周末好去處｜期間限定「Fanta達人派對」登陸九龍灣 NAMCO 全港免費派8萬罐試飲【內附派發詳情】

「芬達」橙味汽水近日推出全新配方，更期間限定把九龍灣德福廣場NAMCO變成FANTA主題，首設限定「芬達」夾公仔機；更於全港不同地方免費派發8萬罐芬達供大家試飲。即睇詳情！

由即日起至 2024 年 10 月 31 日，九龍灣德福廣場 NAMCO SPORTAINMENT ARENA會換上醒目「芬達」主題橙色新裝，化身成最潮After School Party場地，場館內分為 9 大「Fanta® Go Fun」遊樂區，包括四大全新運動遊樂競技遊戲：「橙」上至 Go Fun 、Fun「撻」擂台、轉轉爆「橙」罐軍、爭「Fun」大比拼。此外，NAMCO全線分店整個10月將首次設有限定「芬達」夾公仔機，內設「芬達」汽水及其他零食，夾公仔一定不能錯過！ 由即日起至10月10日，所有入場人士均可獲贈全新配方200毫升迷你罐裝「芬達」一罐及優惠卷一張！所有派發的禮品數量有限，先到先得，送完即止。

期間限定「 Fanta® Go Fun 達人派對」活動詳情 日期：即日起至10月31日 地點：九龍灣德福廣場二樓 5 期 501A 號鋪 NAMCO SPORTAINMENT ARENA 時間： 上午 11 時至晚上 9 時（最後入場時間為晚上 8 時 30 分） 費用： 一般門票：（30 分鐘輕鬆玩）港幣$90；（每延長 30 分鐘）港幣$70 學生門票：（30 分鐘輕鬆玩）港幣$70；（每延長 30 分鐘）港幣$60 小童門票：（30 分鐘輕鬆玩）港幣$60；（每延長 30 分鐘）港幣$40

全港免費試飲活動 送出 8 萬罐全新配方「芬達」 芬達更推出免費試飲活動，只需在指定日期前往以下地點，即可免費獲得全新配方「芬達」迷你罐一罐，先到先得，送完即止。同時，即場參加高「FUN 」挑戰，可獲額外爆爽禮遇，只要讚好「fanta_hongkong」Instagram 帳戶及於限時內夾取顏色波波至指定位置，每日最高分 3 名參加者可獲得「Fanta® Go Fun 達人派對」免費入場門票。