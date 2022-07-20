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2022-07-20 12:00:00

周末好去處｜暑假商場打卡合集 BABY MIRROR /熊本熊/大口仔/LuLu豬/雷神4

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周末好去處｜暑假商場打卡合集 BABY MIRROR /熊本熊/大口仔/LuLu豬/雷神4

周末好去處｜暑假商場打卡合集 BABY MIRROR /熊本熊/大口仔/LuLu豬/雷神4

臨近暑假，不少商場都舉辦主題活動及展覽，當然少不了打卡位！以下為大家盤點近期多個商場主題打卡位，當中包括MIRROR、熊本熊、大口仔、LuLu豬等，更有商場設有限定店及市集等，大家在影相打卡之餘更可以買到心頭好帶回家！

商場打卡｜銅鑼灣時代廣場 MOOV x MIRRORBABY MIRROR WE ARE

MOOV聯乘MIRROR714日至88日，在銅鑼灣時代廣場舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動。商場露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》，一共有3個不同打卡位。右邊有看到BABY MIRRORMIRROR成員的可愛溫馨大合照；BABY MIRRO成員的展覽擺設散佈於展區各處。當然少不了大型BABY MIRROR公仔，於展區中心擺出整齊隊型亮相示人！

2樓中庭設有《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先線下發售BABY MIRROR迷你粒粒樽。鏡粉們在此可選購BABY MIRROR迷你粒粒樽，親手揀選喜愛的BABY MIRROR成員公仔。大家可以自由揀選公仔組合，想一次過儲齊12個成員，或整樽都是同一個成員都可以！每樽售價為$340，需要先在指定票務Klook線上免費預約指定時段入場，不設現場派籌。

日期：714日至88
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭
預約網站：https://qrstud.io/cg4jx78

地面露天廣場設置《BABY MIRROR Photo Zone》。 靠左可以看到BABY MIRROR。 靠加可以則看到MIRROR真身。 BABY MIRROR Photo Zone BABY MIRROR Photo Zone BABY MIRROR Photo Zone 大型BABY MIRROR公仔

商場打卡｜銅鑼灣Fashion Walk Hot Toys Summer Showcase 2022

今個盛夏，銅鑼灣Fashion Walk夥拍世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys呈獻──年度盛事「Hot Toys Summer Showcase 2022大型珍藏人偶展覽」活動現登陸Hot Toys Echo Base @ Fashion Walk，於商場展出全球首次亮相的Hot Toys雷神奇俠雕塑級1:1原大雕像。亦展出MARVEL蜘蛛俠三代同堂，對戰歷代反派1:6比例史詩級對戰情景與最新人偶新品。

更挑選3套極具人氣的電影或劇集，如《鐵甲奇俠3》、《我是樹人》等，透過Hot Toys自家創製的COSBI Q版人偶模式，特別製作出3Jumbo Size COSBI人偶的大型電影或劇集場景。Hot Toys將於715日發售一系列COSBABYCOSBI迷你珍藏人偶和電影精品，包括《復仇者聯盟4：終局之戰》鐵甲奇俠Mark LXXXV (全息影像版)、《我是樹人》Cosbi盲盒迷你珍藏人偶和《鐵甲奇俠3Cosbi盲盒迷你珍藏人偶 (8個基本款及1個神秘款)等，粉絲一定要收藏！

日期：即日起至87

時間：周一至日12pm-9pm

地點：銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖Hot Toys Echo Base

Fashion Walk中庭展示最新上映《雷神奇俠4：愛與雷霆》1:1原大雕像電影場景活現眼前。 結集4款經典鐵甲奇俠。 《反斗奇兵》的甜品系列。 3個不同造型的可愛樹人。 蜘蛛俠三代同堂vs歷代反派史詩級對戰情景。 Hot Toys更會搶先發售一系列COSBABY、COSBI迷你珍藏人偶和電影精品。

商場打卡｜旺角MOKO新世紀廣場「MOKOminna no tābō夏日Music Camping

大口仔粉絲注意！MOKO由即日起至820日舉行「MOKOminna no tābō夏日Music Camping」主題活動，設有6個山系露營打卡裝置，讓大家瞬間出走。場內更設有大口仔期間限定店，售賣多款會場限定精品！The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。

日期：即日至2022820
時間：上午10時至晚上10
地點：MOKO MTR樓層中庭

MOKO新世紀廣場「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」 慶祝minna no tābō榮奪最受歡迎角色第1位 露營車變身音樂茶座譜奏活力樂章 6大露營打卡裝置清爽登場 BBQ是露營的必備節目！ 大口仔弟弟maakun 與大家一同炮製香氣撲鼻的各款滋味美食 女朋友nako-chan可愛現身 可愛角色奏出活潑樂曲，為您的冒險旅程加油打氣 與可愛角色來一場遠足歷險

粉絲必逛期間限定店  The Point會員消費換領獨家大口仔精品

想一擁心想角色回家？場內更設有「大口仔期間限定店」，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，當中包括多款獨家發售的會場限定新品，星級推介有「大口仔露營野餐必備精品」、「大口仔會場優先發售新品」、「人氣Kuromi精品」等，粉絲們切勿錯過！

日期：即日至2022820
時間：上午11時至晚上9
地點：MOKO MTR樓層中庭

售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品 大口仔會場優先發售新品 大口仔露營野餐必備精品 其他大口仔新品推介 粉絲必逛期間限定店

商場打卡｜觀塘apm LINE FRIENDS期間限定店

LINE FRIENDS POP-UP STOREapm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐陣，大家可以近距離打卡！新店更設有全港首個「LINE FRIENDS ART GALLERY」，擺放一系列LINE FRIENDS藝術掛畫。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售。

地址：觀塘道418號創紀之城5CC-33號舖
時間：11:0021:00

全新LINE FRIENDS POP-UP STORE @apm以「CUTENESS OVERLOAD」配搭輕快的黃色作為主題。 LINE FRIENDS 藝術掛畫 A2 Size（$499）/ A3 Size（$399）/ A4 Size（$299） 擺件同時包含10cm MEGA BROWN專屬浮雕紀念幣及獨立編號證明書。

商場打卡｜元朗YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮

今個暑假，九州熊本縣營業部長兼幸福部長KUMAMON，於即日起至828日，登陸YOHO MALLYOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》，齊齊置身於兩大超巨型主題桌遊棋盤，將以不同造型驚喜現身。

今次它們將YOHO MALL I打造成KUMAMON玩樂不夜町，街頭五大必拍打卡點包括6米高的 KUMAMON玩具屋、巨型扭蛋機、特設KUMAMON零食專區的便利店KUMAMART、售賣風靡日本的珍珠奶茶的熊茶舍、滿滿KUMANMON元素的熊本町車站。而KUMANMON亦會於熊本旅遊情報站跟大家展示各款旅遊「寫真」。

 

玩樂過後，想稍為放鬆一下身心，就到YOHO MALL II期的熊花園吧！有3大休閒 check point，齊齊感受大自然奇妙的療癒力量。KUMAMON更會首次以2米半植絨吹氣KUMAMON造型亮相，粉絲必定要來朝聖打卡！

日期：719日至828
時間：上午10時至下午10

商場打卡｜荃灣廣場x AVO FRIENDS

今年7月，AVO與一眾核心成員更首度出走韓國來到香港。由即日起至831日，親臨荃灣廣場L1樓層中庭、L5L6AVO FRIENDS【玩轉夏日好心「晴」】。以 5 大天氣主題場景包括晴天、雨天、烈風、閃電及彩虹，炮製多達 15 個打卡位，除了能與可愛又趣怪的 AVO FRIENDS 合照外，還能一試各種天氣下的打卡體驗。無論晴天或陰天、暴風或大雨的天氣，都可以找到生活中的小確幸。

日期：即日起至831
時間：上午11時至晚上10
地點：荃灣廣場L1樓層中庭、L5L6

 

專區1：SUNNY DAY AVO泳池派對 專區1：SUNNY DAY 夏日至「CHILL」打卡區 APPIE鬼馬休憩區 ONIE型格叢林派對 巨型LET’S PLAY立體字母 專區2：WINDY DAY AVO乘風破浪日 專區3：STORMY DAY ONIE閃亮留影區 專區3：STORMY DAY ONIE甜美小滑梯 專區3：STORMY DAY MARONI發光閃電屋 專區5：RAINBOW 專區3：STORMY DAY 搞怪雷聲打卡牆 專區5：RAINBOW AVO FRIENDS彩虹步道 專區5：RAINBOW AVO閃亮留影區 專區5：RAINBOW 彩虹拱門打卡點 專區5：RAINBOW BANAMI閃亮留影區

商場打卡｜東涌東薈城 LuLu豬「夏日綠『豚』園」

東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu攜手打造「夏日綠『豚』園」主題活動，由722日至831日誠邀各位與至萌教主罐頭豬LuLu一同體驗農場工作的美好一天，LuLu豬更會以多個全新農場造型穿梭於8大主題打卡裝置！當然少不了以LuLu豬牧場為主題的限定快閃店將率先發售農場系列精品，包括30cm特大蜜峰LuLu豬毛公仔、20cm小熊LuLu豬毛公仔及多款新推之商品如毛絨掛件、卡套、化妝小物袋、縮骨遮及文具系列等。

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)
日期：2022722日起至831
時間：每日中午12時至晚上9 (星期一至五)
週末：每日早上11時半至晚上9時半 (星期六、日及公眾假期)

另外LuLu豬更與人氣韓國餐廳Banchan & Cook合作推出各款LuLu豬主題美食單品，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳內更是佈滿了LuLu豬農場造型裝飾，各位午餐肉們又怎可以錯過？於餐廳內消費滿$300以上更可以享用優惠價$50換購獨家「Banchan & Cook x罐頭豬LuLu」口罩套。

LuLu豬牧場夏日『豚』購限定快閃店 -巨型風車屋 LuLu豬牧場夏日『豚』購限定快閃店 LuLu豬20 cm 趴趴毛絨公仔 (小熊) LuLu豬 30 cm 趴趴毛絨公仔 (小蜜蜂) LuLu豬毛絨包 (小蜜蜂) LuLu豬毛絨掛件 (小蜜蜂) LuLu豬毛絨掛件 (小熊) LuLu豬毛絨掛件 (農夫) LuLu豬縮骨遮 LuLu豬卡套 罐頭豬LuLu與人氣韓國餐廳Banchan Cook合作推出各款LuLu豬主題美食單品 LuLu豬咯咯雞蛋包飯 LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫 於餐廳內消費滿$300以上更可以享用優惠價$50換購獨家「Banchan _ Cook x罐頭豬LuLu」口罩套 甜蜜蜜LuLu豬乳酪

商場打卡｜置富Malls LYCHEE & FRIENDS

韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS將登陸置富Malls旗下四大商場，由即日起至1023日期間，換上全新的露營裝束，打造馬鞍山廣場「Chill消暑快樂營地」、+WOO 嘉湖「Chill繽紛荔枝熊樹屋」、置富都會「Chill清涼汽車營地」、置富第一城「Chill亮閃星營」4個「Chill」冒險營地，場內設有多個萌爆打卡位和數碼互動遊戲，由夏天到入秋，都可以感受露營的氣氛。

716日起，顧客凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿$500或以上，即可換領限定的「Chill多用途」摺合式收納箱，米白色盒身搭配木色盒蓋，盒蓋上印上LYCHEE的露營造型，外觀日系簡約，折疊式的設計便於露營收納，可愛又實用。由86日起，消費滿$1,000或以上，更可換領限定「Chill速」免搭帳篷，軍綠色設計極具時尚感，印上一眾LYCHEE & FRIENDS成員，同樣輕巧便攜，絕對是戶外露營必備的可愛單品。

日期：即日起至1023
地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城

置富Malls X 韓國超人氣角色LYCHEE & FRIENDS 全新露營裝束造型亮相 總動員鬼馬玩轉「Chill開心夏令營」 置富都會－ Chill清涼汽車營地 +WOO嘉湖 －Chill繽紛荔枝熊樹屋 馬鞍山廣場 - Chill消暑快樂營地 置富Malls X LYCHEE & FRIENDS 期間限定WhatsApp Stickers盞鬼登場 置富第一城 － Chill亮閃星營 置富Malls X LYCHEE & FRIENDS Instagram AR 濾鏡
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