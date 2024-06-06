周末好去處｜朗豪坊Ｘ白紙市集 舉辦首個烘焙主題週末市集

周末好去處2024｜怕周末落雨唔知去邊好？一於就去朗豪坊聯乘《白紙市集》的烘焙主題週末市集啦！《紙紙的烘焙日記》市集將召集35個本地人氣烘焙品牌及攤檔，當中包括多間人氣烘焙店：拿破崙專門店Beelieve Bakery、主打手工Bagel 的 Wingel Bagel、首創拿破崙盒子的Jovial Patissier、Puff Patisserie及主打司康的「午後烘焙」。喜歡吃甜點或麵包的你千萬不要錯過！另外，朗豪坊亦開設全新寄賣店，搜羅本地、台灣及海外的手作及寄賣品給大家，即睇內文詳情，周末去逛街啦！

《白紙市集 x 朗豪坊 - 紙紙的烘焙日記》集35個本地烘焙品牌及攤檔 配合為期一年合作企劃，朗豪坊將與《白紙市集》於6月1日至7月1日 （逢星期六、日及公眾假期），在朗豪坊9至12樓舉辦首個特色主題週末市集《紙紙的烘焙日記》，集合35個人氣本地烘焙品牌及攤檔，為大家帶來一個甜蜜的烘焙旅程。參與今次市集的品牌包括多家知名烘焙店，如拿破崙專門店Beelieve Bakery、由日本東京藍帶廚藝學院畢業生主理的Puff Patisserie、首創拿破崙盒子及多款心思精緻甜點的Jovial Patissier、手工Bagel品牌 Wingel Bagel，以及主打司康及吐司的「午後烘焙」等，帶來人氣的招牌產品及手工甜點，為顧客帶來無與倫比的味蕾享受。除此之外，《白紙市集》原創角色兔兔「紙紙」更會化身成1.4米高可愛烘焙師，於7樓加設的烘焙店打卡位迎接大家！

做任務免費換 紀念品 或消費滿額換特飲及甜品 朗豪坊11樓餐飲商戶GOODDAY更加入聯乘企劃，同期推出《紙紙的烘焙日記》限定特飲及甜品，包括：Mango Lucy芒果椰奶真露、鮮薑蜜伯爵咖啡、焦糖蘋果伯爵茶白玉丸子窩夫及ROSA玫瑰紅莓芭菲。而逢星期六、日及假期，現場於朗豪坊12樓白紙生活概念館、9至12樓市集攤檔及11樓餐飲商戶GOODDAY，完成以下任務或指定消費收集印章，可免費換領「朗豪坊 x GOODDAY x 白紙市集甜蜜好禮」*或 白紙限定市集紀念品，盡情享受一個集美食、創意和優惠於一體的週末時光。