完即止。

「星之卡比」會場限定 紙帽 「星之卡比」會場限定貼紙 「星之卡比30週年POP UP STORE ∼HONG KONG∼」會場限定特典

為感謝各位親臨會場的客人來參與卡比的誕生紀念活動，將會免費派發「星之卡比30週年POP UP STORE HONG KONG」會場限定貼紙、紙帽及造型小球等紀念小禮物，只需跟隨在場工作人員的指示，完成指定任務，即可收集各式各樣的卡比

會場設有「星之卡比」系列作的遊戲試玩區，包括將於224日（五）發售的《星之卡比 Wii 豪華版》，以及現已發售的《星之卡比 探索發現》、《星之卡比 新星同盟》、《卡比的美食節》等，歡迎還未接觸過本系列的玩家們到場體驗。

「星之卡比30週年POP UP STORE HONG KONG」開放詳情

地點： K11 Art Mall 地下中庭（香港九龍尖沙咀河內道18號）
日期：即日起至2023319日（日）
時間： 11AM - 9PM

會場設有「星之卡比」系列作的遊戲試玩區 會場設有「星之卡比」系列作的遊戲試玩區 會場設有「星之卡比」系列作的遊戲試玩區 會場設有「星之卡比」系列作的遊戲試玩區 會場設有「星之卡比」系列作的遊戲試玩區
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