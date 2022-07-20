周末好去處｜暑假商場打卡合集 BABY MIRROR /熊本熊/大口仔/LuLu豬/雷神4

臨近暑假，不少商場都舉辦主題活動及展覽，當然少不了打卡位！以下為大家盤點近期多個商場主題打卡位，當中包括MIRROR、熊本熊、大口仔、LuLu豬等，更有商場設有限定店及市集等，大家在影相打卡之餘更可以買到心頭好帶回家！

商場打卡｜銅鑼灣時代廣場 MOOV x MIRROR 「 BABY MIRROR WE ARE 」 MOOV聯乘MIRROR於7月14日至8月8日，在銅鑼灣時代廣場舉行「BABY MIRROR WE ARE」主題活動。商場露天廣場設置的《BABY MIRROR Photo Zone》，一共有3個不同打卡位。右邊有看到BABY MIRROR跟MIRROR成員的可愛溫馨大合照；BABY MIRRO成員的展覽擺設散佈於展區各處。當然少不了大型BABY MIRROR公仔，於展區中心擺出整齊隊型亮相示人！ 而2樓中庭設有《BABY MIRROR Pop-up Store》，率先線下發售BABY MIRROR迷你粒粒樽。鏡粉們在此可選購BABY MIRROR迷你粒粒樽，親手揀選喜愛的BABY MIRROR成員公仔。大家可以自由揀選公仔組合，想一次過儲齊12個成員，或整樽都是同一個成員都可以！每樽售價為$340，需要先在指定票務Klook線上免費預約指定時段入場，不設現場派籌。 日期：7月14日至8月8日

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

預約網站：https://qrstud.io/cg4jx78

商場打卡｜銅鑼灣 Fashion Walk Hot Toys Summer Showcase 2022 今個盛夏，銅鑼灣Fashion Walk夥拍世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys呈獻──年度盛事「Hot Toys Summer Showcase 2022大型珍藏人偶展覽」活動現登陸Hot Toys Echo Base @ Fashion Walk，於商場展出全球首次亮相的Hot Toys雷神奇俠雕塑級1:1原大雕像。亦展出MARVEL蜘蛛俠三代同堂，對戰歷代反派1:6比例史詩級對戰情景與最新人偶新品。 更挑選3套極具人氣的電影或劇集，如《鐵甲奇俠3》、《我是樹人》等，透過Hot Toys自家創製的COSBI Q版人偶模式，特別製作出3組Jumbo Size COSBI人偶的大型電影或劇集場景。Hot Toys將於7月15日發售一系列COSBABY、COSBI迷你珍藏人偶和電影精品，包括《復仇者聯盟4：終局之戰》鐵甲奇俠Mark LXXXV (全息影像版)、《我是樹人》Cosbi盲盒迷你珍藏人偶和《鐵甲奇俠3》Cosbi盲盒迷你珍藏人偶 (共8個基本款及1個神秘款)等，粉絲一定要收藏！ 日期：即日起至8月7日 時間：周一至日12pm-9pm 地點：銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖Hot Toys Echo Base

商場打卡｜旺角 MOKO 新世紀廣場「 MOKO ． minna no tābō 夏日 Music Camping 」 大口仔粉絲注意！MOKO由即日起至8月20日舉行「MOKO．minna no tābō夏日Music Camping」主題活動，設有6個山系露營打卡裝置，讓大家瞬間出走。場內更設有大口仔期間限定店，售賣多款會場限定精品！The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品。 日期：即日至2022年8月20日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO MTR樓層中庭

粉絲必逛期間限定店 The Point 會員消費換領獨家大口仔精品 想一擁心想角色回家？場內更設有「大口仔期間限定店」，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，當中包括多款獨家發售的會場限定新品，星級推介有「大口仔露營野餐必備精品」、「大口仔會場優先發售新品」、「人氣Kuromi精品」等，粉絲們切勿錯過！ 日期：即日至2022年8月20日

時間：上午11時至晚上9時

地點：MOKO MTR樓層中庭

商場打卡｜觀塘 apm LINE FRIENDS 期間限定店 LINE FRIENDS POP-UP STORE的apm分店日前以「CUTENESS OVERLOAD」為主題開幕，店面比以前更大，更有全港唯一的MEGA BROWN坐陣，大家可以近距離打卡！新店更設有全港首個「LINE FRIENDS ART GALLERY」，擺放一系列LINE FRIENDS藝術掛畫。為慶祝新店開幕，內有多款LINE FRIENDS商品率先發售。 地址：觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖

時間：11:00至21:00

商場打卡｜元朗 YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮 今個暑假，九州熊本縣營業部長兼幸福部長KUMAMON，於即日起至8月28日，登陸YOHO MALL《YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》，齊齊置身於兩大超巨型主題桌遊棋盤，將以不同造型驚喜現身。 今次它們將YOHO MALL I打造成KUMAMON玩樂不夜町，街頭五大必拍打卡點包括6米高的 KUMAMON玩具屋、巨型扭蛋機、特設KUMAMON零食專區的便利店KUMAMART、售賣風靡日本的珍珠奶茶的熊茶舍、滿滿KUMANMON元素的熊本町車站。而KUMANMON亦會於熊本旅遊情報站跟大家展示各款旅遊「寫真」。 玩樂過後，想稍為放鬆一下身心，就到YOHO MALL II期的熊花園吧！有3大休閒 check point，齊齊感受大自然奇妙的療癒力量。KUMAMON更會首次以2米半植絨吹氣KUMAMON造型亮相，粉絲必定要來朝聖打卡！ 日期：7月19日至8月28日

時間：上午10時至下午10時

商場打卡｜荃灣廣場 x AVO FRIENDS 今年7月，AVO與一眾核心成員更首度出走韓國來到香港。由即日起至8月31日，親臨荃灣廣場L1樓層中庭、L5和L6與AVO FRIENDS【玩轉夏日好心「晴」】。以 5 大天氣主題場景包括晴天、雨天、烈風、閃電及彩虹，炮製多達 15 個打卡位，除了能與可愛又趣怪的 AVO FRIENDS 合照外，還能一試各種天氣下的打卡體驗。無論晴天或陰天、暴風或大雨的天氣，都可以找到生活中的小確幸。 日期：即日起至8月31日

時間：上午11時至晚上10時

地點：荃灣廣場L1樓層中庭、L5和L6

商場打卡｜東涌東薈城 LuLu 豬「夏日綠『豚』園」 東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu攜手打造「夏日綠『豚』園」主題活動，由7月22日至8月31日誠邀各位與至萌教主罐頭豬LuLu一同體驗農場工作的美好一天，LuLu豬更會以多個全新農場造型穿梭於8大主題打卡裝置！當然少不了以LuLu豬牧場為主題的限定快閃店將率先發售農場系列精品，包括30cm特大蜜峰LuLu豬毛公仔、20cm小熊LuLu豬毛公仔及多款新推之商品如毛絨掛件、卡套、化妝小物袋、縮骨遮及文具系列等。 地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期：2022年7月22日起至8月31日

時間：每日中午12時至晚上9時 (星期一至五)

週末：每日早上11時半至晚上9時半 (星期六、日及公眾假期) 另外LuLu豬更與人氣韓國餐廳Banchan & Cook合作推出各款LuLu豬主題美食單品，包括LuLu豬咯咯雞蛋包飯、LuLu豬超鬆軟牛角包窩夫及甜蜜蜜LuLu豬乳酪。餐廳內更是佈滿了LuLu豬農場造型裝飾，各位午餐肉們又怎可以錯過？於餐廳內消費滿$300以上更可以享用優惠價$50換購獨家「Banchan & Cook x罐頭豬LuLu」口罩套。