周末好去處｜會展站開通！盤點2大打卡點+鄰近5間餐廳推薦 維港踩艇仔/海景下午茶/粉紅café

東鐵線過海段終於正式通車，而新建的會展站亦同步啟用，相信吸引不少鐵路迷及新界人到會展站朝聖。而灣仔區向來都是美食及打卡熱點，以下為大家盤點2大打卡點及鄰近5間餐廳推薦，其中包括於維港踩艇仔，更可以望住海景吃下午茶！

會展站打卡｜灣仔海濱主題區 會展站鄰近灣仔海濱，而去年灣仔渡輪碼頭旁的「渡輪碼頭畔主題區」進一步開放。佔地近5萬呎，以簡約木系及香港懷舊色彩為主題，設有不少打卡位如 相框、霓虹燈等。另外有傳統鐵閘作裝飾，鐵閘掛上色彩鮮明的信箱，非常適合大家去打卡。此外灣仔海濱更是寵物友善空間，因此主人可以帶同自己寵物到訪！

會展站餐廳｜粉紅系打卡 cafe — Trois Café Trois Café本身已有兩間分店，其中灣仔店以粉紅色為主題，整個門口以至店內的裝潢，全部都是以粉紅色為主題。Café內更設有圓形落地窗，打卡一流！餐廳以輕食為主，例如All Day Breakfast、酸種麵包等。 地址：灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈地下2-3號舖 營業時間：10:00 - 20:00

會展站餐廳｜海邊下午茶— Pier 1929 灣仔海景餐廳Pier 1929位於灣仔碼頭，坐擁維港景色。而且餐廳中庭更有花海隧道，因此吸引不少少女慕名打卡。食物方面，餐廳以西餐為主，不少都會推出下午茶套餐。最近推出歐陸日式半自助午餐，（$588/位，2位起）。更有「春日野餐體驗二人外套套餐」（$680/2位用），大家可以打包及租借野餐籃到鄰近海濱野餐。 地址：灣仔灣仔碼頭2樓 營業時間：12:00 - 22:00

會展站餐廳｜韓式 Omakase —貊炙 MAEK JEOK 貊炙MAEK JEOK為香港首間韓式扒房，將韓式燒肉，與西方乾式熟成法融合，主打，主打28日西式熟成肉扒。亦有一般韓式料理如冷麵、豬腳、拌飯之外，燒肉可選擇韓國五花肉、韓牛西冷、美國肉眼等。更有韓式Omakase，一試過試勻韓式前菜、生菜包、白切肉、醬油牛肋肉、五花肉及和牛炒飯等。 地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心1樓104, 104A, 105A 及 106-108號舖 營業時間：11:30 - 22:00

會展站餐廳｜日式漢堡扒— Grill Tajimaya 會展站附近有不少辦公室，不少上班族都會到Grill Tajimaya吃日式漢堡扒。它們主打即叫即製鐵板漢堡扒，招牌黑毛和牛漢堡扒以手工製成，採用和牛及豚肉。上枱前用錫紙保溫，再淋上Taleggio軟芝士，漢堡扒入口軟稔，肉汁豐富，非常juicy！ 地址：灣仔新鴻基中心2樓2A-1號店 營業時間：11:30 - 21:00