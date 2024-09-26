周末好去處｜期間限定「Fanta達人派對」登陸九龍灣 NAMCO 全港免費派8萬罐試飲【內附派發詳情】

「芬達」橙味汽水近日推出全新配方，更期間限定把九龍灣德福廣場NAMCO變成FANTA主題，首設限定「芬達」夾公仔機；更於全港不同地方免費派發8萬罐芬達供大家試飲。即睇詳情！
由即日起至 2024 年 10 月 31 日，九龍灣德福廣場 NAMCO SPORTAINMENT ARENA會換上醒目「芬達」主題橙色新裝，化身成最潮After School Party場地，場館內分為 9 大「Fanta® Go Fun」遊樂區，包括四大全新運動遊樂競技遊戲：「橙」上至 Go Fun 、Fun「撻」擂台、轉轉爆「橙」罐軍、爭「Fun」大比拼。此外，NAMCO全線分店整個10月將首次設有限定「芬達」夾公仔機，內設「芬達」汽水及其他零食，夾公仔一定不能錯過！
由即日起至10月10日，所有入場人士均可獲贈全新配方200毫升迷你罐裝「芬達」一罐及優惠卷一張！所有派發的禮品數量有限，先到先得，送完即止。
期間限定「Fanta® Go Fun 達人派對」活動詳情
日期：即日起至10月31日
地點：九龍灣德福廣場二樓 5 期 501A 號鋪 NAMCO SPORTAINMENT ARENA
時間： 上午 11 時至晚上 9 時（最後入場時間為晚上 8 時 30 分）
費用： 一般門票：（30 分鐘輕鬆玩）港幣$90；（每延長 30 分鐘）港幣$70
學生門票：（30 分鐘輕鬆玩）港幣$70；（每延長 30 分鐘）港幣$60
小童門票：（30 分鐘輕鬆玩）港幣$60；（每延長 30 分鐘）港幣$40
全港免費試飲活動 送出8萬罐全新配方「芬達」
芬達更推出免費試飲活動，只需在指定日期前往以下地點，即可免費獲得全新配方「芬達」迷你罐一罐，先到先得，送完即止。同時，即場參加高「FUN 」挑戰，可獲額外爆爽禮遇，只要讚好「fanta_hongkong」Instagram 帳戶及於限時內夾取顏色波波至指定位置，每日最高分 3 名參加者可獲得「Fanta® Go Fun 達人派對」免費入場門票。
「芬達」Go Fun 開學大抽獎+優惠試飲
為配合全新配方「芬達」登場，即日起至 2024 年 9 月 29 日，凡於任何商戶購買任何「芬達」產品滿港幣$10，登入 COKE+上傳有效機印收據，隨時可贏取價值港幣$1,500 NAMCO 電子金幣卡（實體卡）（名額 20 名）、價值 HK$800 「牛大人台灣火鍋吃到飽」現金券 （名額 50 名）、「芬達」橙味汽水 330 毫升 24 罐 1 箱 （名額 200 名）等驚喜禮品。
另外，特別為全港學生送上雙重「Go Fun 開學禮」，由即日起至 2024 年 9 月 30 日，憑 COKE+優惠卷，到指定 7-Eleven 或 Circle-K 便利店購買「芬達」飲品，即可以減港幣$2；即日起至 2024 年10 月 10 日，憑 COKE+優惠卷，到指定百佳或惠康超級市場購買指定可口可樂公司有汽產品迷你罐滿港幣$40，即減港幣$5，以開學優惠價率先試飲全新配方「芬達」，